Профессиональный футбол – унылое говно. Прокоп слишком хорош для него

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем привет! Это официальный блог Артема Хачатуряна, советника президентов медиафутбольного клуба «БроукБойз» по трансферной политике. Ранее я работал спортивным директором в московском «Арарате».

А еще вы можете помнить меня по интервью Глебу Чернявскому.

Мой первый пост о Прокопе – главном игроке в медиафутболе. Сегодня он ушел из болгарского «Ботева» и, скорее всего, вернется в «Амкал». Судя по комментариям, многие думают, что Прокоп не потянул «Ботев». Я же уверен, что он просто слишком хорош для профессионального футбола.

В профессиональном футболе не осталось никакой магии. Все, что он может предложить сейчас – слепок мечты. Распределенные давно роли и функции, жесткая бизнес-система принятия решений, инкубаторские идеи и игроки, власть умных над тупыми без развития последних и долгие монологи вместо попыток диалога. Интерес к нему падает во всем мире. Просто социально-финансовая база накоплена колоссальная, поэтому умирать он будет долго. Современный профессиональный футбол это день рождения, который ты ждал с утра, а вечером пришел пьяный батя с друзьями и без подарка.

Лучшие медийные команды должны создать альтернативу этому непотребству и вернуть нам детские ощущения от игры. Со всеми этими РФСами можно аккуратно сотрудничать, раскрывать пошире окна Овертона, пробиваться в кубок России и так далее с одной целью – чтобы, получив возможность конкуренции, показать ущербность «профессионалов» и заставить их либо измениться, либо занять их места.

С такими ребятами, как Гриня и Прокоп, можно хоть завтра играть в плей-офф Лиги чемпионов. Если вы реагируете не на статусы и доверяете своим глазам и чувствам, для вас это так же очевидно, как для меня. Оценка их мастерства сраным «Твенте» «Ботевом» не имеет никакого значения – так судят рыбу по умению карабкаться на дерево.

Надеюсь, «Амкал» или любой другой клуб соберет в ближайший год-два бомбический состав, который катком пройдется по всем профикам в России. Любому новому клубу ждать столько необязательно, можно и за 4 месяца все организовать.

Фото: соцсети «Ботева».