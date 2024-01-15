Теперь уже «Клипперс» глумятся над всеми – рывок 22:0 за последние пять минут

Потеря Зубаца мгновенно отразилась на качестве защиты «Клипперс». Оказавшись без подстраховки под щитом, хозяева не успевали за бодрым движением «Нетс», сразу же получили 0:16 за первые пять минут и не могли уследить за периметром. Еще до четвертой четверти «Бруклин» выбросил 33 трехочковых, из которых реализовал 14.

– Такое ощущение, будто ваши игроки отставали на шаг от «Бруклина», – спросили у Тайрона Лю.

– Я бы сказал, что на два.

– По вашему мнению, почему вашей команде пришлось так тяжело?

– Они много играли маленьким составом и создавали неприятные ситуации. Жак Вон очень хорош в том отношении, что он всегда готовит маленькую пятерку, которая будет иметь преимущество. Они очень здорово разыгрывают свои комбинации, очень быстро, на очень высоких скоростях. Вы бросаетесь вдвоем на Кэма Томаса, ваша защита рассыпается, а они начинают атаковать слабые места. Когда мы играли на их площадке, было то же самое – очень много средних драйвов, проход, скидка, еще одна передача. Кажется, они реализовали 14 трехочковых в «Бруклине», не знаю, сколько у них сегодня . Но в таких случаях вам всегда приходится накрывать проходящего, и это открывает простор для трехочковых из угла. Для нас это был хороший урок, потому что нам нужно быть лучше в этом аспекте.

«Бруклин» – лучшая команда НБА с точки зрения процента трехочковых из угла. И в матче с «Клипперс» сразу стало ясно почему: в какой-то момент гости реализовали больше трехочковых, чем «Клипперс» совершили.

«Клипперс» ответили рывком 18:2, но на протяжении всего матча безнадежно уступали в счете. К началу четвертой четверти их отставание достигло максимальных 18 очков.

Кавай Ленард простудился – к четвертой у него было 2 из 11.

Пол Джордж просто выглядел отвратительно – он не смог преодолеть отметку в 30% (5 из 17).

Джеймс Харден вроде бы контролировал игру в атаке, но его вялость в защите соотносилась с несколькими странными потерями (их набралось 4).

В общем, лучшим игроком «Клипперс» в этот день был Расселл Уэстбрук, энергия которого зависит исключительно от его внутреннего настроения. «Самое важное в спорте – это получать удовольствие, – сказал он после игры, когда признал себя самым атлетичным разыгрывающим в истории. – Ты можешь сражаться, можешь промахиваться и попадать, совершать потери, и из этого выльется победа, поражение или ничья (да, он так и сказал: «ничья»). Но радость, которая дарит тебе игра – вот это бесценно». В «Клипперс» он обрел ту самую радость и потому не обращал внимания на проблемы у остальных – привычно разгонялся и летел головой вперед на штурм чужого кольца, сделал два блока, защищался на всех позициях.

Разве что в этот раз Уэстбрук был непривычно бережнее под щитом – у него 10 из 16, 6 передач, 9 подборов. Вместе с Теренсом Мэнном (у того 2 из 3 с дистанции, а всего 4 из 6) они изменили привычный облик «Клипперс» и сохраняли призрак интриги.

Тайрон Лю мог бы выпустить резервистов и пожалеть своих травматичных звезд, раз уж у них ничего толком не получалось, но они и так отдыхали слишком много.

«Я и не думал о белом флаге. Мы отдыхали три, нет, на самом деле, целых четыре дня, так что даже если бы мы не выиграли, их нужно было нагрузить – это кардионагрузка, это работа над физическими кондициями, это необходимо, чтобы парни нащупали ритм . Поэтому я просто хотел, чтобы они получали свои обычные минуты после такого перерыва».

Поэтому Лю сделал то, чего от него никто не ждал. После половины сезона казалось, что тренер «Клипперс», любящий маленькие пятерки, как никто в лиге, окончательно похерил идею, что его команда будет играть маленькими сочетаниями: Морриса и Батюма отправили в «Филадельфию», вложились в пару Зубац-Пламли. И тут на паркете появилась пятерка Уэстбрук, Пауэлл, Харден, Джордж и Ленард, которая до этого момента провела в сезоне вместе всего 12 минут. В игре с «Нетс» они отработали сразу 6 и устроили гостям прощальный рывок 22:0 на последних минутах.

«Клипперс» были непохожи сами на себя. Во-первых, они побежали – у них 23 очка в отрывах против 19 «Нетс». Во-вторых, они смутили соперника активными перемещениями, дабл-тимами, постоянным давлением на мяч (Харден даже сделал 2 перехвата). В-третьих, получили слишком много свободы, которой самым запоминающимся образом воспользовался Кавай Ленард – у него 14 очков за этот короткий отрезок, 4 из 4 с игры, и похоронный степбэк из-за дуги.

Все игроки «Нетс» уверены, что перестановки сбили их с толку.

«Они подстроились, перешли на маленькую пятерку, – объяснил Микэл Бриджес. – Они читали все наши комбинации, не давали себя обыграть. Они все перекрыли, и на этом мы застряли и не знали, что делать, как это прорвать».

«Они начали все разменивать, и мы не могли набирать очки, они играли с большей энергией в четвертой четверти, а у нас ничего не получалось, – вторил Ник Клэкстон. – Размены – это наш криптонит. У нас из-за них проблемы на протяжении всего сезона. Из-за этого мы играем медленно и выискиваем неравноценные размены вместо того, чтобы играть в потоке нашего нападения».

«Нетс» по полной испытали недостатки существования без суперзвезды. Без человека, который мог бы наказывать за размены, их атака выглядела если не истерично, то крайне потешно, чего стоит хотя бы трехочковый в исполнении Ника Клэкстона. Тут были, естественно, дикие попытки от Кэма Томаса (0 из 3), стремления Микэла Бриджеса продавить один в один, скользкие руки Клэкстона в «краске» против центрового Расселла Уэстбрука, промахи от Кэма Джонсона… «Нетс» медленно погружались в топи самокопания – пытались разыграть одинаковые комбинации, мазали из открытых ситуаций и под конец уже не верили себе, когда не могли донести до кольца и простые мячи из-под кольца. У «Нетс» набралось уже 12 поражений в тех матчах, где разница между команда сохраняется в пределах 5 очков на последних 5 минутах. Это шестой с конца результат в лиге. У них же пятый результат с конца по проценту побед в таких играх.

Жак Вон даже взял целый один тайм-аут (за 3.44 до сирены), но ничего исправить не сумел. Хотя на своей крайне оптимистичной пресс-конференции заметил, что перестановки «Клипперс» вообще ни при чем, «Нетс» похоронили себя сами.

«Думаю, что мы сами виноваты. Мы начали играть медленно, а они этим воспользовались. Мы старались выбрать неравный размен, но в НБА вам такого не позволят делать. Они закрыли «краску», бросались на некоторых парней. Когда мы играли быстро, у нас было преимущество, когда мы притормозили в четвертой, то позволили им использовать свои габариты и длину рук против нас. Я им ровно об этом и сказал…

Мы остановились из-за того, что хотели манипулировать разменами. Но такое не будет работать, по крайней мере, не для нашей команды. Мы, конечно, можем пробовать и смотреть, кого мы можем обыграть один на один. Но преимущества мы добились не такой игрой . Когда мы двигали мяч, взаимодействовали как единое целое, разбрасывали их защиту, пользовались их ошибками, постоянно двигались, то все получалось, они не знали, кого держать… А если просто стоять и играть один на один с высокими длиннорукими чуваками, то они вам не дадут такого делать».

В девятый раз за историю франшизы «Клипперс» начали четвертую четверть с отставанием больше 15 очков и добились победы. Согласно ESPN analytics, за 5.33 до конца, когда они уступали 11 очков, вероятность их победы составляла 5 процентов.

«Возможно, мы немного утратили это ощущение, когда уступили в 6 матчах подряд, но сейчас тебе кажется, что мы обязательно победим в каждой игре, – сказал Мэнн. – Ты чувствуешь это в раздевалке, чувствуешь это в самолете».

Фото: Gettyimages.ru/Harry How