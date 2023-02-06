Профессиональный футбол – унылое говно. Прокоп слишком хорош для него
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Всем привет! Это официальный блог Артема Хачатуряна, советника президентов медиафутбольного клуба «БроукБойз» по трансферной политике. Ранее я работал спортивным директором в московском «Арарате».
А еще вы можете помнить меня по интервью Глебу Чернявскому.
Мой первый пост о Прокопе – главном игроке в медиафутболе. Сегодня он ушел из болгарского «Ботева» и, скорее всего, вернется в «Амкал». Судя по комментариям, многие думают, что Прокоп не потянул «Ботев». Я же уверен, что он просто слишком хорош для профессионального футбола.
В профессиональном футболе не осталось никакой магии. Все, что он может предложить сейчас – слепок мечты. Распределенные давно роли и функции, жесткая бизнес-система принятия решений, инкубаторские идеи и игроки, власть умных над тупыми без развития последних и долгие монологи вместо попыток диалога. Интерес к нему падает во всем мире. Просто социально-финансовая база накоплена колоссальная, поэтому умирать он будет долго. Современный профессиональный футбол это день рождения, который ты ждал с утра, а вечером пришел пьяный батя с друзьями и без подарка.
Лучшие медийные команды должны создать альтернативу этому непотребству и вернуть нам детские ощущения от игры. Со всеми этими РФСами можно аккуратно сотрудничать, раскрывать пошире окна Овертона, пробиваться в кубок России и так далее с одной целью – чтобы, получив возможность конкуренции, показать ущербность «профессионалов» и заставить их либо измениться, либо занять их места.
С такими ребятами, как Гриня и Прокоп, можно хоть завтра играть в плей-офф Лиги чемпионов. Если вы реагируете не на статусы и доверяете своим глазам и чувствам, для вас это так же очевидно, как для меня. Оценка их мастерства сраным
«Твенте» «Ботевом» не имеет никакого значения – так судят рыбу по умению карабкаться на дерево.
Надеюсь, «Амкал» или любой другой клуб соберет в ближайший год-два бомбический состав, который катком пройдется по всем профикам в России. Любому новому клубу ждать столько необязательно, можно и за 4 месяца все организовать.
Фото: соцсети «Ботева».
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