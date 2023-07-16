10 легендарных машин.

«Формула-1» – вершина автоспорта с особенным гоночным ДНК: здесь соревнуются не только пилоты, но и инженеры, техники и разработчики. Этим Гран-при и отличается от почти всех остальных серий на планете с более закрытым и ограниченным регламентом – причем раньше возможность творить была еще шире.

Потому да, машина в «Формуле-1» часто так же важна, как и уровень пилота – а временами и важнее, если в пелотоне десяток очень сильных гонщиков. Тогда команда стабильнее всего рвется за победами только на болиде более высокого уровня.

Но какую же машину можно назвать лучшей для «Формулы-1»? Какие становятся самыми славными и самыми доминирующими?

Для шанса на постоянные победы должны соблюдаться три фактора:

1. Машина должна быть в принципе мощной на длинной дистанции. Именно гоночной – за квалификации все-таки титулов не дают, кроме звания номинально быстрейшей.

2. Машина должна хорошо работать на всех типах треков – в быстрых и медленных поворотах, в жару и в дождь, на возвышенностях и на уровне моря, на прямых и зонах торможений. Календарь всегда удивлял разнообразием, и с его расширением вал разных условий только растет – доминирующая только на прямых машина просто не сможет стабильно побеждать и не дотянет до титула, как и быстрый в поворотах кирпич в смысле эффективности шасси.

3. Машина должна быть надежной и финишировать как можно выше в каждой гонке – что толку быть быстрым в квалификациях и на большей части треков, если из-за твоих поломок тебя потом обгоняют герои с третьего-четвертого ряда?

Если все факторы соблюдаются, тогда болид теоретически должен позволять обоим пилотам претендовать на победы как можно чаще – если что-то случится с одной машиной, то лидерство перехватит другая и все равно доведет гонку до первого места. Также именно такие машины и должны помогать с раскрытием любого гоночного таланта: если даже самая быстрая не помогла в самореализации, то, возможно, дело все-таки не в «соединении» с техникой.

Потому лучшая характеристика самой быстрой и самой славной машины «Формулы-1» – процент побед в сезоне от количества всех Гран-при. Чем он больше – тем стабильнее и всеобъемлюще ее преимущество, тем разнообразнее ее качества.

Мы проанализировали успешные победные модели болидов «Ф-1» и рассчитали 10 самых заметных.

8. «Ред Булл» RB18 2022-го: 17 побед в 22 гонках – 77,27%

Великое творение Эдриана Ньюи – одно из самых свежих из его шорт-листа. С ним Макс Ферстаппен взял второй титул «Ф-1», побил рекорд по количеству подиумов за сезон (18) и личным победам за сезон (15). Но с календарем в 20+ Гран-при за год и серьезным соперниками вроде «Феррари» сложновато выбить результат получше.

7. «Феррари» F2002 2002-го: 15 побед в Гран-при 19 – 78,95%

Ее разрабатывала сборная всех инженерных звезд «Ф-1»: Росс Браун (творец первых чемпионских «Бенеттонов» Шумахера, после «Феррари» выиграл титул со своей командой, построил «Мерседес» и рулил спортивным отделом «Ф-1»), Рори Бирн (автор всех победных болидов Шумахера), Алдо Коста (разработчик шасси и непобедимых «Мерседесов» середины 2010-х), Николас Томбазис (рулил аэроотделом в «Бенеттоне», после «Феррари» ушел в «Макларен», возвращался в Скудерию на роль главного инженера, а сейчас босс всех гонок на болидах с открытыми колесами в ФИА) и Джеймс Эллисон (строил победные болиды Фернандо Алонсо, сейчас – техдир «Мерседеса»).

Машину ввели в дело на третьей гонке сезона, и она выиграла 14 из 15 заездов 2002-го! Статистику слегка подпортил «хвост» 2003-го – 1 победа в 4 Гран-при. Всего – помощь в завоевании двух титулов и двух Кубков конструкторов, 28 подиумов, 11 поулов и 15 быстрейших кругов. Также благодаря ей Шумахер оформил непобиваемый рекорд – финишировал на подиумах во всех гонках сезона!

6. «Феррари» F2004 2004-го: 15 побед в 18 Гран-при – 83,33%

Построена той же «командой мечты «Феррари» и совершила мини-революцию: F2004 оказалась настолько надежной и стабильной, что с ней пришли и фееричные стратегии с четырьмя пит-стопами и постоянными атаками в квалификационном режиме. И это без забаненных электронных помощников вроде трэкшн-контроля и полностью автоматической коробки передач!

F2004 заехала на подиумы в каждой гонке сезона (всего 29 штук), выиграла 15 раз и помогла с последним личным титулом Михаэля Шумахера. История!

4. «Мерседес» F1 W05 2014-го и F1 W06 2015-го: 16 побед в 19 Гран-при – 84,21%

Удивительно, как два первых доминируюших «Мерседеса» выдали ровно одинаковые показатели усилиями Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона!

Это W05 – он 5 раз отказал в 2014-м, но засветился на подиумах в каждой гонке сезона: 16 побед, 31 финиш в топ-3, 18 поулов, 11 дублей, Кубок конструкторов, личный титул Льюиса Хэмилтона, дубль и в общем зачете…

Главным фактором побед стал мотор – «Мерседес» создал лучший турбогибрид начала эпохи и позволил маскировать большинство возможных проблем с прижимной силой простым «обменом» мощности на антикрылья побольше. Конкуренты же тонули в слабостях на прямых и технических отказах.

В 2015-м «Мерседес» представил и наследника – W06: покрасивее и понадежнее!

Фактически в нем только изменили переднее антикрыло, детали подвески (для пересоздания машины без запрещенной по всей «Ф-1» подвески с гидравлическим соединением передней и задней оси) и повысили надежность – теперь машина отказала только трижды. Отличная мощность и управляемость полностью сохранилась – Хэмилтон даже затруднялся выбрать какие-то отличия от предшественника.

Результаты тоже оказались практически зеркальными: 16 побед, 32 подиума (+1 в общем количестве, но во всех гонках уже не удалось – Гран-при Сингапура и Венгрии выдались без серебра в топ-3), 18 поулов, 13 дублей, Кубок конструкторов, личный титул Хэмилтона и дубль в общем зачете. Даже по очкам между ними счет 703-701 в пользу W06 – вот как выбрать более успешную?!

3. «Мерседес» F1 W07 2016-го: 19 побед в 21 Гран-при – 90,47%

После двух лет безудержного доминирования немецкая машина сделала еще один шаг – и фактически из слабостей у нее остались только плохие старты (из-за некачественного прогрева сцепления). Серьезный же отказ случился однажды за весь сезон – у Хэмилтона на Гран-при Малайзии сгорел мотор. Ее как раз «Мерседес» проиграл – вместе с Гран-при Испании, в котором претенденты на титул выбили друг друга.

В остальном W07 оформил 33 подиума (в 20 Гран-при года), 20 поулов и 9 дублей. Нико Росберг выиграл титул, Хэмилтон проиграл ему 5 очков на ленточке, а «Мерседес» взял очередной Кубок конструкторов.

2. «Макларен» MP4/4 1988-го: 15 побед в 16 Гран-при – 93,75%

Легендарная машина Айртона Сенны и Алена Проста, которая шла на все 100%, но случился редчайший отказ мотора и круговой Жан-Луи Шлессер на Гран-при Италии:

«Макларен» действительно выглядел настолько всеуничтожающей силой: лучший мотор от «Хонды», лучшее и самое аэродинамически продвинутое шасси от Гордона Марри, лучшие пилоты…

15 побед, 15 поулов («Феррари» забрала один на Гран-при Италии), 25 подиумов, 10 дублей, битва за титул между Простом и Сенной до последней гонки, чемпионство Айртона и рекордный по отрыву в очках Кубок конструкторов для «Макларена».

1. «Альфа Ромео» 158 Alfetta 1950-го: 6 побед в 6 Гран-при – 100%

Самый занятный экземпляр, связанный с созданием чемпионата мира для гонщиков из серии Гран-при по правилам «Формулы-1» в принципе.

Эта машина создана еще до Второй Мировой в 1938-м, и до войны успела выиграть 8 Гран-при. После войны добавились еще 13, затем серии этапов решили упорядочить в один турнир, а затем структурировали его по правилам «Ф-1».

Первый официальный сезон нового чемпионата включал 7 гонок. Одна – «500 миль Индианаполиса» – проходила в США, в ней в основном соревновались американские пилоты и машины, которые не приезжали в Европу. А европейцы редко ездили со своими машинами в США.

В итоге фактически титул разыгрывался среди участников шести «главных» Гран-при: Великобритании (на «Сильверстоуне»), Монако (в Монте-Карло), Швейцарии (на треке в Берне – все гонки в стране прекращены в 1954-м), Бельгии («Спа-Франкоршам»), Франции (Реймс – там не гоняются с 66-го) и Италии («Монца»). Как видите, четыре этапа оттуда вполне дожили и до наших дней – и все еще считаются самыми престижными и разнообразными при гонках в совокупности.

«Альфа Ромео» 158 поучаствовала во всех шести Гран-при – и выиграла все поулы и все гонки. На первом этапе в истории «Ф-1» пилоты 158-й заняли все три ступени подиума, а титул разыграли пилоты «Альфа Ромео» Джузеппе Фарина (3 победы) и Хуан-Мануэль Фанхио (3 победы). 4 раза вторым (и один раз третьим) финишировал Луиджи Фаджиоли.

Да, тогда гонок было меньше, а самые удачные модели раскупались у заводских команд по всему пелотону частниками и личными заявками. Шансов на итоговый хороший результат у машины было математически больше.

Однако в ту эпоху гонки и длились по 70-100 кругов и свыше двух часов (иногда – и до трех), безопасность машин просто отсутствовала, и почти каждая серьезная авария заканчивалась похоронами. Тормоза почти не работали, гонщики проезжали повороты в скольжении, а машины уже разгонялись свыше 200 км/ч и выдавали мощность в 300-400 л.с. – даже доехать до финиша было уже достижением.

Тем не менее, все победы и подиумы сконцентрированы именно в заводской команде на заводской машине. А в 51-м все перешли на следующую модификацию 159 – и первая Alfetta осталась уникумом в своем роде. Самая славная и самая успешная номинально, и одна из самых забытых.

Заслуживает упоминания: «Макларен» MP4/2 1984-го: 12 побед в 16 Гран-при – 75%

В те годы по-настоящему надежные и стабильно финиширующие машины оставались большой редкостью. Первый «Макларен» с «Порше» в качестве моториста начинал примерно так же: или победа, или сход. Но под конец сезона они нашли способ доводить болиды до финиша – и Ники Лауда с Аленом Простом наштамповали три дубля, выиграли 12 гонок, взяли два первых места в общем зачете и Кубок конструкторов. Различные доработки этой машины взяли затем зачет команд в 85-м и и приехали на второе в 86-м – «Макларен» реально заложил основы той самой великой команды именно тогда.

Заслуживает восхищения: «Феррари» 500 с 1952 по 1957 годы: 14 побед в 19 Гран-при– 73,68%

Эта машина делалась под правила «Формулы-2», но из-за проведения чемпионата мира по правилам «Ф-2» получила шанс в главной категории – и оказалась полным взрывом.

В 1952-м она выиграла все 7 Гран-при, причем 6 последних (Бельгии, Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии) – подряд силами Альберто Аскари. Он и стал чемпионом, еще оду победу одержал Пьеро Таруффи (+2 подума), а еще 4 вторых места ушли Джузеппе Фарине.

В 53-м машина выиграла уже 6 Гран-при из 7 (итальянский уплыл «Мазерати», но Скудерия довольствовалась двойным подиумом) – Аскари сохранил титул.

Оглушительный успех поспособствовал долгой и попытках выкупить ее частниками: она участвовала в гонках вплоть до 1957-го. Точное количество процентов побед из-за большого количества покупок подсчитать невозможно, но таковы нюансы тех времен: нынешний процент рассчитан позаводским и «околозаводским» заявкам. Восхищаться – обязательно.

RB19 2023-го пока выиграл 10 Гран-при из 10. До попадания в шорт-лист осталось 7 побед – и 12 этапов до финиша

Современный болид Макса Ферстаппена и Серхио Переса пока буквально не знает себе равных – примерно как легендарный MP4/4. Все поулы забрать не удалось (Шарль Леклер на «Феррари» вмешался на Гран-при Азербайджана), но в остальном в гонке в обычных условиях никто не может приблизиться к Ферстаппену – он не уходит с первых двух мест. А «поражения» связаны с отказом машины в квалификации и как раз внезапным вмешательством Леклера.

Пока все выглядит так, словно в конце года RB19 пополнит список или даже подвинет RB18. Но возьмет ли все 100%? Пример Сенны показал, как фантастическую серию может прервать один неудачный поворот.

Фото: wikipedia.org; Gettyimages.ru/Clive Rose