Тренер США сказал, что американский английский приятнее британского. А в чем разница?

Разбираем детали.

«У нас общий язык, хотя мы говорим на нем с более приятным акцентом!» – хвастался главный тренер сборной США Грегг Берхалтер перед стартом ЧМ-2022.

В США говорят на английском – факт, который все знают. И все знают, что американский вариант все-таки отличается в деталях. Но в чем отличия? И какая вообще языковая ситуация в современных Соединенных Штатах?

Мы попросили рассказать об этом доктора филологических наук, заведующего кафедрой медиалингвистики факультета журналистики МГУ, профессора Павла Вячеславовича Балдицына.

У английского нет статуса официального языка в США. Но его никто не вытеснит – даже испанский, очень популярный на юге

Английские колонизаторы организовали первые поселения в начале XVII века. Любопытно, что среди современного белого населения США преобладают американцы немецкого происхождения. Изначально ведь были не только англичане. Американский английский из-за этого испытывал влияние других языков: индейских, французского, немецкого, испанского, еврейского. Например, в Америке все называют «детский сад» kindergarten – это же явно немецкое слово.

Английский – язык США, хотя в Конституции нет никакой записи о языке. И законодательно английский не является официальным, как и любой другой язык. Население США – 320 млн человек, 80% говорят по-английски.

Вряд ли отсутствие официального статуса – это проблема. В начале XXI века я читал много материалов, что испанский распространяется во многих штатах Америки. Даже сейчас в Калифорнии, например, белые американцы составляют меньшинство – много мексиканцев и других выходцев из Латинской Америки. В середине 2000-х многие говорили, что США со временем станет двуязычной страной. Джордж Буш-младший, когда был губернатором Техаса, старался произносить речи и на английском, и на испанском.

Но могу сказать: никакого двуязычия не будет. Подтверждено личным опытом работы в Соединенных Штатах в Калифорнии, поездками по всей стране: и на юг к границе с Мексикой, и на север к Канаде.

Показательная история: чтобы подтвердить визу в Мексику, я посещал консульство в Сан-Франциско. Разговорился с мексиканкой, которая жила в США. На английском говорила ужасно, мы общались на испанском. Но рядом с ней топала ее 3-летняя дочка, и мексиканка уверяла: «Я плохо говорю по-английски, но моя дочка будет хорошо говорить на английском». И таких примеров много. Испаноязычные приспосабливаются к английскому.

Стоит упомянуть, что в самой Мексике есть мечта об Атцлане – мифологической стране ацтеков, куда вошли бы современные штаты Калифорния, Техас, Нью-Мексико, Аризона. И чтобы там говорили не на языке ацтеков, а по-испански.

Чем американский вариант отличается от английского?

В Америке уцелели более архаичные формы языка. Пожалуй, это бросается в уши в главном отличии американского варианта – произношение «ar». В американском car («машина») не «ка», как в английском варианте, а «кар». Это называют роутингом.

Глубокий «о» (thought) американцы чаще произносят как lot. Глубокий «а» произносят как «э». Иногда как звук «æ», на слэнге «лягушка» – rap. Нередко пропадает и долгота звука. В английском это важно: «и» или «ии» (ship или sheep), а в американском звуки стираются. Но нужны оговорки: на юге США глубокие «а» и «о» остаются. Там дифтонги могут произносить как трифтонги (звуки из трех гласных).

Любопытный момент – интеллигентные образованные люди иногда произносят определенный артикль «a» как «эй», специально подчеркивая произношение буквы.

Американское правописание упрощает французские слова английского: flavor вместо flavour, theater вместо theatre, program вместо programme, check вместо cheque.

Лексика менялась благодаря американскому опыту: другой быт, другие животные. Много примеров разных слов для одного значения, но не всегда есть строгие расхождения. Допустим, британцы охотно использует американское слово movie как «фильм», хотя в их варианте есть film, в Америке это слово означает пленку.

Слово «окей» – чисто американское. Есть несколько вариантов его происхождения: одни возводят к бостонскому сокращению all correct, другие ищут индейские корни. Но оно уже было зафиксировано в XIX веке, причем изначально как аббревиатура с точками: o.k.

Многие расхождения зафиксировал еще составитель «Американского словаря английского языка» Ноа Вебстер в 1828 году. Думаю, он делал это для того, чтобы показать: американский вариант все-таки отличается от британского.

В американской лексике меня поразило выражение students of elementary school («студенты начальной школы»). Нас учили, что ученики – это pupils. Конечно, слово имеет религиозный оттенок, но в Британии его употребляют по отношению к школьникам, а в США оно уже исчезло, все говорят: students. Причем британцы произносили «стьюдэнтс», а затем в основном «сьюдэнтс». В США вообще звука «т» не слышал.

Употребление dramatic к месту и не к месту – американская черта. И всякого рода преувеличения и эвфемизмы. Нелегко сразу догадаться, что correctional facility – это тюрьма, а affirmative actions – положительная дискриминация, то есть действия по устранения неравенства в образовании и других сферах.

В XIX веке ученые опасались, что американцы и англичане со временем перестанут понимать друг друга. Можно вспомнить Оскара Уайлда, который шутил в одном рассказе: «В наши дни у нас с Америкой все общее, за исключением языка». И Бернард Шоу, другой ирландец, высказался похоже: «Соединенные Штаты и Британия – две нации, разделенные общим языком». Американский писатель и критик Генри Льюис Менкен (кстати, он из семьи немцев и в детстве говорил только по-немецки) заявлял, что существует даже отдельный американский язык. И его книга с названием «American Language» была невероятно популярной.

Естественно, английский язык остался. Просто в разных странах есть отличия. Но они не настолько существенны, чтобы помешать общению.

Даже в самой Америке нет единого американского варианта – ни произношения, ни даже словаря. Огромное количество различий по регионам: Новая Англия (север, северо-восток США), Средний запад, Юг, Калифорния – везде говорят по-разному. Чернокожие говорят не так, как белые. Многие вещи похожи на оппозицию московских и питерских слов: бордюр – поребрик, хлеб – булка. Даже взять речь школьников в конкретном регионе – они говорят не так, как их родители. Меняются стили произношения, жаргоны.

Американский английский даже влиятельнее британского варианта

Современный английский язык в Британии испытывает огромное влияние американского варианта. Многие англичане, шотландцы, валлийцы говорят ближе к американскому. То самое американское «ar», например. Британская молодежь часто выбирает американский английский.

Очень важный аспект влияния – популярность американской поп-культуры, особенно кино и песен. Произношение, словарь, лексика – все американизируется.

Было исследование биг-дата, когда проанализировали 15 миллионов оцифрованных книг и 30 миллионов сообщений в твиттере. С учетом известных отличий в лексике и правописании выяснилось, что в тех странах, где английский – не первый язык (Нидерланды, Германия, Испания, Франция), американская норма используется гораздо чаще. Зато в бывших странах Содружества – в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке – чаще используют британский вариант.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Gareth Bumstead; Gettyimages.ru/Justin Sullivan