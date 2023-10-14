Ассист вратаря против «Сити»! Пирло вселился в Яниса Бласвиха

«РБ Лейпциг» в гостях забил «Манчестер Сити» два мяча за тайм – дубль на счету Лои Опенда. Первый гол случился после шикарного заброса от вратаря немецкой команды Яниса Бласвиха. Вот отсюда.

Дальше Опенда корпусом оттер Аканджи, убежал к воротам и закатил в угол. Через 15 минут добавил второй, на этот раз убрав Рубена Диаша.

Ассист Бласвиха в Лиге чемпионов – хороший повод рассказать про вратаря, который только в 31 год дебютировал в топ-чемпионате, а теперь раздает голевые передачи и получает вызовы в сборную Германии.

Бласвих до 27 лет сидел под Тер Стегеном и Зоммером. Дорасти до ЛЧ помогли поездка в Голландию и травма Гулачи

Бласвих – воспитанник «Боруссии Менхенгладбах», родился в соседнем городке. Папа до сих пор работает в системе клуба тренером вратарей. Но «Гладбаху» Янис не пригодился – так ни разу не сыграл за основной состав.

Сначала сидел под Марком-Андре Тер Стегеном, который на год моложе. Потом – под Янном Зоммером. Шансов на место в воротах действительно минимум. Так и сидел на скамейке до 27 лет с короткими перерывами на аренду в третью лигу.

Кстати, Марк-Андре Тер Стеген в марте 2022 года включил Бласвиха в число лучших партнеров. В этой символической команде нет Месси, зато есть Хави, Иньеста, Ройс, Гетце и Бласвих.

Янис устал ждать шанс в родном клубе и в 2018-м поехал в соседнюю Голландию. Там в «Хераклесе» начал играть регулярно. Статистика не самая выдающаяся – 169 пропущенных в 110 матчах, – но надо понимать, что играл Бласвих не за топ-клуб, а за середняка.

Зато иногда «Хераклесу» удавалось потрепать нервы лидерам. Например, в 2020-м обыграли «Аякс» Тен Хага 1:0. Бласвих в том матче отдал первый ассист в карьере – со штрафного забросил мяч так, что Сирилю Дессерсу было удобно оттереть защитника и бахнуть по воротам.

Очень похоже на то, что вытворил Опенда через три года.

Когда «РБ Лейпцигу» понадобился запасной вратарь, бывший спортивный директор «Гладбаха» Макс Эберль вспомнил о Бласвихе – к тому же у немецкого кипера в 2022 году удачно заканчивался контракт.

Во втором матче предсезонки Янис пропустил четыре гола от Дарвина Нуньеса, но не сломался. А вот Петер Гулачи получил тяжелейшую травму на старте сезона – разрыв крестообразных связок. И тут Бласвих воспользовался шансом – с тех пор место в старте он уже не отдал никому.

Более того, он выиграл первые серьезные трофеи в карьере. Сначала Кубок Германии, в котором пропустил всего один гол в пяти матчах. А потом и Суперкубок Германии, засушив саму «Баварию».

В ноябре Нагельсманн вызвал Бласвиха в сборную Германии и рассыпался в комплиментах: «Янис отлично играет ногами, но и базовые для вратаря вещи делает очень хорошо. Я не знаком с ним лично, но когда играл против его команд, меня всегда поражал его позитивный настрой».

А теперь еще отдает голевые пасы в Лиге чемпионов против сильнейшей команды мира.

Впрочем, «Ман Сити» все равно победил

Да, даже с 0:2 по итогам первого тайма. Во втором все перевернулось.

Эрлинг Холанд забил на 55-й минуте – 1:2. Фил Фоден на 70-й – 2:2. Хулиан Альварес на 87-й – 3:2.

Фото: East News/Paul ELLIS / AFP; Gettyimages.ru/Juergen Schwarz/Bongarts