У Мбаппе феноменальная статистика в сборной Франции. Рекорды, берегитесь
Суперзвезда.
Франция на ЧМ-2022 бьет собственные бомбардирские рекорды. Тут и Жиру, который обошел Анри в топе бомбардиров сборной, и Килиан Мбаппе, который замахивается на исторические достижения.
• Только вдумайтесь: Мбаппе уже забил за сборную больше Зидана (который играл за сборную 12 лет) и почти догнал Трезеге. Килиану осталось до рекорда Франции меньше, чем он уже забил – до Жиру всего 19 голов. Хотя Мбаппе провел практически в два раза меньше игр.
• Среди футболистов, которые провели за сборную Франции 20+ матчей, у Мбаппе не так много конкурентов и по соотношению голы/матчи. В среднем у Килиана 0,52 гола за игру. Из футболистов послевоенного времени лучше статистика только у Жан-Пьера Папена (0,56), Мишеля Платини (0,57) и великого Жюста Фонтена (космические 1,43). У Фонтена 30 голов за 21 матч.
• За сборную Франции больше Мбаппе до 24-летия не забил никто. У Трезеге – 19 мячей, у Бензема – 13, у Платини – 12, у Анри – 11, у Гризманна – 5.
Просто для сравнения: у лучшего бомбардира в истории футбола сборных Криштиану Роналду к 24-летию на счету был 21 гол за Португалию. Правда, лучшие и самые результативные годы были еще впереди.
• Мбаппе стал первым футболистом, забившим 8-й гол (и 9-й) на чемпионатах мира до 24-летия. Роналдо начал забивать на ЧМ-1998 в возрасте 22 лет, а 8-ку пробил в 2002-м (и добил до 12). Клозе только приехал на первый чемпионат в 24 года.
• Прямо сейчас у Килиана 5 голов на ЧМ-2022. Больше за один турнир в XXI веке забивали только Харри Кейн (6 на ЧМ-2018), Хамес Родригес (6 на ЧМ-2014) и Роналдо (8 на ЧМ-2002).
Монстр.
Единственный француз, который забил на ЧМ больше Мбаппе. Кто он?
- Дата проведения
- 4 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
- Голы:
- 1:0 – 44 Жиру, 2:0 – 74 Мбаппе, 3:0 – 90 Мбаппе, 3:1 – 90, пенальти Левандовски.
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Франция –
Льорис, Кунде (Дисаси, 90), Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени (Фофана, 66), Жиру (Тюрам, 76), Гризманн, Дембеле (Коман, 76), Мбаппе.
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Польша –
Шченсны, Кэш, Глик, Кивер (Беднарек, 87), Берешиньски, Каминьски (Залевски, 71), Франковски (Гросицки, 87), Крыховяк (Белик, 71), Зелиньски, Шиманьски (Милик, 64), Левандовски.
- Предупреждения:
- Тчуамени (31), Берешиньски (47), Кэш (88).
Фото: REUTERS/Hannah Mckay
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