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Ассист вратаря против «Сити»! Пирло вселился в Яниса Бласвиха

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«РБ Лейпциг» в гостях забил «Манчестер Сити» два мяча за тайм – дубль на счету Лои Опенда. Первый гол случился после шикарного заброса от вратаря немецкой команды Яниса Бласвиха. Вот отсюда.

Дальше Опенда корпусом оттер Аканджи, убежал к воротам и закатил в угол. Через 15 минут добавил второй, на этот раз убрав Рубена Диаша.

Ассист Бласвиха в Лиге чемпионов – хороший повод рассказать про вратаря, который только в 31 год дебютировал в топ-чемпионате, а теперь раздает голевые передачи и получает вызовы в сборную Германии.

Бласвих до 27 лет сидел под Тер Стегеном и Зоммером. Дорасти до ЛЧ помогли поездка в Голландию и травма Гулачи

Бласвих – воспитанник «Боруссии Менхенгладбах», родился в соседнем городке. Папа до сих пор работает в системе клуба тренером вратарей. Но «Гладбаху» Янис не пригодился – так ни разу не сыграл за основной состав.

Сначала сидел под Марком-Андре Тер Стегеном, который на год моложе. Потом – под Янном Зоммером. Шансов на место в воротах действительно минимум. Так и сидел на скамейке до 27 лет с короткими перерывами на аренду в третью лигу. 

Кстати, Марк-Андре Тер Стеген в марте 2022 года включил Бласвиха в число лучших партнеров. В этой символической команде нет Месси, зато есть Хави, Иньеста, Ройс, Гетце и Бласвих. 

 Янис устал ждать шанс в родном клубе и в 2018-м поехал в соседнюю Голландию. Там в «Хераклесе» начал играть регулярно. Статистика не самая выдающаяся – 169 пропущенных в 110 матчах, – но надо понимать, что играл Бласвих не за топ-клуб, а за середняка.

Зато иногда «Хераклесу» удавалось потрепать нервы лидерам. Например, в 2020-м обыграли «Аякс» Тен Хага 1:0. Бласвих в том матче отдал первый ассист в карьере – со штрафного забросил мяч так, что Сирилю Дессерсу было удобно оттереть защитника и бахнуть по воротам.

Очень похоже на то, что вытворил Опенда через три года.  

Когда «РБ Лейпцигу» понадобился запасной вратарь, бывший спортивный директор «Гладбаха» Макс Эберль вспомнил о Бласвихе – к тому же у немецкого кипера в 2022 году удачно заканчивался контракт.

Во втором матче предсезонки Янис пропустил четыре гола от Дарвина Нуньеса, но не сломался. А вот Петер Гулачи получил тяжелейшую травму на старте сезона – разрыв крестообразных связок. И тут Бласвих воспользовался шансом – с тех пор место в старте он уже не отдал никому.

Более того, он выиграл первые серьезные трофеи в карьере. Сначала Кубок Германии, в котором пропустил всего один гол в пяти матчах. А потом и Суперкубок Германии, засушив саму «Баварию».

В ноябре Нагельсманн вызвал Бласвиха в сборную Германии и рассыпался в комплиментах: «Янис отлично играет ногами, но и базовые для вратаря вещи делает очень хорошо. Я не знаком с ним лично, но когда играл против его команд, меня всегда поражал его позитивный настрой».

А теперь еще отдает голевые пасы в Лиге чемпионов против сильнейшей команды мира.

Впрочем, «Ман Сити» все равно победил

Да, даже с 0:2 по итогам первого тайма. Во втором все перевернулось. 

Эрлинг Холанд забил на 55-й минуте – 1:2. Фил Фоден на 70-й – 2:2. Хулиан Альварес на 87-й – 3:2.

Манчестер Сити Англия – РБ Лейпциг Германия 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 13 Опенда, 0:2 – 33 Опенда, 1:2 – 54 Холанд, 2:2 – 70 Фоден, 3:2 – 87 Альварес.
Манчестер СитиОртега, Уокер (Альварес, 54), Рубен Диаш (Аке, 46), Гвардиол (Серхио Гомес, 90), Аканджи, Льюис, Грилиш (Доку, 54), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд.
РБ ЛейпцигБласвих, Клостерманн, Лукеба, Симакан, Раум, Форсберг (Баумгартнер, 60), Симонс (Поульсен, 75), Шлагер (Кампль, 88), Зайвальд, Айдара (Карвалью, 74), Опенда (Шешко, 60).
Предупреждение:
Рубен Диаш (21).

Фото: East News/Paul ELLIS / AFP; Gettyimages.ru/Juergen Schwarz/Bongarts

1 комментарий

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a2wai
Мужики, вы вроде про Сити - Лейпциг рассказывали, а приложили матч катарцев против саудитов.

Ой беда.
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-1
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