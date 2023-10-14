Ассист вратаря против «Сити»! Пирло вселился в Яниса Бласвиха
«РБ Лейпциг» в гостях забил «Манчестер Сити» два мяча за тайм – дубль на счету Лои Опенда. Первый гол случился после шикарного заброса от вратаря немецкой команды Яниса Бласвиха. Вот отсюда.
Дальше Опенда корпусом оттер Аканджи, убежал к воротам и закатил в угол. Через 15 минут добавил второй, на этот раз убрав Рубена Диаша.
Ассист Бласвиха в Лиге чемпионов – хороший повод рассказать про вратаря, который только в 31 год дебютировал в топ-чемпионате, а теперь раздает голевые передачи и получает вызовы в сборную Германии.
Бласвих до 27 лет сидел под Тер Стегеном и Зоммером. Дорасти до ЛЧ помогли поездка в Голландию и травма Гулачи
Бласвих – воспитанник «Боруссии Менхенгладбах», родился в соседнем городке. Папа до сих пор работает в системе клуба тренером вратарей. Но «Гладбаху» Янис не пригодился – так ни разу не сыграл за основной состав.
Сначала сидел под Марком-Андре Тер Стегеном, который на год моложе. Потом – под Янном Зоммером. Шансов на место в воротах действительно минимум. Так и сидел на скамейке до 27 лет с короткими перерывами на аренду в третью лигу.
Кстати, Марк-Андре Тер Стеген в марте 2022 года включил Бласвиха в число лучших партнеров. В этой символической команде нет Месси, зато есть Хави, Иньеста, Ройс, Гетце и Бласвих.
Янис устал ждать шанс в родном клубе и в 2018-м поехал в соседнюю Голландию. Там в «Хераклесе» начал играть регулярно. Статистика не самая выдающаяся – 169 пропущенных в 110 матчах, – но надо понимать, что играл Бласвих не за топ-клуб, а за середняка.
Зато иногда «Хераклесу» удавалось потрепать нервы лидерам. Например, в 2020-м обыграли «Аякс» Тен Хага 1:0. Бласвих в том матче отдал первый ассист в карьере – со штрафного забросил мяч так, что Сирилю Дессерсу было удобно оттереть защитника и бахнуть по воротам.
Очень похоже на то, что вытворил Опенда через три года.
Когда «РБ Лейпцигу» понадобился запасной вратарь, бывший спортивный директор «Гладбаха» Макс Эберль вспомнил о Бласвихе – к тому же у немецкого кипера в 2022 году удачно заканчивался контракт.
Во втором матче предсезонки Янис пропустил четыре гола от Дарвина Нуньеса, но не сломался. А вот Петер Гулачи получил тяжелейшую травму на старте сезона – разрыв крестообразных связок. И тут Бласвих воспользовался шансом – с тех пор место в старте он уже не отдал никому.
Более того, он выиграл первые серьезные трофеи в карьере. Сначала Кубок Германии, в котором пропустил всего один гол в пяти матчах. А потом и Суперкубок Германии, засушив саму «Баварию».
В ноябре Нагельсманн вызвал Бласвиха в сборную Германии и рассыпался в комплиментах: «Янис отлично играет ногами, но и базовые для вратаря вещи делает очень хорошо. Я не знаком с ним лично, но когда играл против его команд, меня всегда поражал его позитивный настрой».
А теперь еще отдает голевые пасы в Лиге чемпионов против сильнейшей команды мира.
Впрочем, «Ман Сити» все равно победил
Да, даже с 0:2 по итогам первого тайма. Во втором все перевернулось.
Эрлинг Холанд забил на 55-й минуте – 1:2. Фил Фоден на 70-й – 2:2. Хулиан Альварес на 87-й – 3:2.
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Ортега, Уокер (Альварес, 54), Рубен Диаш (Аке, 46), Гвардиол (Серхио Гомес, 90), Аканджи, Льюис, Грилиш (Доку, 54), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд.
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Клостерманн, Лукеба, Симакан, Раум, Форсберг (Баумгартнер, 60), Симонс (Поульсен, 75), Шлагер (Кампль, 88), Зайвальд, Айдара (Карвалью, 74), Опенда (Шешко, 60).
- Предупреждение:
- Рубен Диаш (21).
Фото: East News/Paul ELLIS / AFP; Gettyimages.ru/Juergen Schwarz/Bongarts
Ой беда.