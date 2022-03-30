В «Ф-1» есть невидимая краска для тайного теста новинок. Она выдает секреты только в ультрафиолете – вот видеообъяснение

На примере переднего антикрыла «Мерседеса».

Команды «Ф-1» всегда параноидально относятся к раскрытию любой детали свежих болидов – особенно при смене регламента: потому Ландо Норрис из «Макларена», например, и шутил в соцсетях во время предсезонки в стиле «надеюсь, я не спалил ни одного куска машины». Но беспокойство за секреты еще сильнее нарастает во время гонки обновлений – тогда новинки пытаются лишний раз не подсвечивать даже в уже установленном на машине состоянии. Проверять их эффективность тоже стараются максимально незаметными способами.

Помогает, например, флюоресцентная краска – недорогая и видимая исключительно в ультрафиолетовом диапазоне. Вот как она работает – спасибо журналисту DAZN Альберту Фабреге за визуал:

«Изобразим эффект, как если бы машина ехала на скорости 100 км/ч… Вот. Сейчас многого не видно, но с ультрафиолетом…

Видите – обозначает направление воздуха! Затем команда сравнивает это с результатами расчетов CFD и продувки в аэротрубе».

Что же это? Краска «флоу-виз» – в оригинале flow-vis, сокращение от «Flow-visualisation paint» – «краска для визуализации потоков». Она состоит в основном из легких масел (чаще всего – парафина) с добавлением флуоресцентной пыли. Вообще она может быть любого цвета (необязательно желтого или зеленого), просто именно такие версии – самые распространенные (и потому дешевые).

Почему используют ее, а не сверхточные датчики? Дело в традициях: краска (логично) появилась намного раньше – еще в 80-х – и потому опыт ее использования и снятия результатов намного обширнее. К тому же, обливать ею машины быстрее, чем устанавливать, снимать, расшифровывать и сопоставлять собранную телеметрию – на тестах иногда важен каждый час, а для некоторых деталей важнее общую верность выбранного направления без высчитывания точной разницы. Ведь если какая-то новинка однозначно не работает, разница в промашке на 2-3% не существенна – лучше сразу сменить условное антикрыло на другую версию и попробовать снова. «Флоу-виз» тогда помогает сориентироваться быстрее, а «решетка» с сенсорами служит уже для более детального уточнения и корреляции данных с результатами симуляций.

К тому же, огромные парусы измерительного оборудования тоже изменяют воздушный поток и слегка нарушают гармоничность аэрообвеса. С ними машины работаю немного не так, как задумано (из-за дополнительной массы и мелких завихрений), потому не всегда датчики лучше и надежнее.

И, конечно, фактор цены: краску производят не только для «Формулы-1», потому она доступна где угодно и ее обязательно таскать с собой по миру (как особое измерительное оборудование). А еще секретность: соперники просто не поймут, что именно вы проверяете.

Теперь вы знаете, куда смотреть в практиках на ближайших Гран-при – ведь пелотон обещает привезти множество новинок: «Ред Булл» и «Мерседес» уже анонсировали переделки машин.