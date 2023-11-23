Леброн набрал 16 очков в 4-й четверти, но запомнился ленивой потерей в последнем владении

Знаете, кто в этом сезоне лидирует в НБА по очкам в четвертых четвертях?

Гражданин, которому через месяц исполняется 39 лет. Он же до сих пор не устает удивляться тому, что старше многих главных тренеров лиги.

Леброн Джеймс обычно набирает в заключительных 12-минутках по 9,2 очка . Однако в домашней игре против «Далласа» ему пришлось сильно превысить норму. На старте четвертой четверти «Лейкерс» уступали 20 очков, и, видимо, лидеру калифорнийцев стало все же неудобно: он постоянно напоминает о своем бесконечном величии и даже в инстаграме пишет о себе как об «игроке Топ-2, но при этом не номере два», делая вид, будто это не его команда в данный момент не попадает в плей-офф на Западе.

У обеих команд хватало объяснений тому, что случилось в этом матче. У «Лейкерс» тяжелое расписание, они провели 6 матчей за 9 дней, а при этом у них лишь 9 здоровых игроков в ротации (нет Вандербилта, Винсента и Реддиша). У «Мэверикс» же во второй половине не было надежного центрового: Пауэлл только вернулся после 7 пропущенных матчей, а Лайвли увели в подрибунное помещение в середине третьей четверти после того, как он ушиб спину, поэтому им пришлось рассчитывать на Ришона Холмса.

Последний отрезок «Лейкерс» выиграли со счетом 30:13. Причем у «Мэверикс» ушло 9 минут на то, чтобы попасть с игры.

«Даллас» коллективно развалился на обеих половинах. В защите они покорно соглашались на размены, которые провоцировали хозяева, и дальше уже наблюдали за тем, как Леброн и Ривз разматывают мисмэтчи. В атаке же отвалились трехочковые – 9 промахов подряд, в том числе по 3 от Дончича и Уильямса, а в «краске» стало безумно некомфортно ввиду слишком назойливого присутствия Энтони Дэвиса, Джексона Хэйса и Торина Принса. Вся легкость, которая отличала «Даллас» в первой половине – быстрые отрывы, преимущество на подборах, одно из самых уверенных выступлений в защите в этом году – все исчезло. Джейсон Кидд в игру тоже не вмешивался: первый тайм-аут он попросил за 2 минуты до сирены, когда от колоссального преимущества его команды остались 2 очка. Он же проспал сомнительное решение арбитров, после которого мяч «Лейкерс» сохранили владение, когда мяч как будто ушел от них же.

Игра «Лейкерс» в атаке строилась вокруг Остина Ривза и Леброна Джеймса. Они не уходили с паркета все 12 минут и жалили поскучневшую без Лайвли защиту всеми доступными методами – либо после своих двоек, либо после пик-н-роллов с участием Энтони Дэвиса. Защитник реализовал 4 из 6 с игры и отдал 3 передачи. Леброн в очередной раз поразил даже не своей результативностью – 16 очков, 6 из 11 с игры, а тем, что именно он делал : после такого марафона последних 10 дней без напряжения тащил на себе тела в «краску», бомбил через руки из-за дуги или взлетал выше всех за отскоком под чужим щитом.

(Леброн против «Далласа»)

К сожалению для него, развязка получилась нелогичной, но от этого еще более эпичной.

За всю четверть «Даллас» сподобился всего на три точные атаки с игры. Однако Лука Дончич и Кайри Ирвинг все же придумали на двоих трехочковый, который принес «Далласу» победу.

Джеймс же смазал два штрафных за один подход, а в последней атаке изобразил что-то до крайности нелепое – как-то наивно пытался набросить мяч на Дэвиса в трехсекундную.

Приятно, что ветераны не стареют. Во всех смыслах.

Фото: Gettyimages.ru/Kevork Djansezian