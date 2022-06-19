Исследование: самая волевая команда Европы. «Барса» и «Бавария» – лучшие в топ-лигах, «Реал» – в ЛЧ

Камбэки – один из самых эффектных футбольных феноменов. «Реал» на пути к победе в ЛЧ трижды отыгрывался, чтобы пройти в следующий раунд. «Ман Сити» превратил 0:2 с «Астон Виллой» в 3:2 – иначе не было бы чемпионства АПЛ.

Мы провели развлекательное исследование и изучили, какие команды наиболее успешны, когда им нужно отыгрываться.

Договоримся о терминах. Определяя самые волевые команды, руководствуемся количеством очков клуба в тех матчах, где он уступал в счете.

Выборка: последние 10 сезонов. Достаточно длинная дистанция, при этом еще можно говорить о некоторой преемственности.

Изучим топ-5 лиги Европы и РПЛ, заглянем в более скромные чемпионаты и оценим результаты в Лиге чемпионов.

Смотрим не только на абсолютное число волевых очков, но и на среднее число очков в играх, где команда проигрывала. Очевидно, что у топ-клубов банально меньше матчей, когда приходится отыгрываться.

Англия

• Лидер по общему числу очков – «Тоттенхэм» (162). Команда дважды была лучшей по волевым очкам за сезон (2013/14 и 2015/16) и показывает удивительную стабильность по местам: 2-1-2-1-2-5-7-4-6-4. Единственный клуб топ-5 лиг, набиравший 10+ волевых очков в каждом из 10 последних сезонов.

• «Ливерпуль» – топ-1 по среднему числу очков (1,13). В Англии больше нет команд, преодолевших отметку в один балл.

Команде Юргена Клоппа принадлежит другой рекорд – наибольшее среднее число очков за сезон среди топ-5 лиг за последние 10 лет. В АПЛ-2018/19 пробили результат в 2,29 очка: 5 побед, 1 ничья и 1 поражение. Да, команда отставала лишь в 7 матчах из 38, но для топов это нередкая практика: схожие случаи бывали и у «Сити», и у «Баварии», и у «ПСЖ», и даже у «Зенита». Мощно.

• И сразу к антирекорду – «Норвич» в сезоне-2019/20 проиграл все 27 матчей, в которых уступал в счете.

• «Манчестер Юнайтед» заслуживает упоминания. Во-первых, дважды первое место по сезонам (29 очков в 2012/13 и 31 в 2020/21). Во-вторых, эти два результата – топ-2 лучших по абсолютным очкам за один сезон. 31 балл – вообще непревзойденный итог для Европы. Расклад был такой: 10 побед, 1 ничья и 6 поражений.

Испания

• Здесь лучшая команда по общему числу очков в Европе – «Барселона» (172). По очкам в среднем за игру каталонцы сохраняют лидерство в Испании (1,41). Логично, что и сольных побед за сезон у них тоже больше (4). Хотя отставание «Реала» по всем пунктам не кажется радикальным.

• «Атлетико» уступает в счете реже «Реала» и «Барселоны».

• Фантастический «Леванте» – команда ворвалась в топ-5. Да, очень часто уступают в счете (219 случаев), но их результат сложился из 9, а не 10 сезонов, потому что в кампании-2015/16 вылетели в Сегунду. Даже был конкретный взрыв – в Ла Лиге-2020/21 «Леванте» набрал 21 волевое очко, став лучшим в том чемпионате.

Еще одна мини-сенсация – 23 очка «Малаги»-2016/17. Больше за 10 лет набирали только три команды в самом старом учитываемом сезоне-2012/13: «Барса» и «Реал» (по 25) и «Сосьедад» (24).

Щепотка конспирологии: «Малага» и «Леванте» вылетели из Ла Лиги на следующий год после волевых чудес.

• Главное разочарование – «Вильярреал». Даже не попали в топ-10 – лишь 13-я позиция. Ни разу не набирали больше 12 очков за сезон, отметку в 10 баллов пробивали только дважды. Как и у «Леванте», у них был один сезон в Сегунде (2012/13), но темп набора таков, что выше бы не поднялись. Среди команд, регулярно выступающих в еврокубках, это один из самых грустных результатов.

Италия

• «Ювентус» обгоняет всех и по общему числу очков (148), и по результату в среднем за матч (1,3). Больших отрывов нет: «Наполи», «Аталанта» и «Лацио» обитают в 9-11 баллах позади.

При гегемонии туринцев (8 из 10 чемпионств, сезон-2011/12 не учитывается в исследовании) удивляет небольшой отрыв «Юве» от «Наполи» по матчам, когда команды уступали – 114 против 136. И тут дело не в частых проблемах «Юве» («Барса» и «Реал», например, проигрывали 122 и 124 раза), а в низком числе таких ситуаций у «Наполи».

• «Наполи» принадлежит рекорд Италии по очкам в среднем за конкретный сезон – 2,15 в Серии А-2017/18: 9 побед, 1 ничья и 3 поражения. Лучше в топ-лигах только у «Ливерпуля», который упоминали выше. Те 28 баллов – топ-1 и по абсолютному числу очков на сезон, но с соседом. «Лацио» набрал столько же в кампании-2020/21.

• Приятная сенсация – «Торино». Пример похож на «Леванте», но «Торино» аж дважды обгонял всех по очкам за конкретный сезон. Неприятная сенсация – «Фиорентина», повторившая фокус «Вильярреала». Тоже общее 13-е место. Хотя очков набрали больше – 93 против 66.

• Хватало безвольных команд: «Эмполи»-2016/17 (1 ничья и 22 поражения в 23 матчах), «Кротоне»-2020/21 и «Верона»-2017/18 (1 ничья в 28 матчах), Пескара-2012/13 (1 ничья в 29 матчах). Все вылетали, но забавно, что только «Пескара» заняла последнее место.

Германия

• Обычно начинаем с лучших вообще, но здесь курьезный исход по лучшим в конкретных сезонах. Статус самой волевой команды года по два раза забирали «Бавария», «Вольфсбург» и… «Аугсбург». Причем по очкам за 10 лет «Аугсбург» лишь восьмой, нестабильно показывал волю к победе: 2 очка в сезоне-2012/13 (17-е место из 18) – 18 очков в сезоне-2013/14 (3-е место).

• «Бавария» – лучшая команда Европы по волевым очкам в среднем за матч, где приходилось отыгрываться (1,52). Единственный клуб, пробивший отметку в среднем 2 балла за матч в двух разных сезонах: ровно 2 в Бундеслиге-2015/16 и 2,11 в Бундеслиге-2013/14.

• В топ-10 нет «Лейпцига» – логично, команда провела в элите лишь 6 сезонов. Темп набора указывает, что были бы в районе «Байера».

• Лучшие сезоны в абсолютном значении совсем свежие: «Бавария»-2020/21 и «Хоффенхайм»-2021/22 (по 22 очка). У «Хоффенхайма» вообще удивительный сезон: проигрывали по ходу 24 игр из 34 (хуже только у «Гройтер Фюрта» с последнего места), но долгое время боролись за топ-4 и место в ЛЧ. В конце сезона воли уже не хватало – откатились на 9-ю позицию в таблице Бундеслиги.

Франция

• Уникальный случай с «Ренном». Команда дважды подряд (2019/20 и 2020/21) выгрызла больше всех волевых очков, а в Лиге 1-2021/22 заняла по этому показателю последнее место: 3 очка при 0 побед, 3 ничьих и 12 поражениях. Еще удивительнее контекст: «Ренн» – одна из самых позиционно сильных команд Франции. Рисунок игры с пропущенным голом едва ли меняется. Аномалия.

• «ПСЖ» лишь на пятом месте по общему числу очков. Да, редко приходится отыгрываться (меньше в топ-5 лигах случаев только у «Баварии», но в Германии вообще играют чуть меньше игр за сезон – 34 против 38), при этом и число очков в среднем за матч (1,14) не очень впечатляет на фоне грандов – у тех же «Баварии», «Ювентуса», «Барсы», «Реала», «Ливерпуля» больше.

• «Ницца» – лидер в абсолютных значениях. Любопытно, что в первых пяти сезонах для выборки (2012/13 – 2016/17) только дважды в Лиге 1 пробивали 20+ волевых очков, и оба раза это сделала «Ницца»: 21 в 2014/15 и 22 в 2016/17.

Россия

• «Краснодар»! Лучшая команда по общему числу очков и единственный клуб с тремя победами в конкретных сезонах – у других нет даже двух. По среднему числу очков впереди только «Зенит» (0,79 против 1,12).

Вообще в России красивое разнообразие самых волевых команд – целых 9. В топ залетали и «Анжи», и «Ахмат», и даже «Мордовия».

• «Зенит» удивительно стабилен: 9 сезонов подряд попадали в ежегодный топ-5 по очкам, только в свежей РПЛ-2021/22 заняли шестое место. Кое-где все-таки есть лидерство – сильнейший сезон по среднему числу очков: 1,5 в 2019/20: 3 победы, 3 ничьих и 2 поражения. Как раз тогда единственный раз финишировали первыми и по общему числу баллов.

• У «Спартака» был мощный сезон-2020/21 – 22 волевых очка с 17 играми с отставанием в счете (да, больше половины от всех матчей). Тогда ближайшие преследователи набрали лишь 11 очков – нереальный отрыв. В абсолютном значении лучший результат за 10 лет, только «Локо» в РПЛ-2021/22 тоже пробил отметку в 20 очков, больше случаев не было.

Что в околотоповых лигах?

Изучили другие чемпионаты, входящие в топ-10 рейтинга клубных ассоциаций: Португалию, Нидерланды, Австрию и Шотландию (Россия замыкает список).

Учитывая, что везде разное количество игр в сезоне, смотрим на среднее число очков в матчах, где команды уступали по ходу.

• В Португалии вырисовывается привычное трио «Порту» (1,5 очка, совсем близко к «Баварии»), «Бенфики» (1,39) и «Спортинга» (1,11).

У «Порту» есть удивительное достижение – в сезоне-2012/13 команда 7 раз уступала в счете и во всех забрала победу! А в сезоне-2014/15 проиграла все такие 4 игры («Норвич» на минималках). У «Бенфики» тоже есть схожий антирекорд, даже внушительнее: 7 матчей – 7 поражений.

• В Нидерландах совсем близко: 1,3 у «Аякса» и 1,28 у ПСВ.

• В Австрии «Зальцбург» спокойно взламывает автобусы даже при пропущенных – 1,42 очка. Ни у кого из конкурентов нет больше единицы.

• В Шотландии лидирует «Селтик», но не сильно восхищает – 1,23. Британцы повторили набор «Порту»: 4 матча – 4 победы в сезоне-2016/17 и 4 матча – 4 поражения в сезоне-2018/19.

Лига чемпионов

Исследуем именно на плей-офф, поскольку на групповом этапе совсем другой уровень сопротивления, да и под общий знаменатель не подвести: в одном случае разыгрываются три очка, в другом – выход в следующий раунд.

Выборка: все случаи, когда команды по ходу двухматчевого противостояния были на грани вылета (либо уступали в счете в финале, состоящем из одной игры). Учитываем не только сухое лидерство по голам, но и правило гостевого гола – например, команда №1 открыла счет в первом домашнем матче, команда №2 сравняла. Счет 1:1, но команда №1 уже в позиции проигрывающего, так как с 0:0 во второй игре команда №2 пройдет благодаря гостевому голу. Разумеется, так считаем только до сезона-2021/22, для которого правило больше не актуально.

• Никаких чудес – «Реал» в космическом отрыве от остальных. Единственная команда с положительным балансом. Вдумайтесь: стоя на вылет, «Реал» все равно идет дальше в 66% случаев. Конечно, это одна из величайших эпох в истории клуба – 5 титулов ЛЧ за 9 лет.

Украшение статистики «Мадрида» – путь в финал ЛЧ-2021/22. И в 1/8-й, и в четвертьфинале, и в полуфинале испанцы оказывались в позиции отыгрывающегося.

Симптоматичен и другой факт: «Реал» – единственная команда за 10 сезонов, забравшая волевую победу в финале турнира. Это не забыть: ЛЧ-2013/14, рубка против «Атлетико» и гол Серхио Рамоса на 93-й минуте, подаривший «Мадриду» дополнительное время. Итог – 4:1.

• Может удивить позиция «Ливерпуля». Во-первых, в исследуемом отрезке мерсисайдцы не участвовали в пяти первых плей-офф. Во-вторых, они банально редко уступали по ходу раунда. Зато единственный камбэк – тот самый полуфинал против «Барсы»: 0:3 на «Камп Ноу», 4:0 на «Энфилде».

• Сильнее шокируют общие результаты английских клубов. У «Ман Сити» один из худших балансов из постояльцев плей-офф, ужасная статистика у «Челси» (в победном ЛЧ-2020/21 ни секунды не стояли на вылет), символ – «Арсенал», который ни разу не прошел дальше, уступая в счете. Таких случаев набралось аж 5.

• Больше всего вылетов у «ПСЖ». Тут все логично: 10 выходов в плей-офф и 0 титулов. Лишь еще две команды не пропускали весну ЛЧ вместе с «ПСЖ» – «Реал» и «Бавария». У одних 5 титулов, у других 2.

• Высоко забрался «Дортмунд». 3 из 5 волевых проходов пришлись на ЛЧ-2012/13 – тогда команда Клоппа дошла до финала ЛЧ, где проиграла «Баварии». Главный камбэк был в четвертьфинале, когда проигрывали «Малаге» 1:2 дома при 0:0 в гостях. «Боруссия» нуждалась в двух голах и забила их на 91-й и 93-й минутах. И ведь в финале тоже пришлось спасаться: Гюндоган ответил на гол Манджукича, но «Бавария» вырвала победу 2:1.

О чем говорят результаты?

• Исследование – неплохой инструмент, чтобы проверить, как топ-клубы реагируют на статус проигрывающего. В АПЛ только «Ливерпуль» на дистанции 10 лет набирал больше 1 очка в играх, где уступал. Даже «Ман Сити» не добрался до этой отметки. Вроде бы это говорит о высоком уровне сопротивления внутри лиги, но статистика в еврокубках показывает, что и там у англичан есть проблемы со спасениями.

• Приятно удивил «Наполи» – единственный клуб не из грандов с 1+ волевым очком в среднем за игру.

• «Кристал Пэлас», «Сельта», «Хетафе», «Сампдория», «Монпелье», «Аугсбург», «Майнц» – эти середняки классно отыгрываются. Да, многое решает большое число игр, где приходится спасаться, но ведь их турнирные соседи в том же положении, а столько волевых очков нет.

• С «Реалом» в ЛЧ нужно быть максимально сконцентрированным до последней секунды. Даже если побеждаешь. Даже если в два мяча.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Lars Baron/Bongarts, Aitor Alcalde; globallookpress.com/James Wilson/imago sportfotodienst, Insidefoto/imago sportfotodienst, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Marcio Machado/ZUMAPRESS.com