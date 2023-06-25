Трехмерная хитрость.

Почему болид «Ред Булл» так хорош в этом сезоне «Формулы-1»? Если очень вкратце, он генерирует под днищем столько прижимной силы, что корпус и шасси можно смело делать очень-очень обтекаемым и не думать и сокращении скорости на прямых. Конкуренты же либо не могут выдавать столько же прижимной силы и проигрывают в поворотах, либо уравниваются в виражах – и тогда на прямых Ферстаппен и Перес облетают их как стоячих.

С новым регламентом днище действительно главная часть болида – спецы по аэродинамике оценивают его вклад в генерирование прижимной силы в 70-80%, причем удачное решение крайне сложно скопировать. Ведь оно большое, дорогое, сложное, да еще и соперники почти никогда его не показывают – машины гоняются и собираются днищем вниз, и увидеть что-то можно только при эвакуации после аварии на узкой трассе.

И на Гран-при Монако крановщики продемонстрировали всем тайные части доминирующего RB19 после аварии Серхио Переса в квалификации.

Реакция соперников – полный восторг!

«Фото вышли даже слишком двумерными, им даже не хватает нужного освещения – потому что днище выглядит прямо трехмерным, очень изогнутым во все стороны, – удивлялся больше всех главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон. – Даже сложно сделать какие-то выводы. И это не совпадение. Они специально его так конструируют – оттуда и все преимущество в прижимной силе! И вдвойне сложнее будет все это скопировать».

Основные конкуренты пообещали все детально изучить, однако уже через две недели после аварии шеф «Мерседеса» Тото Вольфф признал: его инженеры так и не разгадали все до конца.

«Спецы сказали, что видят интересные детали в области направления и функций воздушного потока – их можно проанализировать. Но у них не было уверенного понимания, как все функционирует».

Технические эксперты профильных гоночных сайтов изучали днища «Ред Булл», «Мерседеса» и «Феррари» целый месяц, пытаясь как-то их сопоставить помимо «кажется, у RB19 сильно сложнее» – и, наконец, нашли главные фишки. Паоло Филисетти с RacingNews365 понял, к чему вся трехмерность и переусложненность!

У «Мерседеса» и «Феррари» несколько разных каналов для разных потоков и они отличаются по идеям конструирования потоков и создания центра давлений (важно для балансировки машины). Однако у них одинаковый концепт в смысле постоянной глубины каналов – обе команды просто пытаются выжать максимум прижимной силы через ускорение воздуха по ним.

Именно здесь и отличается «Ред Булл». У RB19 есть «перепады» в уровнях каналов – с ужиманиями и расширениями площади сечения. Они сделаны для контроля над скоростью потока воздуха и структурированы, похоже, именно так, чтобы добиваться конкретных показателей.

А еще есть два заметных «перепада» в продольных профилях каналов – словно яма на пути у потока. Эти места отмечены стрелками на рисунке с воспроизведением днища:

Они сконструированы чем-то вроде «провалов», где часть потока может «сорваться» с общего направления и только затем вернуться к протеканию под днищем.

Эти зоны точно не добавляют прижимной силы – скорее напротив, ведь они создают точки повышенного давления в некоторых конкретных местах, снижая общую скорость потока и нарушая его стройность. Вообще это идет против общей логики «граунд-эффекта» для присасывания машины к асфальту, на основе которого создаются современные днища.

Однако они как раз не дают потоку достигнуть тех скоростей, при которых начинается галопирование – главная и внезапная проблема с подскоками на прямых из прошлого года.

«Мерседес» тогда до середины сезона трясло больше всех, а «Ред Булл» победил проблему первым. Более того, когда немецкий восьмикратный чемпион выбил специальную директиву ФИА для контроля за галопированием, то болид Ферстаппена и перешел в режим абсолютного доминирования – остальным, видимо, пришлось слишком много разбираться с поиском новых настроек.

«Ред Булл» же пожертвовал небольшой частью потенциальной прижимной силы, но нашел параметры, при которых днище работает с наибольшей эффективностью и не касается асфальта.

Однако здесь задействовано не только днище: вторая важная составляющая уравнения – уникальная антикивковая подвеска, удерживающая платформу машины как можно ровнее на разгонах и торможениях, на прямых и в поворотах. Только у «Астон Мартин» на данный момент есть нечто похожее, и «Мерседес» с «Маклареном» повернули в том же направлении.

Еще на днище RB19 нашлось место, которое «включается» в ускорение на прямых при открытии заднего крыла DRS. У «Ред Булл» в таких условиях колоссальное преимущество благодаря взаимодействию потоков на пластине и балочном крыле, а Джоджо Пиола и Марк Хьюз показали на официальном сайте «Ф-1», как меняются потоки и на днище:

Сверху – обтекание диффузора с закрытым крылом – более быстрый поток по корпусу для поддержания стабильного уровня прижимной силы (запечатан потоками сверху). Снизу – срыв потока из-за открытого крыла, снижение лобового сопротивления из-за обтекания не по корпусу.

Выходит тройное снижение лобового сопротивления – на самом открытом крыле, на балочном крыле под задней планкой и на диффузоре. Опять благодаря комбинации из «стабилизирующей» подвески, формы этой части днища и проработки взаимодействия каждой детали из пакета.

Потому, на самом деле, даже внезапная демонстрация секрета днища RB19 не приведет к моментальному сокращению отрыва через обновления соперников. Простая реплика или воспроизводство визуально похожих деталей под днищем ничего не даст – ведь весь эффект скрыт не в одном успешном аэродинамическом решении (как было с легендарным двойным диффузором в 2009-м, например), а в его взаимодействии с не менее уникальной подвеской.

Воспроизвести тот же эффект или схожий уровень прижимной силы по одним изображениям даже со знанием принципа работы невозможно – фокус скрыт не только в карбоне, но и в деталях настроек. Самое важное – показатели и данные с испытательного стенда: вот такого:

«Мерседес» показывал его в отдельном ролике

Без знания тестовых скоростей и физических параметров с него физически копировать те же формы или общую логику бессмысленно – выйдет как поддельные елочные игрушки. Нужно строить систему с нуля самостоятельно (выбрасывая драгоценные часы в симуляторе и деньги из лимита расходов) или искать свои инструменты покруче.

Может, до следующего года кто-то и справится.

Фото: Twitter/FDataAnalysis; AlbertFabrega