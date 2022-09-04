Ух, Хэмилтон вторую гонку подряд въезжает в кого-то на старте. Теперь чуть не выбил «Феррари»

Стареет?

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон претендовал на победу на Гран-при Нидерландов и рубился за подиум колесо в колесо с Максом Ферстапппеном, Джорджем Расселом и Шарлем Леклером. А ведь финиша на четвертой позиции могло и не случиться, если бы №44 или его оппонент Карлос Сайнс хоть немного более жестче сошлись в первом повороте, когда Льюис атаковал испанца по внутренней траектории:

Столкновение вышло не слишком серьезным (скорее толчок, чем авария), потому и оба продолжили гонку без повреждений.

Но им просто повезло с невысокой скоростью в повороте – если бы они сходились быстрее и соприкоснулись колесами, все могло бы закончиться как в аварии Хэмилтона и Алонсо на Гран-при Бельгии буквально неделю назад:

«Он оказался в моей слепой зоне. Так что да, моя вина», – признал тогда после просмотра момента семикратный чемпион.

Теперь же он сам ринулся в слепую зону Сайнса – и едва обошлось. Что же происходит с Льюисом?