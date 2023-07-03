Вышла французская марка с английским флагом.

Если вы до сих пор недоумеваете, что за «Альпин» гоняется в «Ф-1» на старом месте «Рено», то спортивный бренд французского автозавода решил напомнить о себе перед Гран-при Великобритании и (еще раз) все объяснить.

На этот раз – представлением особой версии суперкара A100 S: теперь Enstone Edition!

А вот так выглядит обычный А110 S:

Вся фишка – в особом корпусе и наполнении: приборную доску, руль, «внутренности» и поверхность делали на заводе команды «Формулы-1» в Энстоуне!

Да, теми же людьми, в тех же печах и автоклавах и тех же мастерских, что и болиды Эстебана Окона и Пьера Гасли (а раньше – и Фернандо Алонсо).

Потому у французской машины французской марки – карбоновая крыша с «Юнион Джеком»: ведь Энстоун располагается в Англии.

Да, это действительно такой же углепластик, как и в болидах «Ф-1»: из него сделали еще детали отделки и аэрообвес:

И гоночные тормоза Brembo по отдельному заказу. Больше никаких изменений в А110 S не делали: в остальном это все тот же суперкар среднего уровня: 300 л.с., 1110 кг массы, разгон до 100 км/ч за 4,2 секунды и «максималка» в 275 км/ч.

Зато стоимость – совсем не космическая: $96 тысяч за экземпляр при лимите серии в 300 штук. Итого выходит выручка в районе 27 миллионов долларов – как за 10 «Бугатти»! Наверное, это самый доступный вариант «поездить на творении завода «Ф-1».

Просто «Альпин» отчаянно нужны продажи, а нового суперкара пока не представлено. Приходится выжимать все, что есть в бренде «Формулы-1»: продавать 24% команды за 200 млн евро, выпускать такие вот модели, забирать $35 миллионов из команды прибылью в прошлом году…

А как вам такая интеграция?

Фото: alpinecars.com