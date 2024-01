Мастер десертов с Netflix собрал болид «Ф-1» из шоколада! Сделал подвеску, выхлоп, крылья, даже ремни!

60 кг вкуснятины и красоты.

Зима – пора традиционного межсезонья в «Формуле-1» , когда команды активно доделывают и собирают болиды для нового сезона. Заводы и базы настолько загружены, но до февраля даже прекращают традиционные экскурсии по мощностям и музеям – все сконцентрированы только на машине.

И за пределами инженерного сообщества, оказывается, примерно такая же история – там тоже сходят с ума от производства и сборки болидов «Ф-1»! Только посмотрите, какой шедевр представил мастер десертов Амори Гишон – целое настоящее детализованное авто из литого шоколада:

Часто при подобных попытках любые фигурки из тортов, пирогов, шоколада или другой еды делают по принципу отдаленного внешнего подобия – лишь бы узнавался силуэт. Например, 300-килограммовый болид-торт для бывшего пилота «Ф-1» и мечтающего теперь о своей команде Майкла Андретти под рекорд скорости .

Амори же реально заморочился с чертежами и деталями – даже сделал подобие днища…

Правда, нос и боковые понтоны собирались уже не по технологии, но и у кондитера в мастерской – не автоклав!

Зато Гишион отдельно отлил рассекатели:

И верхний воздухозаборник-гребень!

Конечно, гало:

Подвеска и выхлоп!

Антикрыло:

Даже шоколадные ремни безопасности!

Руль, колеса и даже диски для них!

Каждая деталь буквально крепилась к «шасси» – как в реальном болиде, только чуть проще:

Итог реально впечатляет – вышла словно «Альфа Ромео» с номером Фернандо Алонсо:

На производство ушло 60 кг отборного горького шоколада и 7 дней труда – разработки, заливки и сборки. Невероятно!

Да кто это вообще такой?

На самом деле, если у вас есть подписка на Netflix, вы, возможно, его уже видели – это 32-летний французско-швейцарский шеф-шоколотье, ведущий и продюссер шоу School of Chocolate («Школа шоколада»), в которой другие кондитеры соревновались в мастерстве создания скульптур из шоколада с призовым фондом $100 тыс победителю (и 50 тыс – вице-чемпиону). В 2023-м с его участием в Австралии сняли похожее шоу Dessert Masters – с той же сутью и призовым фондом, только его показывали как реалити-шоу. Рейтинги собирались до полумиллиона зрителей.

Из личных наград у Амори престижнейшие цеховые две победы в крутейшем кондитерском колледже Wolsberg College (первая – в 16 лет!), в 2010-м он взял «золото» в номинации «Лучший ученик Франции», в 2012-м взял золото на конкурсе «Лучший десерт Средиземноморья».

С тех пор он переехал в Вегас и поработал шефом-кондитером во многих топовых отелях-казино вроде Bellagio. C 2019-го управляет и развивает собственную «Кондитерскую Академию» – тоже в Вегасе, а в 2018-м выпустил книгу The Art of Flavor («Искусство Вкуса»).

Кстати, все его шедевры никто не ест – их выставляют именно в Академии для учеников!

Год назад он собирал похожим образом олдскульную гоночную машину и набил 5,5 млн просмотров!

Всего на его канале 13 млн подписчиков, а самое популярное – о создании шоколадного стола для кикера – собрало 30 млн просмотров.

Вот насколько «Ф-1» теперь в поп-культуре!

«Формула-1» влетела в поп-культуру. Захватила Маска, Брэда Питта, Шакиру и даже детей

Лучшие и худшие вью со звездами перед Гран-при «Ф-1»: Шарапова, Шакил О’Нил, наглый рэпер-рокер

Пит-стоп «Ф-1» вслепую в полной тьме – это вообще возможно? Оказалось, да!

Фото: instagram.com/amauryguichon