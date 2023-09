Передает дела сыну.

Руперт Мердок – один из самых влиятельных медиамагнатов на планете. Это ему принадлежат британские The Times, Daily Telegraph The Sun, американские The Wall Street Journal, New York Post и телекомпания Fox.

В ноябре 2023-го он покинет посты председателя Fox Corporation и News Corp, объединяющей издательские бизнесы – передаст пост сыну, 52-летнему Лахлану.

Пять лет назад Вадим Кораблев рассказал историю Мердока в спорте и его влияния на то, каким мы видим английский футбол сейчас. Самое время перечитать!

Мердок – из тех, кем восхищаются и ненавидят одновременно. Гениальный, чудаковатый миллиардер – таких вы встречали в фильмах Скорсезе и книгах Драйзера. В то же время – мерзавец, которого постоянно обвиняют в игре не по правилам и цензуре ради собственных интересов.

Мердок родился в Австралии в 1931-м. В младших классах школы над ним смеялись из-за робости, в старших он уже подрабатывал в газете, ставил на скачки и занимался мелкой торговлей. Затем поступил в колледж при Оксфордском университете, где изучал политику и экономику, но запомнили его не из-за отличной учебы: Мердок постоянно веселился, играл в покер и был исключен из политического клуба за пропаганду социализма – в его комнате даже стоял бюст Ленина.

Когда Руперту было 22, умер его отец, оставивший в наследство две безжизненные газеты и мелкую радиостанцию. Этого оказалось достаточно, чтобы помечтать о масштабных победах. Первой такой Мердок добился в 1960-е: он прославился, запустив общенациональную газету The Australian, и вскоре денег хватило, чтобы купить британский еженедельник News of the World. После этого Мердока было не остановить. В начале 1970-х он приобрел The Sun, а в 1981-м – главную британскую газету The Times, которая задыхалась из-за долгов.

К футболу Мердок потянулся на фоне первых серьезных проблем: в середине 1980-х он крупно потратился на американские компании 20th Century Fox и Metromedia TV. Специально для этого пришлось получить гражданство (закон США запрещал владеть телеканалами иностранцам), параллельно отбиваясь от типографических профсоюзов, которые требовали для сотрудников повышения зарплат и нормированного рабочего дня.

В 1990-м долг корпорации Мердока составлял порядка 7 миллиардов долларов – большая часть приходилась на Sky Television (контрольные 65% акций он приобрел в 1983-м). Положение было хлипким, но предприниматель договорился о слиянии Sky с одним из заклятых конкурентов — British Satellite Broadcasting. Объединенную компанию назвали BSkyB, и уже через четыре года она принесла Мердоку прибыль почти в 300 миллионов долларов.

Мердок предсказал взлет АПЛ. Он первым отдал гигантскую сумму за телеправа

В Англии было так много проблем, что в середине 1980-х пять сильнейших клубов – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон» – задумали создать свою лигу, которую бы спонсировал вещатель ITV. Формат такой: мощная пятерка играет там постоянно, еще пять команд получают приглашения в зависимости от текущего состояния. Это была намеренная провокация в адрес Футбольной ассоциации: топам не нравилось, что она не разгребала бардак (хулиганы, старые стадионы, долги середняков), который мешал им зарабатывать и приглашать лучших игроков. Доход от продажи телевизионных прав, за которые боролись BBC и ITV, был крайне невыразительным и делился между всеми клубами поровну. За трансляции 1988-1992 годов ITV заплатила 48 миллионов фунтов – всего 12 миллионов в год на 20 команд.

Конечно, новую лигу так и не создали – ассоциация мгновенно заблокировала инициативу, когда о ней запели таблоиды. Зато провокация подействовала, и в 1990-м английский футбол все-таки начал меняться, когда президент FA Грэм Келли представил спасительный документ The Blueprint for the Future of Football (Концепция футбола будущего).

Лига преображалась, посещаемость росла, но BBC и ITV по-прежнему не хотели платить много. Ситуация изменилась перед подписанием нового соглашения в 1992-м. Вдруг появилась третья сторона – BSkyB Мердока, которая приходила к лиге еще в 1989-м, но тогда права достались ITV. Компания нагло выложила грандиозные 304 миллиона фунтов за 5 лет и свела всех с ума. Первый босс АПЛ Рик Перри рассказывал The Telegraph, как это было:

«К вечеру дедлайна пришли два конверта – от Sky и ITV. Предложение Sky было выше на 40 миллионов фунтов. В ITV об этом узнали и к утру перебили сумму. Параллельно они вели переговоры с клубами и обещали, что деньги перечислят им напрямую, без всяких посредников. Только получив новое предложение от ITV, я позвонил в Sky. Еще никогда в жизни я не зарабатывал одним звонком 40 миллионов фунтов. Через несколько минут перезвонили из Sky и сказали: «Триста. Четыре. Миллиона. Фунтов».

Руперт понимал: да, это слишком много, но АПЛ уже вот-вот завоюет планету. Он полагал, что главным источником дохода станет реклама, но вышло иначе.

Реклама АПЛ на Sky

Узнав о новом партнере лиги, болельщики негодовали: им не нравилось, что за футбол теперь придется платить, возмущались даже политики. «Это неправильно, что только два миллиона владельцев спутниковых тарелок получат доступ к важнейшим матчам», – сказал тогда парламентарий-консерватор Себастьян Коу. Впрочем, люди хотели смотреть футбол, и другого выхода, кроме как оформить подписку на BSkyB, у них не было.

Подписка и принесла большую часть дохода. Уже через год канал, который в 1992-м показал убыток в 47 миллионов фунтов, отчитался о прибыли в 62 млн. В 1995 году BSkyB приносил еженедельную прибыль в 5 миллионов фунтов, при этом доход от рекламы составлял лишь 12%.

Права стремительно дорожали. Успех pay-per-view

Руперт выбрал идеальный момент, чтобы ворваться в футбол: BSkyB одерживал победу за победой.

В 1996-м канал купил права на отрезок 1997-2001, увеличив их стоимость до 688 миллионов фунтов. BBC и ITV бились только за хайлайты, которые тоже стремительно подорожали. BSkyB отмечал еще одну важную победу – успешную продажу отдельных матчей по принципу pay-per-view («плати и смотри»). «Отношения с BSkyB – одна из ключевых причин успеха премьер-лиги, – объяснял Перри The Guardian. – Только посмотрите, сколько сил они вкладывают в развитие игры». «У нас самый волшебный деловой роман всех времен», – хвалился бывший исполнительный директор BSkyB Сэм Чишолм.

В 2001-м компания Мердока заплатила уже 1,11 миллиарда фунтов за 66 матчей, а ITV выложила 183 миллиона за хайлайты и на фоне гигантского успеха АПЛ зашла в низшие лиги. ITV запустил платный канал ITV Digital, рассчитывая на болельщиков клубов чемпионшипа, первой и второй лиг. Но пока аудитория Sky держалась на уровне 5-6 миллионов человек, ITV набрал меньше полутора – проект провалился.

Первый реальный конкурент у Sky (в том году они разделились с British Satellite Broadcasting) появился только в 2013-м, когда оттеснить компанию Мердока попытался главный телекоммуникационный оператор Англии BT (British Telecommunications). В итоге Sky выкупил 116 матчей, а BT – 32. За последнюю сделку – 2016-2019 – Sky заплатил 5 миллиардов фунтов.

Мердок хотел приобрести «МЮ». А когда не получилось, скупил акции 5 клубов

В июле 1998-го исполнительный директор BSkyB Марк Бут встретился с председателем «Манчестер Юнайтед» Мартином Эдвардсом и клубным юристом Морисом Уоткинсом. Они ожидали разговора о трансляциях и будущих контрактах, но Бут их шокировал: «Нам интересен «Юнайтед».

Когда в сентябре выяснилось, что Мердок хочет купить одну из главных команд Англии, это никому не понравилось: 96% опрошенных газетой Manchester Evening Post ответили, что не хотят видеть Мердока в «МЮ», BBC и Independent рассуждали, могут ли телеканалы захватить футбол во всей Европе, а болельщики объединились в группу SUAM – Shareholders United Against Murdoch (Акционеры «Юнайтед» против Мердока). Сейчас она существует под названием Shareholders United и стремится однажды получить контрольный пакет акций клуба.

«Мердоку нужен был «Юнайтед», чтобы продвигать новый этап телевизионной революции – переход на цифровое телевидение, – писала The Observer в 1999-м. – Он беспокоился из-за того, что BSkyB может потерять ключевой актив – права на трансляции АПЛ. В 2001 году у них заканчивается контракт с лигой, и Управление по честной торговле может запретить новую сделку. К Мердоку давно есть вопросы».

В оценке стоимости акций Мердок и Эдвардс остановились на 625 миллионах фунтов, но сделку заблокировала британская комиссия по монополиям, слияниям и поглощениям. Болельщики выдохнули.

Впрочем, Мердок не сдался и построил новую тактику: к 2000 году он скупил миноритарные пакеты в «Лидсе», «Челси», «Сандерленде», «Манчестер Сити», который тогда играл в чемпионшипе, и том же «Юнайтед». «Его действия очевидны, – писала The Times. – Мнения клубов имеют вес, когда заключаются контракты с телеканалами. Он хорошо знал, что делает».

Как Мердок распоряжался акциями английских клубов в дальнейшем – неизвестно.

Война с Берлускони за влияние в Италии

Сильвио Берлускони не увидел в Sky конкурента, когда британская компания пришла в Италию в 2003-м. Мердок занимался платным телевидением, а Берлускони (владеет компанией Mediaset) – бесплатным. Он получал прибыль благодаря рекламе и не верил, что болельщики будут смотреть футбол за деньги.

Вскоре Sky собрала 3 миллиона подписчиков и рассчитывала обогнать Mediaset по доходам. В 2005-м Берлускони начал действовать: договорился с клубами серии А, предложив болельщикам платные просмотры на его цифровой платформе – по 3 евро за игру с помощью смарткарт, которые продавались в газетных ларьках. К 2009 году Mediaset собрал приличную аудиторию, но все равно уступал конкурентам: 3 миллиона клиентов против 4,7.

Во время гонки Сильвио не стеснялся мешать Мердоку, используя административный ресурс. В 2008 году правительство Италии (Берлускони тогда занимал должность председателя совета министров) объявило войну «монополии Sky на местном платном спутниковом телевидении» и увеличила налог на платные каналы в два раза – до 20%. Это задело и отдельные проекты Берлускони, но 92% платного рынка принадлежало Мердоку. Руперт даже обратился в суд, но быстро понял, что шансов на честное сражение с Сильвио на его территории мало. Тогда по указанию Мердока на всех каналах Sky Italia крутили ролики, уличающие партию Берлускони «Народ свободы» во лжи, а еще показали фильм Shooting Silvio («Застрелить Сильвио») – про парня, который хотел спасти страну, убив Берлускони.

Зверской конкуренции радовались болельщики: в борьбе за аудиторию компании предлагали ей скидки и выгодные акции.

Неожиданное случилось в мае 2015-го: антимонопольный орган увидел в действиях Sky и Mediaset сговор. В офисы компаний ворвалась полиция, телегигантов обвиняли в намеренном занижении стоимости телевизионных прав серии А, проводились обыски.

Sky тогда платила 572 миллиона евро за трансляции всех игр в течение трех сезонов – с августа 2015-го по июнь 2018-го. Mediaset купила матчи восьми команд за 373 миллиона. В антимонопольном органе подозревали, что общая сумма в 945 миллионов ниже минимальной ставки, установленной на тендере, и лига не делала ничего, чтобы получить максимально возможные суммы для клубов.

Вскоре все успокоилось, но подозрения были небезосновательными: весной 2015-го Sky и Mediaset обсуждали слияние Sky Italia и платного канала Mediaset Premium. Мердок и Берлускони боялись появления третьего сильного игрока и возможной потери влияния. The Daily Telegraph писала, что они даже встречались лично, но переговоры сорвались: Берлускони не согласился с оценкой Mediaset Premium.

Позже Мердок и Берлускони наверняка пожалели, что не договорились. В этом году права на показ серии А выкупила испанская медиагруппа MediaPro – ей достался пакет на три сезона. Sky Italia и Mediaset предлагали только 830 миллионов евро в год вместо запрашиваемого миллиарда. Испанцы должны были заплатить клубам 3,15 миллиарда евро за три года, но летом с ними расторгли контракт.

Серия А заявила, что MediaPro не предоставила банковских гарантий, а Sky обвинил испанцев в том, что они «не намерены действовать как независимый посредник». В итоге права все равно достались Sky и новому игроку DAZN (OTT-платформа, контент доставляется напрямую на устройство пользователя) – этот сервис принадлежит огромной британской компании Perform Group.

Хотел создать летний турнир для топов

В 1999-м туринское издание Tuttosport громыхнуло сенсационной новостью: «Лигу чемпионов может заменить новый турнир – Суперлига». Идею активно продвигали два человека – тогда еще не враждовавшие Берлускони и Мердок. Инициативу предварительно поддержали руководители ведущих клубов. «Мы встречаемся между собой и с инвесторами примерно два-три раза в месяц, – делился генеральный менеджер «Баварии» Ули Хенесс. – И разногласий с каждым днем становится все меньше. Думаю, к концу года мы объявим, что все вопросы урегулированы».

Организаторы обещали около 60 миллионов долларов призовых победителю, но задумка провалилась. УЕФА активно протестовал и даже объявил реформу Лиги чемпионов, которая должна была убедить: чиновники думают о развитии. С сезона-2000/01 в турнире появился второй групповой этап.

Мердок вернулся к идее Суперлиги в 2013-м (уже без Берлускони), несмотря на созданный год назад International Champions Cup (идея компании Relevant Sports, основанной владельцами клубов по американскому футболу Miami Dolphins Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором New York Jets Мэттом Хиггинсом). Руперт рассчитывал на 16 команд, а его люди обсуждали постоянное участие с «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем», «Реалом», «Барселоной» и «Баварией». Турнир хотели проводить летом в Шанхае и Лос-Анджелесе. Показывать Суперлигу должны были Sky UK, Sky Italia и Sky Deutschland.

The New York Times писала: «Права на такой громкий турнир помогут Мердоку в США, где в следующем месяце компания запускает новую спортивную сеть Fox Sports 1. Мердоку нужны зрители на азиатском и американском рынках, где действительно быстро растет популярность футбола. Это поможет ему провести эффективные трансграничные маркетинговые и спонсорские сделки».

Но опять ничего не вышло: Мердок так и не придумал, что делать, когда футболисты будут каждые два года уезжать на чемпионаты Европы и мира. К тому же его ждали разбирательства с УЕФА, который сильно волновался за репутацию Лиги чемпионов.

Возможно, после ухода с председательских постов он просто будет больше смотреть футбол.

Фото: globallookpress.com/Ben Cawthra/London News Pictures; Gettyimages.ru/Keystone/Hulton Archive, Ben Radford/Allsport; REUTERS/Dan Chung; Gettyimages.ru/Clive Brunskill/Allsport, Mark Renders, Leon Neal; twitter.com/DAZN_IT; globallookpress.com/imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/James Knowler