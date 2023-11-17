17-летний Заир-Эмери уже в сборной Франции. Растет топ-игрок?

Весной мы уже писали о феномене тогда еще 16-летнего центрального полузащитника Уоррена Заира-Эмери: самый молодой игрок в истории «ПСЖ», самый молодой автор гола, первый парень 2006 года рождения в Лиге чемпионов.

С тех пор список достижений расширился. Он лучший ассистент группового этапа ЛЧ (три, столько же у Букайо Сака), две голевые сделал против «Милана» (3:0), тогда же забрал приз лучшему игроку матча. В 17 лет Заир-Эмери вышел с капитанской повязкой на матч сборной Франции U-21. Номинировался на игрока месяца Лиги 1 в октябре вместе с Головиным и Мбаппе.

Теперь шагнул в главную сборную и может стать самым молодым дебютантом, исключая юношей 1910-х годов (сейчас рекорд держит Эдуардо Камавинга – 17 лет и 303 дня). Если Заир-Эмери сыграет против Гибралтара 18 ноября, то установит новую планку – 17 лет и 255 дней.

Ах да, еще одно достижение – Заир-Эмери стал первым 17-летним футболистом, о котором на Sports.ru вышло два текста-профайла до совершеннолетия.

Заир-Эмери не совсем совместим с футболом Энрике. Но все равно развивается

Как коротко описать любимый футбол тренера «ПСЖ» Луиса Энрике? Владение мячом и культ коротких передач.

Как коротко описать любимый футбол Заира-Эмери? Рывки с мячом в ногах на полполя.

Чувствуется несоответствие, но реальность мягче ярлыков.

Заир-Эмери подстраивается под требования Энрике. Он пасует больше 88% полузащитников Лиги 1 – при любом другом тренере запросто обменял бы часть передач на более рискованные попытки дриблинга.

Уоррен далек от Хави, Иньесты, Бускетса, которых наверняка любит Энрике. Ближе к Муссе Дембеле – вы должны помнить центрального полузащитника «Тоттенхэма», тараном вскрывавшего пространства АПЛ за счет координации из «Матрицы».

Может, Заир-Эмери и хочет разбивать линии, как Дембеле, но у «ПСЖ» есть свой Дембеле, которому позволено рисковать 24/7. А вот Заир-Эмери должен давать контроль, как и все игроки центральной оси «ПСЖ».

Он не выполняет 100 темповых коротких передач, как ушедший Верратти, но при Энрике у Заира-Эмери точно прогресс в игре через пас.

Например, Заир-Эмери освоил пасы-парашюты в штрафную – их ценили в «Барсе» Энрике, где обычно под такие закидушки включался Жорди Альба.

Раз – и ассист против «Ньюкасла».

Два – и ассист против «Ренна».

Еще весной увидеть подобное от Уоррена было невозможно. Подчеркнем: Заир-Эмери все еще не мастер передач, просто довел параметр до приемлемых значений и несколько раз удивил технически и интеллектуально сложными пасами.

«Прекрасный пример для ребят в нашем молодежном центре», – говорит Луис Энрике. Хороший девиз. Понятно, что футбол нового тренера стилистически отличается от идеального рисунка для Заира-Эмери, и все-таки Уоррен старается, адаптируется, расширяет инструментарий.

Вопрос, который все-таки ограничивает оптимизм: а точно ли именно полузащитник типажа Заира-Эмери нужен команде с 68,5% владения в среднем за матч (высочайший результат в топ-лигах)? Позиционные атаки «ПСЖ» все еще больше напоминают стерильный перекат, а не угрозу №1 в европейском футболе, и Уоррен точно не тот, кто быстрым перепасом будет стабильно вскрывать защиту.

При этом выбора нет, надо уживаться: с одной стороны новый главный продукт академии, с другой – догматичный системный тренер.

Послушание, зрелость и невероятная физика – главные особенности Заира-Эмери

Адаптация под Энрике – самый важный, но не единственный пример разумности парня. Перед написанием текста я прочитал множество интервью людей, которые успели поработать с Уорреном. И так много оборотов в духе «ему 16, но он мыслит как 25-летний» встречал, только когда копался в биографии Джуда Беллингема.

Зумана Камара, тренировавший Заира-Эмери в «ПСЖ» U-19: «Он серьезный слушатель».

Кристоф Гальтье, при котором Уоррен дебютировал за основу «ПСЖ»: «Невероятная зрелость: всегда открыты глаза, прочищены уши, а рот плотно закрыт – так и надо в его возрасте. Да, он мало говорит, но он не застенчивый, внутри сильная личность. Это просматривается в устойчивости к давлению, в сохранении концентрации. После первых тренировок он произвел впечатление человека с 200 матчами за плечами во взрослом футболе».

Томас Лейссалес, один из первых тренеров Заира-Эмери: «В 13 лет он интересовался растяжкой – такой профессионализм встречается очень редко».

Лучшая история – от Хосе Алькосера, тренера юношеской сборной Франции: «Мы попросили ребят посмотреть только что сыгранный матч, провести видеоанализ и написать отчет о своей игре. Уоррен сделал это настолько подробно и точно, будто игру разбирал 25-летний профи».

Обычно вундеркинды характеризуются уникальной техникой или другими выдающимися навыками. Заир-Эмери выделяется рабочей этикой.

И физической формой, конечно. В первом круге группового этапа ЛЧ Уоррен пробежал 34,6 километра – на два больше, чем любой другой игрок «ПСЖ». Его телосложение – вероятно, второй по популярности пункт обсуждения. Гальтье так вообще говорил, что еще до 17-летия Заир-Эмери был среди лучших игроков основы «ПСЖ» на тренировочных тестах. Особенно тренер выделял способность быстро восстанавливаться после спринтов, благодаря чему Заир-Эмери почти без передышек играет на внушительных ускорениях.

Физподготовка Уоррена – ценный плюс для Энрике. «ПСЖ» лидирует в топ-5 лиг по интенсивности прессинга. Давление перманентно: и при вводе мяча соперником от ворот, и попросту в ситуациях, когда «ПСЖ» упускает владение. Контрпрессинг страшен. Могут наваливаться на одного противника вчетвером. Заир-Эмери – всегда в стае. У него нет выдающегося чтения игры для перехватов или цепкости в отборах, но за счет общего пробега он напрягает соперника.

Так что, растет топ-игрок?

Что уже знаем про Заира-Эмери.

• Стилистически это в первую очередь игрок рывков, который за счет резкости, координации и таранных маневров проходит соперников, при этом приемлемо учится играть в структуре, где этим рывкам предпочитают короткие пасы.

• Физически абсолютный монстр по меркам своего возраста. И во взрослом футболе не теряется ни по беговому объему, ни по спринтам, ни в банальном физическом контакте (видели, как от него отлетали игроки «Милана»?).

• Ментально готовый атлет: рассудительный, спокойный и готовый пахать ради саморазвития.

Нет сомнений, что Заир-Эмери не пшик а-ля Хашим Мастур, но железной уверенности, что он станет новым элитным полузащитником, прямо сейчас нет. Просто потому что невозможно гарантировать, что хороший (оценка без скидок на возраст) 17-летний футболист через 5-10 лет обязательно поднимется на уровень лучших в мире.

Сейчас Заир-Эмери прокачивает разносторонность, но ограничен в проявлении лучших качеств. В «ПСЖ» Энрике его любимые рывки с мячом актуальны только при выходе из-под давления. В позиционных атаках он пока выделяется лишь эпизодами, а не стабильным креативом. В защите берет в первую очередь объемом работы. Радует поставленный дальний удар – отличный пункт в резюме.

Круто, что всегда есть игровое время (вы вообще помните о существовании Юго Экитика?). Кристоф Гальтье дал шанс, когда у «ПСЖ» возникли заметные кадровые проблемы. Сейчас Уоррен выигрывает конкуренцию у Фабиана Руиса и Карлоса Солера, не впечатливших после переезда в Париж. Спорная комплектация полузащиты.

Но это только благоприятные вводные данные. Места в основе не было бы без готовности Уоррена убеждать догматичного тренера, который идеологически не очень высоко котирует главные качества Заира-Эмери.

И 17-летний парень пока на 100% пользуется возможностями – хотя бы за это точно достоин уважения. Пусть и одного только трудолюбия не всегда достаточно, чтобы стать великим.

Фото: Panoramic, Jack Chan/Global Look Press