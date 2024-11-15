Самый богатый футболист мира – из Брунея. Это племянник султана, он не любит понты и пытался взлететь через «Челси» и «Лестер»

Один из наследников $20 млрд.

Среди первых ассоциаций с футболом Брунея – самый богатый футболист мира. Мы рассказывали историю Фаика Болкиаха три года назад, когда он был в португальском «Маритиму». Теперь Бруней снова в тренде, так что стоит перечитать.

В «Маритиму» Болкиах, кстати, так и не сыграл, зато однажды попал в заявку на матч против «Спортинга» – команда Рубена Аморима мчала к первому за 19 лет чемпионству. А чуть позже дебютировал за вторую команду – в третьем дивизионе Португалии. В декабре 2021-го Фаик уехал в лигу Таиланда играть за «Чонбури», остался там на полтора года. За первый сезон отдал четыре голевых, за второй – забил два мяча. Команда шла в серединке: седьмое место, затем шестое.

Летом 2023-го брунеец перешел в другой клуб из Таиланда – «Ратчабури». В прошлом сезоне забил дважды, а потом сломал ногу. Без него команда добралась до шестого места. Сейчас Болкиах долечивается, не играет с февраля, контракт у него до лета 2025-го.

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Тренер клуба нон-лиги «Ньюбери» Пол Морган вышел из кабинета, чтобы взглянуть на двух 11-летних парней в футболках «Арсенала», которых ему привели на просмотр. До этого они росли в деревенской команде «Вултон Хилл». С ними был Деннис Уоллес, старый знакомый Моргана, который раньше играл в баскетбол. Уоллес хотел, чтобы парни оказались в команде получше, и «Ньюбери» был отличным вариантом – клуб здорово справлялся с воспитанием молодежи.

У мальчиков были необычные для Британии имена – их звали Фаик и Укасиа.

Высокий и мускулистый Укасиа выглядел так, словно из него может получиться настоящий спортсмен. Фаик был хрупким и миниатюрным. «Когда мяч оказался в их ногах, я был в восторге. Они были великолепны», – вспоминает Морган. Тренер с радостью принял обоих: «Я хотел создать как можно больше команд и получить первый, второй, третий состав». Морган решил, что Укасиа сильнее Фаика – дело было в физике. У более щуплого Фаика он подметил ловкость и отличную технику.

Морган заполнял анкету и увидел, что оба парня живут там, где раньше находился отель. Его дети учились в той же деревне, так что навести справки было просто. Ему рассказали, что семья Фаика выкупила гостиницу и переоборудовала ее в дом.

Оказалось, что новичок его команды – племянник султана Брунея (крошечного островного государства в Юго-Восточной Азии) Хассанала Болкиаха. Фаик – 12-й в очереди на престол, состояние семьи оценивают в 20 миллиардов долларов.

Мальчиков увезли из Брунея, чтобы они не видели роскоши, в которой живет семья. Уоллес строго их воспитывал

Деннис Уоллес был женат на тете Фаика, а Укасиа – это их сын. Парни с детства росли как родные братья. Фаик родился в Лос-Анджелесе, а потом переехал в Британию, куда его отправил отец – принц Джефри. Похоже, он хотел, чтобы сын рос вдали от роскоши королевской семьи. Очевидно, что даже очень обеспеченная жизнь в английской деревне не могла сравниться с тем, что происходило дома: у Джефри две тысячи машин в автопарке, на его 50-летиии выступал Майкл Джексон, получивший за тот концерт 17 миллионов долларов.

Уоллес был строгим. Он серьезно подходил к воспитанию мальчиков, развивал в них упорство и усердие, учил правильно относиться к спорту, но на первое место всегда ставил учебу.

«Деннис был кем-то вроде их телохранителя. Огромный мужчина, но очень милый, – вспоминает Морган. – Он привозил их на тренировки на очень хорошем черном авто, а потом забирал. Он всегда был рядом и ходил на каждый их матч. После игр Деннис открывал машину, а в ней была куча еды, которой Фаик мог угостить партнеров по команде».

Тренер подчеркивает, что происхождение и деньги не влияли на характер ребят: «Конечно, они всегда хорошо выглядели. Было очевидно, что они одеваются не в секонд-хендах. Очень хорошо воспитанные, предельно вежливые, но главное – стремившиеся к своей цели. Никакого высокомерия. Вы нигде не встретите более обычных парней. Они смотрели на спорт и учебу очень серьезно. Я думаю, их так воспитывали. Они были максимально сконцентрированы на целях».

Из «Ньюбери» – в «Саутгемптон», «Арсенал» и «Челси». Все были в восторге от скромности Фаика

«Ньюбери» был известен стилем, заточенным на развитие техники. Их команда U-11 была единственной в детской лиге, разыгрывающей угловые низом. Считалось, что «Ньюбери» – отличный старт для тех, кто хочет построить профессиональную карьеру. Но там Фаик и Укасиа провели лишь год.

В конце сезона-2008/09 Морган договорился с «Саутгемптоном» о товарищеском матче. Парни ярко сыграли, и их пригласили на стажировку в Гэмпшир. Когда зашла речь о переезде, Уоллес сразу поставил клуб перед фактом: либо вы берете обоих, либо не получаете никого. Так Фаик и Укасиа попали в академию клуба из Чемпионшипа.

«Хоть Фаик и был очень быстрым и техничным, в нем не было ни капли эгоизма. Это и нужно скаутам. Они ищут игроков, которые могут решать эпизоды, не забывая о партнерах, – считает Морган. – Когда Фаик выходил один на один, он почти всегда забивал, но чаще он все-таки отдавал передачу на пустые ворота. Он всегда действовал на команду. Все мы видели футболистов, которые играют только ради своей славы. Фаик не был таким».

Парни провели в «Саутгемптоне» четыре года – с 2009-го по 2013-й. Фаик действовал в атаке, а Укасиа – в полузащите. Потом они прошли короткую стажировку в «Рединге», но оказались в «Арсенале», где играли в одной команде с Крисом Уиллоком (он давно в Чемпионшипе), Джо Уиллоком (из «Арсенала» ушел в «Ньюкасл») и Чарли Гилмором (познает низы шотландского футбола).

Все они попали в состав молодежки лондонцев на товарищеский турнир Lion City Cup, прошедший в 2013-м в Сингапуре. «Безумие, но мы не знали, что он принц или кто-то такой, – говорит воспитанник «Арсенала» Ругаре Мусендо. – Мы узнали о его богатстве только благодаря этому турниру».

В Англии-то о Фаике почти никто не знал, а в Юго-Восточной Азии на него смотрели как на звезду. Болельщики просто сходили с ума. «Я узнал о его происхождении только из-за того огромного внимания, что он получал в Сингапуре. Но он был очень скромным. У него была парочка дизайнерских вещей и все. По его виду нельзя было сказать, что он богат», – говорил Стефан Брокколи, вышедший вместе с Фаиком на поле в матче против сборной Сингапура до 16 лет. Фаик в этой игре забил, а потом еще отличился и в матче с «Айнтрахтом», но «Арсенал» проиграл немцам со счетом 3:4.

Фаик играл правого вингера и выделялся скоростью, хоть и не всегда проходил в основу. Он проигрывал конкуренцию Крису Уиллоку и Энсли Мэйтленд-Найлзу, которые были техничнее. Часто Фаика сравнивали с Тео Уолкоттом.

Пути Фаика и Укасиа разошлись именно в «Арсенале». Укасиа, которого сначала считали более талантливым, покинул Лондон и перебрался в «Бирмингем», где так и не сыграл за основу. В итоге он оказался в любительском «Нанитон Таун» и завершил карьеру в 2017-м. «Это стало сюрпризом для меня, потому что на старте Укасиа был сильнее, но потом Фаик расцвел и стал настоящим бомбардиром», – делился Морган.

А Фаик перешел в академию «Челси», где рос рядом с Тэмми Абрахамом и Рубеном Лофтус-Чиком. «Его происхождение было темой для шуток в «Челси», – вспоминает воспитанник «Челси» Рубен Саммут. – Мы называли его королем и спрашивали: «Зачем ты играешь в футбол, если уже и так богат?»

В одном из немногих своих интервью Фаик ответил: «Я хочу, чтобы семья гордилась мной. Это меня мотивирует. Они всегда рядом и помогают совершенствоваться. Я могу назвать их своими кумирами. Я сразу делюсь с ними, если получаю хорошие новости или добиваюсь успеха. А еще я хочу хорошо проявить себя ради Брунея и нанести эту страну на карту футбольного мира».

Фаик жил в интернате «Челси» и ходил до базы пешком, как и все. У него не было ярких вещей – простой спортивный костюм. Кажется, он делал все, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

«У нас были отличные отношения. Все знали о его богатстве, но не от него. Он вел себя очень уважительно и скромно, и поэтому с ним все хорошо ладили. Когда какой-то игрок приходит в команду, о нем ходят слухи, и мы почти сразу узнали о его происхождении. Люди могут составить неправильное впечатление о Фаике, зная только этот факт», – говорит бывший партнер Фаика по «Челси» Чарли Вейкфилд.

Фаик блеснул на Играх Юго-Восточной Азии: забивал на глазах отца – принца Джефри, а фанаты воспринимали его как звезду

Фаик поехал со сборной Брунея U-23 на Игры Юго-Восточной Азии в 2015-м. Ему было всего 17, но он стал капитаном. Жил в отеле с командой, но иногда его статус все-таки проявлялся.

Как вспоминал журналист Гари Кох, игроки сборной Брунея сами снимали тейпы после тренировок, а рядом с Фаиком всегда находился человек, ему разрезавший их ножницами. Охрана и личный помощник тоже всегда были неподалеку.

Похоже, Фаик был гораздо сильнее своих партнеров по сборной. Ярче всего форвард проявил себя в матче с Восточным Тимором, забил пенальти на глазах отца – принца Джефри.

Следующие два турнира тоже были успешными для семьи Болкиахов – в 2019-м принц Джефри взял золото в турнире по поло, а двоюродный брат Фаика Мартин стал третьим (это ему удалось и в 2017-м). Фаик должен был приехать на Игры в 2019-м, но у него обострилась аллергия из-за орехов, добавленных в карри, и он попал в больницу.

Из «Челси» Фаик перешел в «Лестер» – его семья дружила с погибшим владельцем клуба. Летом 2020-го вингер оказался в «Маритиму»

Фаик перешел в «Лестер» в 2016-м, команда только-только выиграла АПЛ – это был его первый профессиональный контракт, сразу на три года. Семья Сривадханапрабха, владеющая «Лестером», близко дружила с Болкиахами – они вместе играли в поло. В 2017-м семью Фаика даже пригласили в Букингемский дворец, и 18-летний футболист встретился с королевой Елизаветой.

После перехода в «Лестер» о Фаике ходило много слухов – писали, что Болкиаха на тренировки привозит золотой Rolls-Royce, а забирает вертолет, но никто в «Лестере» ничего такого не помнит. «Если честно, он ненавидел разговоры о своем богатстве. Он мог приехать на базу на «Мерседесе», но это было нормой для игроков молодежки. Может, его машина выглядела чуть лучше, но никаких понтов не было. Никогда не видел его в золотом Rolls-Royce», – рассказал The Athletic один из бывших игроков «Лестера».

С некоторыми футболистами у Фаика даже сложились близкие отношения: они вместе летали в Париж на выходные и катались на яхте. «Я спросил у него, почему он хочет стать футболистом, если его семья уже и так богата. Он ответил: «Все мои братья сидят дома и ничего не делают. Я хочу действительно чего-то добиться. Не хочу быть как они», – рассказывал выпускник академии «Лестера» Киан Уильямс.

Время в «Лестере», мягко говоря, не стало выдающимся. Фаик провел чуть больше четырех лет в клубе, но так и не сыграл за основу. Он выступал за команду U-18, а в сезоне-2016/17 провел пять матчей за U-19 в юношеской Лиге чемпионов. К удивлению болельщиков, клуб продлил истекавший в 2019-м контракт Фаика еще на год, но ситуация не изменилась.

Летом 2020-го Фаик все-таки покинул «Лестер» и перешел в португальский «Маритиму». Защитник команды Клаудио Винк высоко оценивал его: «Он приехал в Португалию в поиске возможностей. Это действительно хороший игрок, очень скромный и трудолюбивый. Мы проводим много времени вместе, потому что я немного говорю по-английски, ведь его португальский еще не так хорош. Это отличный парень. У Фаика есть все, чтобы построить прекрасную карьеру».

Прекрасная – вряд ли, но хоть какая-то карьера правда получается.

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Фаика называют самым богатым футболистом мира, но и его самого, и тех, кто находится рядом с ним, такие разговоры раздражают. «Это чепуха, которая вредит его карьере. Он всего лишь молодой парень, который пытается добиться успеха в футболе. Фаик – не самый богатый футболист мира», – говорил агент Болкиаха.

А для самого Фаика, кажется, нет ничего важнее футбола: «Для этого я пахал с детства. Это не приходит просто так. Чтобы достичь какого-то уровня, нужны часы тренировок».

Для игрока из Брунея карьера в европейском профессиональном клубе уже была огромным успехом. Раньше это не удавалось никому, так что племянник султана уже в истории своей страны.

«У нас в составе двое полицейских и четверо военных». Разговор с легендой сборной Брунея 😳

Фото: Gettyimages.ru /Christopher Furlong, Pakawich Damrongkiattisak, Darren Walsh; instagram.com/fjefrib ; twitter.com/FBolkiah