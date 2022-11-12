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У Мбаппе феноменальная статистика в сборной Франции. Рекорды, берегитесь

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Тьерри Анри Тьерри Анри
Жюст Фонтен
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Оливье Жиру Оливье Жиру
Футбол Футбол

Суперзвезда.

Франция на ЧМ-2022 бьет собственные бомбардирские рекорды. Тут и Жиру, который обошел Анри в топе бомбардиров сборной, и Килиан Мбаппе, который замахивается на исторические достижения.

• Только вдумайтесь: Мбаппе уже забил за сборную больше Зидана (который играл за сборную 12 лет) и почти догнал Трезеге. Килиану осталось до рекорда Франции меньше, чем он уже забил – до Жиру всего 19 голов. Хотя Мбаппе провел практически в два раза меньше игр.

• Среди футболистов, которые провели за сборную Франции 20+ матчей, у Мбаппе не так много конкурентов и по соотношению голы/матчи. В среднем у Килиана 0,52 гола за игру. Из футболистов послевоенного времени лучше статистика только у Жан-Пьера Папена (0,56), Мишеля Платини (0,57) и великого Жюста Фонтена (космические 1,43). У Фонтена 30 голов за 21 матч.

• За сборную Франции больше Мбаппе до 24-летия не забил никто. У Трезеге – 19 мячей, у Бензема – 13, у Платини – 12, у Анри – 11, у Гризманна – 5. 

Просто для сравнения: у лучшего бомбардира в истории футбола сборных Криштиану Роналду к 24-летию на счету был 21 гол за Португалию. Правда, лучшие и самые результативные годы были еще впереди. 

• Мбаппе стал первым футболистом, забившим 8-й гол (и 9-й) на чемпионатах мира до 24-летия. Роналдо начал забивать на ЧМ-1998 в возрасте 22 лет, а 8-ку пробил в 2002-м (и добил до 12). Клозе только приехал на первый чемпионат в 24 года.

• Прямо сейчас у Килиана 5 голов на ЧМ-2022. Больше за один турнир в XXI веке забивали только Харри Кейн (6 на ЧМ-2018), Хамес Родригес (6 на ЧМ-2014) и Роналдо (8 на ЧМ-2002).

Монстр.

Единственный француз, который забил на ЧМ больше Мбаппе. Кто он?

Франция – Польша 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
4 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 44 Жиру, 2:0 – 74 Мбаппе, 3:0 – 90 Мбаппе, 3:1 – 90, пенальти Левандовски.
ФранцияЛьорис, Кунде (Дисаси, 90), Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени (Фофана, 66), Жиру (Тюрам, 76), Гризманн, Дембеле (Коман, 76), Мбаппе.
ПольшаШченсны, Кэш, Глик, Кивер (Беднарек, 87), Берешиньски, Каминьски (Залевски, 71), Франковски (Гросицки, 87), Крыховяк (Белик, 71), Зелиньски, Шиманьски (Милик, 64), Левандовски.
Предупреждения:
Тчуамени (31), Берешиньски (47), Кэш (88).

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

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