Трассу для «Ф-1» в Сочи обрезают ради туристов и фестивалей. Как ее запомнят гонщики?

Минус один гоночный монумент.

В октябре фанатов «Формулы-1» и вообще автоспорта в России ждал не слишком внезапный, но все-таки неприятный сюрприз: под сокращение попал первый и единственный трек страны, принимавший Гран-при.

«Сочи Автодром» переведут в режим Малого кольца длиной в 2¸3 км – по спроектированной перемычке из первого поворота в 13-й. Все, что слева – отрежут: уберут барьеры и откроют для посетителей и туристов:

Завершение обрезки планируется до марта 2024-го – ко дню Всемирного фестиваля молодежи в особой федеральной территории «Сириусе» – именно к ней теперь относится автодром.

Тем не менее, новые администраторы обещают сохранить асфальт за пределами Малого кольца на случай возвращения крупных мероприятий, и даже выделять временные зоны для отдельных событий вроде дрифта или других соревнований.

Какое будущее тогда ждет «Сочи Автодром»? «Сириус» пообещал сохранить весь «спортивный» функционал на малом кольце и даже добавить новый – специально для гонок беспилотников и отработки подобных технологий. Живые гонки российских серий вроде РСКГ или REC на нынешней конфигурации вряд ли возможны: круг слишком короткий, а обилие стандартных 90-градусных поворотов с постоянным радиусом при минимуме прочих вряд ли заинтересует пилотов-профи.

Малому кольцу останутся редкие тест-драйвы, трек-дни для любителей, гоночное и дрифтовое такси, картинг и события за пределами автоспорта вроде марафонов, велопробегов, гонках на колясках и чемпионатов среди водителей автобусов. Также останутся экскурсии по инфраструктуре «Ф-1» и музей гоночных и ретроавтомобилей Ника Панули с обилием экспонатов вроде «Феррари» F40.

Обрезка – не конец истории «Сочи Автодрома» в принципе, но точно конец как главного трека страны, принимавшего «Формулу-1» и все важнейшие заезды и соревнования России. Теперь у «Игоры-Драйв» под Питером никто нет конкурентов.

Тем не менее, Сочи сохранит одну из самых популярных российских серий на данный момент – дрифтовый RDS! Мы спросили руководителя Российской Дрифт Серии Дмитрия Добровольского, продолжатся ли этапы на побережье Черного моря с аншлагами – и он анонсировал даже больше визитов!

«RDS продолжит приезжать на «Сочи Автодром». Дрифт очень интересен молодежи – не только зрителям, но и инженерам, механикам. Они развиваются именно благодаря возможностям технического творчества в дрифте. А где еще, как не в «Сириусе», должны расти и развиваться молодые таланты? Мы рады, что руководство федеральной территорией пошло на диалог, слышит и понимает потребности гонщиков.

Безусловно, мы очень расстроены, что российский автоспорт потеряет полноценную гоночную трассу, принимавшую соревнования «Формулы-1». Очень хотелось бы сохранить полное кольцо, как есть, но мы рады, что все-таки нашелся компромисс, при котором автодром продолжит работать. Сокращенная конфигурация позволит сохранить инфраструктуру: трибуны будут перенесены, продолжит функционировать паддок, боксы, питбилдинги – вся инфраструктура «Сочи Автодрома», которой мы по праву гордимся. Я надеюсь, что жертвы нашими гоночными километрами не будут напрасными.

Большому дрифту быть, и на следующий год мы запланировали сразу три этапа на «Сочи Автодроме». Эти этапы уже есть едином календарном плане».

После 2022-го «Сочи Автодром» уже нельзя было спасти

Трасса в главном курорте России с первого же дня оставалась уникальной по мировым меркам: ведь на планете больше нет стационарных автодромов с кругоглодичным доступом и в городской черте одновременно.

В календаре «Формулы-1» немало городских трасс: Мельбурн, Джидда, Баку, Монако, Монреаль, Сингапур, теперь еще Майами и Вегас…

И все они как минимум частично разбираются между этапами, если дистанция проходит по дорогам общего пользования. Исключение – только трек имени Жиля Вильнева в Монреале, но его и строили специально не в городе, а на искусственном острове посреди реки.

«Сочи Автодром» же и находился в черте города, и никогда не разбирался. При этом стоимость содержания классического стационарного трека оценивается в сумму около 20 миллионов долларов в год – в городе точно не дешевле. Речь не о подготовке к заездам, а именно о повседневном уходе без гонок – то есть о постоянных затратах.

И эти расходы всегда были весьма велики:

«Ой, это страшная цифра, лучше ее не называть… – рассказывал нам в 2020-м генеральный директор АНО «Росгонки», компании-промоутера Гран-при России и владельца «Сочи Автодрома» Алексей Титов. – «Сочи Автодром» -- очень современный и сложный с точки зрения технологий комплекс, поэтому содержание трассы требует значительных ресурсов.

В течение года у нас довольно много прибыльных мероприятий, однако оценивать исключительно с экономической точки зрения такие ивенты нельзя. Нужно учитывать и огромный имиджевый эффект, причем не только для Сочи, но и для страны».

Однако значительная часть таких прибыльных ивентов, отбивавших хотя бы часть затрат – тест-драйвы машин ушедших из России марок.

«Больше всего к нам обращается «БМВ», – рассказывал нам тогда Титов. – Она проводит у нас много мероприятий – причем даже не всегда автоспортивных. Вот в октябре после «Формулы-1» как раз состоится презентация новой линейки авто. Частные клиенты тоже приезжают на своих спорткарах, но из компаний – однозначно «БМВ».

У нас было очень-очень много тест-драйвов машин за прошедшие несколько лет. Мне очень понравилась «БМВ» М8, «КИА» Stinger, очень крутой «Хендэ» i30N, тоже очень крутой «Мерс» AMG С-класса. У всех свой характер».

Теперь трек остался без главной и основной статьи «внеспортивных» доходов, и все негоночные затраты на содержание легли на новую администрацию «Сириуса». Была ли у них мотивация оплачивать существование трека в «формульном» виде?

Ответ – уже в пресс-релизе специальной территории об изменении конфигурации:

«В сезон Олимпийский парк ежедневно посещает до 40 тысяч туристов, – пояснил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин. – На Медальной площади каждый вечер проходит уникальное шоу поющих фонтанов, на спортивных объектах проводятся всероссийские и международные соревнования, а также различные концерты. Это очень востребованная и привлекательная для посещений территория, которая, сейчас перекрыта по периметру заборами. Поэтому мы решили оптимизировать логистику и восстановить единое пространство Олимпийского парка, как это изначально было задумано проектировщиками в преддверии Игр 2014 года.

Жители и гости получат легкий доступ к Медальной площади, Ледовому дворцу и «Сириус Арене». Появится еще больше маршрутов для прогулок, к знаковым объектам Олимпийского парка будет удобнее добраться как пешком, так и на транспорте».

Ведь решение о строительстве «Сочи Автодрома» вместе с рядом планов приняли, когда Олимпийский парк и все объекты уже активно строились. Трассу просто вписывали между ними, пытаясь соблюсти все требования ФИА по безопасности, зонам вылета и ограждениям – без них автодром просто не получил бы категорию и остался бы без Гран-при. Связность парка сознательно принесли в жертву ради «Формулы-1» и попытались придумать систему мостов для смягчения ущерба.

Перемычка и появилась в проекте на стадии разработки во время рассуждения о трассе в двух частях: стационарной круглогодичной и временной. Временная как раз и начиналась после перемычки, и ее планировали обносить заборами для каждого этапа, как на городских гонках, но затем от идеи отказались и решили сделать стационарным сразу все большое кольцо. Перемычка осталась для удобства маршалов и на всякий случай — всякий случай настал.

Потому в нынешней ситуации решение остановится на Малом кольце очень даже предсказуемое: поможет одновременно снизить расходы и увеличить повседневную туристическую привлекательность. А все более редкие заезды и такси вместе с музыкальными фестивалями прямо на гоночных трибунах можно проводить и отдельно.

К тому же, в мире особенно нет проблем с открытием городских трасс для машин после конца Гран-при. Да, на них чаще перекладывают асфальт, но покрытие «Сочи Автодрома» всегда считалось даже избыточно гладким и вылизанным для гонок.

Новая реальность продиктовала соответствующие решения. Трек останется только памятником визитов «Ф-1».

Как «Сочи Автодром» запомнили гонщики? Культовым поворотом и адской нагрузкой на шины

Может, конфигурация всей трассы и не выглядела суперзахватывающей, но представляла серьезный вызов для гонщиков. Проехать идеальный круг было технически сложно – требовалось думать не только о чистых траекториях, но и болиде с покрышками.

«Для пилотов трасса достаточно простая, а вот для машин – сложная, – рассказывал бывший гонщик «Уильямса», а сейчас вице-президент РАФ Сергей Сироткин. – Асфальт очень гладкий и скользкий, что приводит к перегреву верхнего слоя резины, а изнутри прогреть шины, наоборот, очень сложно.

Когда приходится проезжать 90-градусные повороты налево, затем направо, затем снова налево, с постоянными разгонами и торможениями – очень сильно нагружаются задние колеса. Любое скольжение на входе в поворот вызывает микроперегрев резины, и он нарастает, как снежный ком. На третьем секторе задние шины совершенно теряют сцепление».

«Здесь никогда знаешь точно, где выход из поворота – приходится пилотировать по памяти, – восхищался чемпион 2016 года Нико Росберг. – И практически всегда в вираж надо поворачивать раньше, чем кажется. В них очень сложно оценивать нужную скорость. Они похожи друг на друга, но все чуть-чуть разные. Реально сложные. Еще и асфальт не самый цепкий – потому на входе в повороты машина так и норовит проскользить и вырваться из-под контроля».

Медиакоманда «Формулы-1» тоже ценила «Сочи Автодором»: перед Гран-при России 2019-го на официальном сайте серии вышел традиционный пост о каждом этапе «5 причин, почему мы его любим». Статусный и постоянный визитер паддока Крис Медланд выделил в тексте несколько моментов для восхищения: прекрасные виды на олимпийские объекты, близость к горам и морю – «линия побережья выглядит практически идентично пейзажу Монте-Карло». Однако главной причиной для любви к «Сочи Автодрому» стал местный третий поворот – Медланд даже назвал его «культовым» (iconic).

«Высокоскоростной 180-градусный поворот обрамляет медальную площадь, использовавшуюся во время Олимпиады, стал главной точкой для различного рода экшна», – написал Крис.

«Эпичный поворот, не только для Сочи, но для всего мира. Уникальный! – описывал этот культовый третий поворот Нико Росберг. – Идеальный полукруг постоянного радиуса длиной 700 метров, и в процессе на шею постоянно давит не меньше 2,5G. К его концу голова просто болтается на противоположной стороне».

Слова Нико – не фигура речи: малейшая ошибка приводила к красочной аварии в стиле «все вдребезги», как у Ромена Грожана:

Зато если все сделать правильно – есть шанс совершить обгон для хайлайтов «на все времена», как удалось Шарлю Леклеру:

Титульные обгоны этот поворот тоже видел. Льюис Хэмилтон красиво отобрал у Себастьяна Феттеля последние надежды на чемпионство зп «Феррари» в 2018-и именно здесь:

А еще Даниил Квят здесь же – в последней гонке за «Ред Булл» – отправил Феттеля в отбойники легендарным ударом:

И помните парня в форме «Ред Булл», пропустившего все веселье ради красивой фотки на фоне машин?

Да, этот мем тоже снят в «обрезанной» части автодрома.

Российская дрифт серия RDS тоже наслаждалась финшками сочинского трека – и теперь останутся без нее:

«Конфигурация RDS GP на «Сочи Автодроме» запомнится скоростной постановкой под 170 км/ч вдоль бетонных стен и разворотом на 180 градусов в довольно тесной «шпильке». По такому зрелищу, конечно, все будут скучать, – согласился Дмитрий Добровольский. – но при этом в новой конфигурации скорости тоже будут высокими – этапы RDS точно не потеряют в зрелищности».

Скоро вы сможете пройтись по всем этим местам при желании. Только гонок больше не будет.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Артур Лебедев, Алексей Куденко, Михаил Мокрушин, Иван Мелконян