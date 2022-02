Новая «Феррари» – прорыв в конструкции болида «Ф-1»: первый в истории разборный нос – для сокращения трат из-за тройной срезки бюджета

Последствия ограничения расходов.

17 февраля «Феррари» обнулила главную интригу межсезонья – представила долгожданную F1-75. Нет, серьезно – слухи о новом болиде дразнили фанатов еще с середины предыдущего сезона: то про «супербыстрый» мотор с рывком на 20 л.с., то про уникальные аэродинамические решения.

К примеру, за неделю до показа итога миру Карлос Сайнс описывал ее словами: «Отличается от машин, которые мы видели в последние годы. Предельно инновационная».

Оцените сами – №55 не соврал:

New season, new challenges and a fresh reset 💪 #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/R9fdy32jf1

У F1-75 довольно много классных особенностей – машина реально вышла интересной:

Sidepod dimple appears to be about forming a curved edge to direct airflow toward the rear beam wing. pic.twitter.com/Z2AREK69gm