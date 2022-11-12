У Мбаппе феноменальная статистика в сборной Франции. Рекорды, берегитесь

Суперзвезда.

Франция на ЧМ-2022 бьет собственные бомбардирские рекорды. Тут и Жиру, который обошел Анри в топе бомбардиров сборной, и Килиан Мбаппе, который замахивается на исторические достижения.

• Только вдумайтесь: Мбаппе уже забил за сборную больше Зидана (который играл за сборную 12 лет) и почти догнал Трезеге. Килиану осталось до рекорда Франции меньше, чем он уже забил – до Жиру всего 19 голов. Хотя Мбаппе провел практически в два раза меньше игр.

• Среди футболистов, которые провели за сборную Франции 20+ матчей, у Мбаппе не так много конкурентов и по соотношению голы/матчи. В среднем у Килиана 0,52 гола за игру. Из футболистов послевоенного времени лучше статистика только у Жан-Пьера Папена (0,56), Мишеля Платини (0,57) и великого Жюста Фонтена (космические 1,43). У Фонтена 30 голов за 21 матч.

• За сборную Франции больше Мбаппе до 24-летия не забил никто. У Трезеге – 19 мячей, у Бензема – 13, у Платини – 12, у Анри – 11, у Гризманна – 5.

Просто для сравнения: у лучшего бомбардира в истории футбола сборных Криштиану Роналду к 24-летию на счету был 21 гол за Португалию. Правда, лучшие и самые результативные годы были еще впереди.

• Мбаппе стал первым футболистом, забившим 8-й гол (и 9-й) на чемпионатах мира до 24-летия. Роналдо начал забивать на ЧМ-1998 в возрасте 22 лет, а 8-ку пробил в 2002-м (и добил до 12). Клозе только приехал на первый чемпионат в 24 года.

• Прямо сейчас у Килиана 5 голов на ЧМ-2022. Больше за один турнир в XXI веке забивали только Харри Кейн (6 на ЧМ-2018), Хамес Родригес (6 на ЧМ-2014) и Роналдо (8 на ЧМ-2002).

Монстр.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay