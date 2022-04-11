Льюис Хэмилтон сменил три зеленых наряда за неделю Гран-при на Зеленом континенте. Детокс после красного и Ближнего Востока

Семикратный чемпион «Формулы-1» сменил цветовое предпочтение: после красного костюма в Саудовской Аравии отправился в Австралию – Зеленый континент – с гардеробом в зеленых цветах.

Сначала британец появился в эклектичном костюме яркого зелено-голубого оттенка от британского бренда AGR.

Принт в стиле вязаных косичек – и ансамбль даже включает свитер в той же расцветке!

Цена комплекта неизвестна – это снова эксклюзив из будущего, коллекцию только ждут в продаже. Так что прогулка Льюиса по паддоку послужила отличным промо – фотографии сразу же появились в инстаграме бренда с указанием pr-агенства и стилиста (который уже работал с Хэмилтоном и подбирал ему наряд на главное модное событие прошлого года).

Образ дополнен кроссовками от Dior за $1300, солнечными очками Retro Super Future за €169 и часами от командного спонсора IWC стоимостью $16 300.

Перед квалификацией Хэмилтон появился в другом зеленом наряде – от американского бренда s.r.studio.la.ca. Черная оверсайз-толстовка с текстом – $525, яркие клетчатые штаны – $895, черные кожаные ботинки с рифленой подошвой – $725, солнцезащитные очки с зеленой оправой из совместной коллекции Police Lifestyle x Lewis Hamilton – €169.

Кажется, в этот раз Льюис надел то, что ему самому захотелось – бренд оставил без внимания появление в паддоке.

Но самый австралийский наряд по оттенку зеленого Хэмилтон продемонстрировал еще до прилета на Зеленый континент: между гонками сходил на спонсорское мероприятие в Швейцарии от бренда шикарных часов IWC, где поговорил по видеосвязи с Валентино Росси об опасностях гонок.

Джинсовый «вареный» костюм зелено-желтого оттенка: куртка свободного кроя с нагрудными карманами и зауженные джинсы. Пилот заметно выделялся среди других гостей.

Комплект от уже знакомого (и, видимо, любимого Льюисом) производителя – s.r.studio.la.ca, но из коллекции прошлого года, поэтому его уже не купить. Опять эксклюзив!

Детокс-неделя от красного, наверное, успокоила нервы Хэмилтона, но не надолго: на Гран-при Австралии «Феррари» опять победила. Шарль Леклер ушел в отрыв на 30+ очков в личном зачете (при 25 баллах за победу) и выглядит главным претендентом на титул прямо сейчас – кажется, восьмого чемпионства Льюису придется ждать минимум до 2023-го.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/DPPI, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Florent Gooden/Dppi, PA Images/XPB Images, Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Remy Steiner