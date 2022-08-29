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Хэмилтон взорвал Гран-при модной инновацией – вязаным шлемом. На вид – как у «Могучих Рейнджеров» или Pussy Riot

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Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
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Он розовый и с цветами.

Семикратный чемпион и главная звезда модных показов Льюис Хэмилтон вернулся вместе с «Ф-1» после летнего перерыва. И немного перегрел фанатов модной инновацией – розовой вязаной маской-шлемом с вышитыми цветами. 

Льюис точно получает номинацию самого необычного шлема за все время «Ф-1». Кажется, даже в его глазах читается удовлетворение реакцией окружающих (вероятно, таких людей, как мужчина на заднем плане было много). 

Фанаты устроили вихрь в социальных сетях и пришли к выводу, что Хэмилтон – просто новый «Могущественный рейнджер»:

Ведь какие еще варианты? Новый вокалист Pussy Riot? Новая ветка развития мексиканских бойцов ММА?

На самом деле, это тщательно подобранный звездным стилистом лук – как и всегда. Главный аксессуар – вязаная маска-шлем – часть наряда из будущей осенней коллекции молодого итальянского бренда GCDS. Куртка и штаны-карго еще даже не представлены. А на ногах – кроссовки из коллаборации лейбла с Crocs. 

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof; portalhamiltonbr/Jay Hirano; michaelpottsf1

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