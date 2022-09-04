Мастер-класс пит-стопов от «Феррари»: 13 секунд на ковыряния с колесом, брошенный под «Ред Булл» гайковерт, штраф за опасный выпуск

Уничтоженная гонка Сайнса.

Карлосу Сайнсу не хватило всего 0,1 секунды до поула в Нидерландах – и после квалификации на третьем месте он обещал еще удивить:

«В гонке будет происходить много событий, у нас будет множество вариантов изменить ситуацию за счет стратегии», – прогнозировал №55.

«Надеюсь, мы окажемся так же близко, как и в квалификации, и сможем немного поиграться со [стратегиями] Карлоса и моей, чтобы давить на Макса», – прогнозировал и Шарль Леклер.

И первый же пит-стоп «Феррари» в гонке вышел вот таким:

Ковыряния с колесом (механикам не принесли нужное), брошенный под колеса болида Серхио Переса гайковерт…

Кстати, раздавленный:

Просто сравните итог скорости первых пит-стопов «Ферари» и «Ред Булл»:

Естественно, после такой потери времени Карлос вернулся на трек на границе топ-10 и больше не мечтал о подиуме.

Но Скудерия не остановилась: третья попытка обслужить Сайнса вновь привела к фэйлу: теперь его выпустили прямо на Фернандо Алонсо:

За этот момент Карлос получил 5 секунд штрафа и с отвоеванной у Переса пятой строчки упал на 8-ю. Прорыв со второго ряда, достойный самой титулованной команды «Ф-1»! ¯\_(ツ)_/¯

Фото: globallookpress.com/IMAGO/FLORENT GOODEN