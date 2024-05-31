Хэмилтон с байками под острейшие соусы: писал в комбинезон «Ф-1», пес гадит под дверь соперникам, чуть не утонул на серфе

Довели до 😭

«Звезды едят очень острое и им очень больно, а все смотрят на их реакцию» – популярные шоу и на российском, и на зарубежном ютубе.

Например, у канала First We Feast с пожиранием куриных крыльев с самыми острыми соусами планеты – 13,4 млн подписчиков, под 4 млрд просмотров и звездные гости вроде Криса Хемсворта, Шакиры, Марка Руффалло, Гаэль Гадот, Стефена Карри, Харри Кейна и прочих всевозможных звезд. Просмотры – вплоть до 125 млн с Гордоном Рэмси и 42 млн с Шаком – популярность неоспорима!

Кто же это смотрит? Например, новый гость: семикратный чемпион «Ф-1» и победитель 103 Гран-при Льюис Хэмилтон – вообще он веган с 2016-го, но оказался настолько фанатом, что все равно пришел поесть крылышек под острейшие соусы и ламповейшие байки!

«Иногда я смотрел и думал: о, да я смогу все это пережить. А иногда такой: нет, пожалуй нет. И отменял запись несколько раз! И даже пока я ехал сюда, то думал такой: «Блин, что б придумать, чтоб выскочить».

Кстати, как веган Льюис вообще на это согласился? Ему предоставили веганские крылышки и только веганские соусы!

Что же мы узнали о нем и его карьере?

Съемки фильма об «Ф-1» с Брэдом Питтом

«Почему в гоночных фильмах обычно так много переключают передач? Да просто гоночные фильмы в принципе сложно снимать. Ну представьте: в процессе вы едете, а позади грузовик с камерой – очень сложно передать скорость. Вы ж не можете разогнать грузовик до 300 км/ч. Вот и приходится все делать на обычной скорости, а потом ускорять. Вспомните, когда снимали фильм со Стивеном Маккуином, там человек с камерой лежал на капоте! А у него самого была огромная камера на шлеме!

Теперь же у нас новые потрясающие технологии. Думаю, людей просто вынесет с результата».

Важность веса в «Ф-1», писал в болиде лишь раз

«10 кг на трассе стоят 0,25-0,3 секунды с круга. Потому как только заливаешь дополнительное топливо – сразу замедляешься. Была гонка, на которую я вышел с личным перевесом в кило – и проиграл где-то 1,8 секунды [расчетному], что-то такое.

Обычно у нас в машине есть трубка для питья, но я больше никогда не пью, я просто забываю большую часть времени, и в итоге просто попросил убрать этот вес – что-то вроде 500 миллилитров.

Но многие пилоты – насколько я знаю – писают в машине. Но я просто не могу. Обычно я очень много пью прямо перед гонкой, а перед самим стартом в самые последние секунды стараешься как можно чаще выпить и сходить в туалет. Но в самой машине я просто не могу заставить себя.

Но однажды пришлось. В Сингапуре. О боже… Может, 2-3 года назад, Выехал автомобиль безопасности, я был позади, и ощущал себя вроде «боже, я умираю». Но честно, даже когда пузырь полон, из-за перегрузок это просто… Становится настолько неприятно, что ты просто не можешь сконцентрироваться на деле. Я помню, я попробовал – и мне реально пришлось себя заставлять! Но, к счастью, мне пришлось только раз».

Наивысшая точка конфликта с машиной «Ф-1»

«Я в ней сейчас. Прямо сейчас каждую секунду гонки машина не делает того, что я хочу.

Но вообще обычно в начале гонки, когда ты с высокой топливной загрузкой. Атаковать каждый круг невозможно, нужно сдерживаться и стараться попадать в повороты немного медленнее, чтобы выезжать чуть дольше. Да, такое сдерживание себя – самое сложное для меня.

И нужно всегда знать, насколько можно и нужно сдерживаться. Иногда выходит слишком сильно, и ты заезжаешь на пит-стоп с остаточным ресурсом шин. И момент, когда ты понимаешь, что не все реализовал… Да».

Кстати, Хэмилтона начало забирать ровно на середине шкалы остроты!

Любимое дело бульдога Роско: нагадить под моторхоум другого гонщика

«Мне требовался друг для путешествий, но я не мог выбрать крошечного песеля, трясущегося как свинья – вроде чихуахуа – мне требовался сильный зверь-мясник. И я выбрал 8-летнего Роско. Угадал: он с первой же секунды максимально расслаблен, никогда ничего не жует. Сестра очень завидует: ее пес жует все подряд!

Любимое его занятие во время выезда на Гран-при – гадить под двери моторхоумов других гонщиков. Я видел это уже пару раз: выпускаешь его просто по утрам – и видишь потом огромную свежую кучу у трейлера Джорджа [Расселла] или Фернандо [Алонсо]. И еще такая вещь о собаках: не доверяю людям, которым не нравятся животные.

Ох, этот я чувствую уже на губах..

…Иглы в ноздри».

Разница в ментальности между преследуемым и преследователем

«Охотиться всегда проще. Когда ты преследуешь и ошибаешься, то можешь уйти без потерь – отойти на два шага и вернуться. Но если ты лидируешь, а машина отказывает… Эта мысль так скребет по нервам, я бы сказал.

Я предпочитаю преследование – намного, намного больше. Но достиг точки, в которой меня преследовали постоянно, так что пришлось учиться обходить – представлять себя впереди и преследовать себя. И это что-то вроде удерживало меня в реальных лидерах».

О дефиле в каждый день Гран-при

«Однажды я осознал: я никак не сбегу от камер на входе в пит-лейн. Я даже попробовал перелезть через ограду, но они все равно находят! Так что я просто решил: если меня будут постоянно фоткать, то хотя бы буду выглядеть хорошо.

Ох, вот это пойдет плохо в желудок. Точно. Святое дерьмо…

Ух, после этой будет больно. Прости, я больше не буду это кусать – просто чтобы не было хуже. Блин, как же сложно говорить! Что мне лучше выпить?

Ух, не знаю, как выдержу еще два. Этот прямо пригвоздил к стулу».

Серфинг – любимый вид спорта за пределами «Ф-1». И однажды Льюис чуть не утонул

«Самый опасный момент случился, когда я был на Гавайях с Келли Слейтером [легенда серфинга]. Волны были высотой футов в 20 [приблизительно 6 метров], и Келли говорил мне: «Нет, ты ни за что туда не поплывешь, ты сумасшедший».

А я все-таки начал грести и меня в итоге засосало в так называемую зону поражения. Меня затянуло в нее, я обернулся – и увидел, что на меня идут четыре больших волны. И в этот момент я подумал: «Ну вот и все. Все кончено». Я бросил доску, нырнул вниз, ухватился за риф и услышал, как позади меня разбилась волна.

Мою доску сломало пополам и унесло к чертям. Я поднялся на поверхность, глотая ртом воздух, и тут пришла следующая волна. Я снова нырнул и снова ухватился за риф. Потом пришла еще волна, так что мне пришлось делать так трижды. Я все-таки поднялся на поверхность, хотя у меня почти закончился воздух. Я правда чуть не утонул, но мне все-таки удалось оттуда выплыть. Но после этого я подумал: «Да уж, этим серферам и правда стоит отдать должное».

Господь, как остро-то! Мне нужна новая салфетка».

Реакция людей на улицах, когда видят в трафике Хэмилтона рядом

«Большинство просто: «Ни хрена себе!» Но случались моменты, когда мы останавливались на светофоре, и люди хотели погоняться, да. И когда я был молод, я пару раз такой: «Пфф, ну давай, размажу этого дурака».

Но вообще сейчас на меня чаще злятся на дорогах, потому что когда я обычно просто вожу, а не еду на работу, то просто спокойно двигаюсь в удовольствие, и все торопятся больше меня. Потому я с этим теперь сталкиваюсь чаще. «Прибавь-ка!» «Да кто он такой вообще?!» В Америке, в Лос-Анджелесе люди весьма агрессивные. В Нью-Йорке тоже. В Швейцарии еще тоже, и в Германии. И особенно немецкая часть Швейцарии. Они просто с ума сходят».

На последний и самый острый заход Льюис даже немного добавил:

И аж вспотел от результата:

На финальный вопрос: «Что такое пузырение в «Ф-1» он тут же ответил: «Мой рот!»

«Сбрасывать и скользить?» – «Просто дышать, бро! Боже, как больно! Это такой способ сэкономить топливо. Как же сложно! Ты обычно тормозишь на стометровой отметке и снимаешь с газа на той же отметке. А тут снимаешь ногу с педали раньше.

Господи, как я рад, что дошел до конца и не сдох. Не думал, что смогу. Спасибо, что пригласили меня! Готов повторить и начать с трех самых острых».

Какое честное вышло интервью и шоу – Хэмилтон в последние годы все откровеннее! А как вам?

Что еще почитать о жизни Льюиса в последние годы?