Я жду элитного рывка от Сане. Пока он даже ни разу не играл в полуфинале ЛЧ

Криштиану Роналду уехал в Саудовскую Аравию, Лео Месси выиграл последний недостающий трофей великой карьеры – кажется, в 2023-м пришло время новых героев. Sports.ru запускает сериал об игроках (и тренерах), которые, по мнению наших авторов, выстрелят в новом году. В первой серии – рассказ Артема Денисова об атакующем полузащитнике «Баварии» Лерое Сане и его стремлении к новой высоте.

Вторая половина сезона у «Баварии» точно будет увлекательной.

Мануэль Нойер и Люка Эрнандес больше не сыграют в этом сезоне, Садьо Мане рискует пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» (14 февраля), Нуссаир Мазрауи на волевых доигрывал ЧМ за Марокко с повреждением. Томасу Мюллеру нужно набирать форму, а главный хайлайт Кингсли Комана за 5 месяцев – отбор мяча у Месси в финале ЧМ перед вторым голом Франции (и дело не в том, что отбор прекрасный – просто других хороших эпизодов у Комана катастрофически мало). Главной ударной силой видится Эрик-Максим Шупо-Мотинг – никаких насмешек, он правда был удивительно хорош осенью, но непонятно, способен ли держать такую форму дольше нескольких недель.

Вдобавок кто-то из гигантского немецкого блока ментально просел после вылета с ЧМ уже на групповом этапе. Ах да, и депрессивный Бенжамен Павар.

Пока это лишь сложные обстоятельства, а не оправдания кризиса, ведь «Бавария» до ЧМ по качеству игры выглядела одной из сильнейших команд Европы, даже когда в Бундеслиге буксовала по результатам и уступала первое место. Спасибо фундаментальному Йозуа Киммиху, сверкающему Джамалу Мусиале – и просто восхитительному Лерою Сане.

Вероятно, форма этой троицы определит силу «Баварии» после Нового года.

Мне хочется, чтобы именно Сане оказался главным героем. Пока его карьера складывается так, что он либо останется одним из самых противоречивых топ-игроков поколения, либо рано или поздно прервет драматичную серию разочарований. Второе, конечно, симпатичнее.

Результаты Сане на крупных турнирах – боль. Он еще никогда не выходил в полуфинал ЛЧ

Неожиданный факт: Лерой Сане никогда не играл в полуфиналах Лиги чемпионов. Удивительная неудача для 26-летнего (11 января стукнет 27) игрока, который последние шесть полных сезонов провел в «Ман Сити» (четыре) и «Баварии» (два). Командах, которые каждый раз уж точно планировали попасть в топ-4 турнира.

Другой факт: Лерой Сане еще не сделал ни одного результативного действия позднее стадии 1/8 финала.

Но и это не все. У Сане ведь и со сборной все печально.

• Евро-2016 – поехал 20-летним после первого полного сезона за «Шальке», весь турнир просидел на скамейке до полуфинала с Францией. Вышел на 11 минут при уже итоговых 0:2. Это до сих пор единственный большой полуфинал в карьере Сане.

• ЧМ-2018 – Йоахим Лев неожиданно не взял Лероя на ЧМ-2018. Объяснил, что выбирал между Сане и Брандтом. Провал и невыход из группы.

• Евро-2020 – появился в основе лишь в матче 3-го тура против Венгрии. Вылет в 1/8-й и 0+0 по гол+пас.

• ЧМ-2022 – в середине октября получил травму, восстановился за пару недель, чуть поиграл за «Баварию», поехал на ЧМ, травмировался перед стартом, пропустил матч с Японией (1:2), хорошо вышел на замену с Испанией (1:1) и отбегал 90 минут с Коста-Рикой, отдав один ассист (4:2). Вылет из группы.

При этом трофеи порядком ниже – Кубок Англии, Кубок английской лиги (дважды), клубный ЧМ, даже Кубок конфедераций с Германией – Сане выигрывал. И, разумеется, АПЛ с Бундеслигой.

В этом сезоне Сане играет потрясающе. Дальние удары и дриблинг – вау

Сане хорошо выглядит по главной статистике: 5+3 по гол+пас в 13 матчах Бундеслиги, 4+1 в группе ЛЧ (лучший в «Баварии», хотя играл лишь в четырех турах). Необычная деталь его результативности – треть голов Сане забил из-за пределов штрафной. На ЧМ таких мастеров сильно не хватало.

Намечается даже коронная фишка: прием вдали от штрафной, аккуратный рывок, обыгрыш с партнером, подработка под левую (иногда с ложным замахом) и поставленный удар в ближний угол.

По атакующему вкладу (показатель Opta: удары без учета пенальти + созданные моменты с игры) Сане лидирует в Бундеслиге с 6,11 на 90 минут. Обгоняет даже Джамала Мусиалу.

Другие важные цифры – 2,61 успешных обводки за 90 минут (3-е место в Бундеслиге) при том, что у Сане 60% попыток дриблинга оказываются удачными. Это лучший процент среди 30 лучших дриблеров чемпионата. Идеальное сочетание качества и объема.

Уместно мнение Маттейса де Лигта, ставшего одноклубником Сане летом 2022-го: «Это самый сложный соперник за мою карьеру. Играл с ним, когда Нидерланды встречались с Германией. Оказывался 1-в-1, он постоянно находил мяч. Признался ему в этом, когда приехал в Мюнхен».

При этом Сане не зацикливается на лонгшотах и обводках. Помните гол «Интеру» в ЛЧ? Игра в пас – просто наслаждение. Завершение получилось скомканным, но главное, что результативным.

Нагельсманн после матча восторгался этим голом и сказал, что так Сане показал сильнейшее качество – кардинально менять темп игры, когда на него выдвигаются защитники: «Посмотрите на первые шаги Сане – против такого сложно обороняться». И правда, оцените видео еще раз и присмотритесь к взрыву Сане в опорной зоне. На всякий случай: рядом не манекены, а трое игроков «Интера».

У Сане сразу три ярких роли. Скажем спасибо Нагельсманну

«Если Сане готов на 100%, он один из лучших игроков в Европе», – мнение Юлиана Нагельсманна, которого стоит хвалить за мощную форму Сане. Тренер в течение осени переключал Лероя между двумя ролями, разрабатывал третью, и Сане преуспевал везде.

Первая роль – место в сдвоенном созидательном центре, где Сане соседствует либо с Мюллером, либо с Мусиалой (по схеме Лероя при таком сценарии рисуют левым вингером). Нагельсманн подтверждал, что Сане в личной беседе просил больше играть в центре.

В тексте о нападении «Баварии» без Левандовского мы проговаривали, что у Сане есть очевидный талант плеймейкера, просто это не совсем классическая десятка. Он хорошо предлагает себя в заполненной центральной оси, включается в стенки, иногда дает обостряющие за спины, но при этом еще и взрывается в дриблинге. Логично, что такому игроку жизненно важно иногда сваливаться на фланг.

Вторая роль – правый вингер, который больше действует в широкой позиции, но взрывается проходами к центру. Немецкие медиа инсайдили, что Сане не нравится эта роль, но при кризисном/травмированном Комане, травмированном Мюллере и Гнабри, выдвинутом к центру нападения, у Нагельсманна просто нет другой работающей опции. Сане и тут осенью был хорош – например, в первом матче против «Барселоны» в ЛЧ.

А еще Нагельсманн разрабатывал третью роль – в середине октября против «Фрайбурга» (5:0, у Сане 1+1) Лерой то был десяткой в 4-2-3-1, то восьмеркой в 4-3-3. Второй вариант востребован при начале атак от ворот: «Фрайбург» активно прессинговал, и «Бавария» разбивала давление через доставку мяча Сане с его последующими продвигающими рывками. Это хорошая находка.

Главная проблема Сане – нестабильность. Осенью 2021-го тоже разрывал, но потерялся весной 2022-го

Два факта:

1. В декабре 2021-го болельщики «Баварии» признали Лероя Сане лучшим игроком месяца. Тогда он выиграл награду в третий раз подряд – и это при Роберте Левандовском.

2. В начале апреля 2022-го Нагельсманн сказал: «Мне нравится Сане. И как игрок, потому что обладает уникальными качествами. И как человек, потому что всегда самокритичен. Но в последнее время он выступает не очень хорошо. Я не знаю почему».

Такая амплитуда уместилась в три с небольшим месяца.

Дело не в единичном резком падении. В начале сезона-2021/22 был нехарактерный для «Альянц Арены» свист, когда Сане давал очередной неточный поперечный пас на пять метров. Он расстраивал болельщиков. Нагельсманн твердил, что ждет лучшую версию Лероя. Что он наверняка себя покажет. Давление было настолько серьезным, что Мюллер через медиа просил Сане не раскисать и называл реакцию фанатов чрезмерной.

И только затем Сане зажегся – осень-2021 по пользе и яркости ничем не уступает осени-2022.

Но после Нового года лишь 2+2 в Бундеслиге (в первой половине сезона было 5+5), аккуратные претензии Нагельсманна, четыре последних матча в сезоне – только выходы со скамейки, а еще куча инсайдов, что Сане просто поплыл.

Пока сезон-2022/23 – будто бы американский ремейк зарубежного кино: нет остроты вроде свиста болельщиков, Сане снова сахарно блистает в первой половине сезона, есть сюжетная арка с новым разочарованием на ЧМ. Лерой явно не виноват в провале Германии, но наверняка грустит, что из-за травмы не помог против Японии.

Так почему хочется, чтобы Сане наконец затащил на элитном уровне?

Да просто потому что это один из самых стилистически харизматичных игроков поколения. Не глупый бегунок, не zip-архив сплошных обводок, не обезличенная прессинг-машина.

Сане органично эволюционировал по ходу карьеры. В «Шальке» он был просто очень взрывным, быстрым, ловким, легким игроком атаки, идеально вписавшимся в открытый футбол Бундеслиги.

В «Ман Сити» у Гвардиолы нашел себя в позиционной атаке. Лерой красиво говорил о влиянии Пепа: «Он вывел меня на совершенно новый уровень. В основном работал над мелочами: какой ногой я приму мяч, в какой ситуации и как, что лучше сделать, чтобы открыть пространство? Если бы я не перешел в «Манчестер Сити», я бы, вероятно, не достиг текущего уровня».

Или: «В позиционной игре, в общем ее восприятии, в тактическом поведении как в атаке, так и в обороне Гвардиола прямо-таки перепрограммировал меня. Бывали советы, когда ты думаешь: «Зачем это нужно?» Но потом понимаешь, что Гвардиола был прав. Его советы делали игру проще и быстрее».

И не только про Пепа, кстати. Вот что Сане говорил про некоего Микеля Артету: «Очень хороший человек и отличный тренер. Он дал мне кучу полезных советов. Мы постоянно обсуждали векторы движения, открывания за спину, конкретные моменты, когда мне нужно менять скорость».

В «Баварии» Ханси Флика Сане переживал жутковатые кризис-отрезки, но после тяжелого восстановления из-за разрыва крестов можно было простить любой старт. В «Баварии» Нагельсманна Сане вдруг открыл новый вектор развития – центральная ось. Красивая деталь: Ханси Флик уже после ухода из «Баварии» хвалил идею Нагельсманна передвинуть Сане ближе к центру.

Хороший пример объективно талантливого игрока с яркими физическими данными (в случае Сане – скорость), который при этом развивал футбольный интеллект, прокачивал позиционную вариативность и учился активировать сильные качества в неожиданных амплуа.

На первой пресс-конференции после перехода из «Сити» в «Баварию» Сане озвучил главную цель на новый этап карьеры: «Я хочу выиграть как можно больше титулов, на первом месте стоит Лига чемпионов».

Именно этот рывок – на соревновательном уровне важнейший для Сане и в «Баварии», и во всей оставшейся карьере. Пусть пробует в 2023-м.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein