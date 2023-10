Уникальный матч Луки с «Реалом». Как Дончича приняли дома и какие детали провалились – репортаж из Мадрида

Команда НБА проиграла европейской.

У Луки Дончича крайне насыщенное межсезонье: после экзотических Японии и Филиппин на чемпионате мира на выставочные матчи он с «Далласом» поехал в Абу-Даби, а по пути обратно в Америку сделал мадридскую остановку.

Вернулся домой – так эту игру с «Реалом» позиционировали.

Правда, в игре Лука провел чуть ли не меньше времени, чем на паркете по другим поводам.

Лишь пять минут Дончича – почему так мало?

Дончич отыграл меньше пяти минут – ушел в первой же паузе , перед заменой отдельно попрощался с Руди Фернандесом прямо на площадке.

Перед игрой говорили, что из-за проблем с ногой Лука будет на ограниченных минутах, но не настолько же.

Словенец явно так и планировал, потому что за это время дал столько шоу, сколько поместилось. Выбросил пять трехочковых, попал сверхдальнюю, а вообще три из пяти. Видно было, что не хотел никакого контакта, поэтому под кольцо не ходил.

Беречь звезд, особенно если есть вопросы по здоровью, конечно, в таких матчах принято. Но в концовке 12 тысяч мадридцев все-таки требовали Луку. Напоминало прошлогоднюю эмиратскую премьеру, где народ купил билеты на Янниса, но почти его не увидел. Тут Дончича по заказу толпы тоже со скамейки, естественно, не подняли – он только пару раз помахал болельщикам. Чтобы совсем уж не обижались.

Кайри Ирвинг не играл вообще, даже не переодевался.

Они с Лукой весь матч сидели на разных концах скамейки, Кайри в каждой паузе выскакивал с кем-нибудь поболтать.

Много разговаривал с Гершоном Ябуселе.

Пару раз подкатывал к той самой девушке-судье Эшли Мойер-Глейч, с которой у Дончича особая химия (и What foul? – Foul in love with you), а во второй половине попросил Ябуселе позвать поздороваться Факундо Кампаццо – и как будто предъявил ему «Ну где ты ходишь, два часа уже тут жду».

Дончич заслонил «Реал». И улыбался соперникам даже во время игры

Лука как личность и бренд был тут мощнее всего «Реала» и остального «Далласа».

Когда перед стартом представляли команды, за три минутки стандартно прогнали всех мадридских игроков и остальных из «Маверикс», на Дончича ушло столько же.

С отдельным роликом-посвящением, объявлением и несколькими словами главного героя на испанском.

Нам постоянно напоминали о периоде, который закончился в 2018-м.

Оттуда – европейский худой Лука, 18-летний покоритель Евролиги.

В перерыве сейчас из первого ряда поднялись чемпионы того сезона, уже закончившие карьеру, подошли и действующие игроки «Реала» – на месте Руди, Серхио Юль.

Дончичу вручили копию трофея – десимы, десятой Евролиги.

С тех пор у «Реала» одна победа – в прошлом сезоне.

С Юлем, но без Дончича.

«Мне «Реал» дал все, – говорил Лука перед матчем. – Я потому и играю сейчас в НБА, что меня тут, в Мадриде, столькому научили. И на площадке, и вообще в жизни, в школе. Поначалу-то я не знал испанского, у меня не было друзей, но я сделал такой важный шаг в жизни. С теми, кто тогда мне помагал, мы сейчас видимся меньше, но между нами особенная связь.

Конечно, «Реал» – лучшая команда мира за пределами НБА. Я-то всегда так говорю, но она и доказывает это постоянно остальным. Мне бы хотелось взять с собой в НБА многих одноклубников: Руди, Юля, тренеров, физиотерапевтов. У меня много прекрасных воспоминаний, и я рад вернуться. Если однажды снова буду играть в Европе, уверен, что моим клубом вновь станет «Реал», 100 процентов».

Лука своим друзьям улыбался прямо во время игры.

Даже когда эпизод этого не предполагал.

А болельщики радовались и попаданиям «Реала», и удачным действиям Дончича, пока он был на площадке.

У каждого из 12 с лишним тысяч болельщиков была такая трещотка с напоминанием, с обращением: «Лука, «Реал Мадрид» всегда будет твоим домом».

Фэйковый ажиотаж, провальный матчдэй

О том, что такой матч вообще будет, объявили как будто в последний момент. Например, про поездку «Далласа» в Абу-Даби и два матча с «Миннесотой» стало известно еще в начале мая.

Мадридский матч с «Реалом» анонсировали только 30 августа.

12 с лишним тысяч билетов продали, хотя поначалу выглядело ажиотажнее, чем оказалось на самом деле. Билеты в день старта продаж улетали очень быстро, и, чтобы не рисковать, нам пришлось оформить «Мадридиста премиум» – подписку за 35 евро в год, по которой доступ к покупке открывали на несколько часов раньше (но после сосьос, самых преданных и близки к клубу людей).

За пару дней до матча нам пришлось выставить на перепродажу два билета из четырех, потому что до Мадрида не смогли добраться друзья – и особого спроса не было. В сервисах, где можно безопасно уступить билет другому человеку, до последнего висели десятки доступных. Наши ушли только минут за 40 до старта игры, причем чуть ниже номинала – мы снизили цену, чтобы не рисковать и не остаться без возврата денег совсем.

Матчдэй – провальный.

На весьма уставшей арене 2005 года постройки для развлечений кроме очереди за хот-догами даже нет места.

На площади Сальвадора Дали перед ней устроили только самое примитивное: пара колец без всякой площадки вокруг со странными правилам конкурса на точность, мячи оттуда постоянно прилетали в очередь к единственной палатке на колесах с мерчом. В ней очень медленно работали две кассы, а продавались только самые базовые джерси Дончича/Кайри, пара футболок, шарф, одна легкая толстовка и несколько кепок.

Основные размеры самого ходового быстро кончились, а людям, отстоявшим минимум полчаса, говорили только «Подходите после игры, что-то еще подвезут – но не факт, что нужное вам».

Единственное хоть чуть цепляющее – возможность разместить себя на огромном баннере последним в стартовой пятерке «Далласа» . Можно было и себя, но мы парой хитростей сделали изображения с друзьями, которые приехать не смогли.

Кстати, когда матч уже начался, в перепродаже валялись даже билеты на первые ряды – не совсем рядом, но поблизости от звезд футбольного «Реала». Тибо Куртуа, Тони Крооса.

Как команда НБА проиграла европейской. Жаль, что не дошло до Демина

«Реал» проигрывал 14 очков в конце третьей четверти, и мы рассчитывали посмотреть в концовке на Егора Демина.

17-летний россиянин был в заявке «Мадрида», разминался вместе со всеми перед матчем и в перерыве – казалось, если «Реал» будет лететь двадцатку, и до его самого края скамейки может дойти ротация. Но первая в жизни игра против команды НБА откладывается.

Потому что «Реал» зацепился, отыгрался и заходил в концовку с шансами на победу.

Команда играла против соперника из НБА девятый раз, побед до этого было только две: в 2007-м обыграли «Торонто», в 2016-м – «Оклахому».

«Даллас» не уходил в совсем уж дальние углы скамейки. Больше всех сыграл новобранец Грант Уильямс.

В топе по броскам (но не проценту) младший брат Карри – Сет.

А «Реал» доставал, сравнял и с заметно большим желанием зашел в концовку. Зажглись и трибуны, пошла защита – мадридцы затащили (127:123).

В целом, заметно, у кого сезон уже начался и в деле все лидеры, а кто – команда НБА без главных звезд на предсезонке.

Хотя результат этот важен, конечно, только «Реалу».

Луке хорошо и так.

