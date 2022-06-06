Словацкий след в казахстанском футболе: доминирование Вайсса, намеки Шкрлика на договорняки и пугающие жертвоприношения

Словакия и Казахстан никогда не пересекались на уровне сборных, но выходцы из этой восточноевропейской страны оставили в КПЛ свой след. Благодаря тренерам из этой страны некоторые клубы добились исторических этапов.

Отношения словаков с казахстанским футболом можно разделить условно на два этапа: до и после прихода словацких тренеров.

Нулевые: точечный приход словацких игроков. Один даже стал чемпионом в первый же сезон

Первый словак в казахстанском футболе появился в столичном «Женисе» – им стал Мартин Биелик, перешедший из братиславского «Слована» в 2001-м. Тогда «Женис» был в расцвете сил – Биелик в первом же сезоне стал чемпионом и обладателем Кубка Казахстана.

Биелик провел в «Женисе» два сезона. После, в 2003-м перешел в кокшетауский «Есиль». После трех лет в Казахстане, Мартин уехал в Чехию – в злинскую «Тескому».

После Биелика еще приезжали два словака – Мирослав Немец и Ян Золна (оба в «Атырау»).

2012-2019 годы: словацкие тренеры – почти массовое явление, а вместе с ними пришли целые группы игроков

В 2012-м уральский «Акжайык» возглавил словацкий специалист Йозеф Шкрлик. Вместе с ним в команду был арендован Милош Брежински.

Именно с Шкрликом уральцы добились лучшего результата в своей истории, заняв 8-е место в чемпионате.

Команда из Уральска начала тот чемпионат резво: они даже лидировали. Но после у «Акжайыка» случилась очередная проблема с финансами.

В матче с будущим чемпионом (с «Шахтером») Шкрлик намекал о запланированном проигрыше, но после заявил, что его не так поняли.

− Перед тем, как выступить я предупредил, что плохо говорю на русском языке. В своих словах: «По этому матчу не могу найти правильные слова. Мы проиграли. Я сегодня увидел, какой футбол играется в Казахстане. Это все», я имел в виду, что в Казахстане играют зрелищный, атакующий футбол. Что и доказывал матч с «Шахтером».

Это перечеркнуло возможность продолжения работы Шкрлика (вместе с ним и Брежинского) в Уральске: один перешел в ассистенты Ширмялису в молодежной сборной, другой вернулся из аренды.

Самым успешным словацким тренером в Казахстане стал Владимир Вайсс: он возглавил «Кайрат» в статусе единственного в стране коуча, который добивался выхода в финальную часть чемпионата мира. Вместе со сборной Словакии в ЮАР он вышел из группы и дошел до 1/8 стадии плей-офф.

«Кайрат» с Вайссом добился успехов впервые с 2004 года: дважды при нем алматинцы стали бронзовыми призерами, а в 2015 году остались в шаге от золота, хотя опережали «Астану» Станимира Стоилова на четыре очка.

Одной из причин второго места Вайсс считал и нефутбольные нюансы.

− Да, регламент там действительно тогда был странный. Мы играли в два круга со всеми командами, потом очки делились на два и у нас отобрали 50 процентов. Так как число при делении получилось нечетное, округлили не в нашу сторону.

Если бы регламент был как во всех других странах и чемпионатах без этой дележки очков, все могло быть иначе. Конечно, были и нефутбольные нюансы, которые нам не позволили выиграть чемпионат. Многие люди это знают и понимают. Но я не хочу об этом говорить. Лучше искать причины неудач в себе.

Самый яркий момент Вайсса в «Кайрате» – квалификация Лиги Европы в 2015 году. В заключительном раунде клуб был в шаге от выхода в групповую стадию турнира, но поздний гол от «Бордо» (2:1) разрушил все мечты команды. Тогда тренер матчи с «Бордо» приравнял к противостоянию с «Барселоной».

− Конечно, мы никогда в истории не заходили так далеко, поэтому для нас это удовольствие – сыграть с такой командой, как «Бордо». Если сравнивать историю, качество и так далее, то для нас эта игра равносильна игре «Бордо» с «Барселоной».

По итогам того сезона, клуб контракта с тренером не продлил.

Во время тренерства Вайсса в Алматы приезжали многие именитые словацкие игроки: Любомир Михалик (ранее пыливший в Англии), Милош Лачны (считался талантом из Словакии).

После ухода Вайсса, тренером стал Бородюк, который пригласил легенду «Торпедо» Лукаша Тесака.

Из троих словаков заиграл только Михалик, сыгравший 43 матча (Тесаку помешал лимит и после 7 месяцев он вернулся в тульский «Арсенал»).

«Шахтер» стал одним из клубов, где побывали множество словаков – первым из них стал Ян Масло (ушел после полугода, сыграв 10 матчей).

В 2016-м тренером в Караганду приехал словацкий специалист Йозеф Вукушич, усливший горняков, пригласив Филипа Серечина, Юлиуса Сзоке и Штефана Зошака.

Вукушичу не повезло: «Шахтер» играл неудачно и вскоре тренер был уволен. Главной причиной неудачи Йозеф считал несыгранность.

− Команда хорошо подготовлена к тому, чтобы сохранить за собой место в сильнейшем дивизионе чемпионата. Несмотря на то, что формировать ее было очень тяжело, потому что начинал я с совершенно новой командой — почти 90% игроков были новыми.

Мы потратили много времени, прежде чем заиграли. Более того — не было ясно, с кем предстоит работать. По прошествии некоторого времени поменялся президент клуба, потом сменились мои ассистенты.

Из троих словаков, по словам Вукушича, любимцем казахстанских болельщиков стал Сзоке.

− Юло (Сзоке) был в клубе с начала сезона. Со своим стилем игры он являлся одним из любимцев команды. Болельщики очень довольны его агрессивной игрой. Казахский футбол ему подходит. За короткое время игрок заслужил уважение и давно получил предложение о продолжении сотрудничества.

Серечин ушел вместе с Вукушичем, а Сзоке с Зошаком покинули клуб в следующем сезоне.

Кроме них в Казахстане побывали Франтишек Кубик («Атырау»), Юрай Пироска («Кайсар») и Кристиан Колчак («Актобе»). Колчак провел в актюбинском клубе полгода, а после судился с ним из-за долгов по зарплате.

Словаки в Казахстане удивлялись религиозным обрядами, считали богатой нефтяной страной и заявляли, что чемпионат не так уж плох

Первое, что бросалось в глаза словацким игрокам (как и тренерам) в Казахстане: удивительные для них обряды. К примеру: жертвоприношение.

Любомир Михалик заявлял, что в «Кайрате» перед каждым сезоне резали барана и мазали себя кровью.

— Казахстан — мусульманская страна, поэтому повсюду есть мечети и у местных жителей странные обычаи. Перед каждым сезоном на поле резали барана, а игроки мазали себя его кровью.

Смазывали колени, чтобы не травмироваться, вратари смазывали штанги на удачу. Они заливали кровью весь стадион. Я даже не мог смотреть на это.

Юлиус Сзоке удивлялся, что это всегда помогало.

− Про барашка, наверное, все рассказывают. Никогда такого раньше не видел, но, не поверишь, каждый раз помогало — неудачная серия заканчивалась. Я, как и все иностранцы, когда резали, отворачивался, не мог смотреть. А для местных все привычно — кто-то даже бутсы кровью мазал. Отношусь к этому просто как к другим обычаям, которые тем не менее надо уважать, пусть это тебе и в диковинку.

Михал Хипп (был ассистентом Билека в сборной) относился к этому проще.

− К этому можно привыкнуть. Даже к таким праздникам, как Рамадан, когда игроки не едят и не пьют целый день. У нас есть для этого определенные правила, благодаря чему, например, нам удалось во время поста победить Сан-Марино.

Также многих удивляли погода и расстояния

Юлиус Сзоке

− Некоторые матчи, помню, добирались по железной дороге. Самый дальний выезд — 22 часа.

— И как после такого играть?

— Ну, выбирать не приходилось. Сказали — едем, значит — едем. Надо просто качественно поспать, правильно потянуться в вагоне.

Михал Хипп

− В январе, когда мы приехали сюда, тут была настоящая зима. Не такая, которую мы знаем у себя дома, а с минус 40 градусов. В такую зиму люди должны ночью вставать каждые три часа и заводить машину, чтобы она не замерзла.

Считали страну богатой и сранивали с арабским миром

Любомир Михалик

− Бездонные скважины вроде «Газпрома» платят за все и ни с чем не имеют проблем.

Когда мы приехали туда вначале, у них было всего несколько конусов и никакого другого тренировочного оборудования. Однако они тоже появились.

Владимир Вайсс

− Казахстан — очень богатая страна. Там созданы отличные условия для футбола и очень развита инфраструктура. Посмотри на базы «Астаны» или «Кайрата»! Я уже и не говорю про развитие самих городов. Одно проведение выставки «Экспо-2017» чего только стоит. В крупных городах Казахстана есть все для развития не только футбола, но и других видов спорта.

Когда я приехал в «Кайрат», там тоже все только зарождалось и строилось. Мы тренировались в обычных условиях, и только потом со временем были сданы в эксплуатацию великолепная база и современный футбольный центр для подготовки молодых игроков. Когда строительство закончилось, работать в новых условиях было классно.

Михал Хипп

− Казахские клубы богаты, в большинстве из них играют как минимум 6 легионеров. Местные футболисты играют, к сожалению, мало. Это значительно ограничивал нам выбор для сборной.

Франтишек Кубик

− В Атырау тоже было очень приятно, это один из самых богатых регионов страны. Жаль, что в клубе было сложно. Четыре легионера ушли раньше меня. Пришли новый владелец и тренер, появились проблемы с деньгами. Я тоже столкнулся с задержкой заработной платы, но на данный момент мне все выплачено.

Считали уровень чемпионата неплохим

Любомир Михалик

— Качество лиги примерно такое же. В Казахстане есть старые стадионы, но тоже красивые. Страна большая, поэтому на матчи мы летали самолетом, что приятно, ведь поездка занимает час-два. Когда мы едем на автобусе в Михаловце, там однозначно хуже.

В остальном все находится на высоком уровне

Франтишек Кубик

− Каждый матч непредсказуем. Лучшие клубы, которые регулярно играют в еврокубках, могут проиграть аутсайдерам. Но у них в составах много высококвалифицированных легионеров, зарабатывающих большие деньги, так что в конечном итоге они все равно оказываются вверху таблицы.

Йозеф Вукушич

— Футбол в Казахстане организован иначе. «Шахтер» содержится на государственные деньги. Полное содержание клубов за счет государства является казахстанской спецификой, потому что футбол имеет большое политическое значение. С другой стороны, создаются хорошие условия для команд, безопасность и сервис на отличном уровне.

Многие меняли свое мнение о стране

Любомир Михалик

— Я мало что знал о стране, смотрел только фильм «Борат» и все (смеется). Я смотрел, куда иду. Я думал, что люди ездят там верхом и живут как в средневековье. Но это не так.

Казахстан — замечательная страна с прекрасными городами и горами. Да, есть более бедные районы, но они есть и в Словакии. Я знал, что тренер Вайсс не сделает ничего плохого. Я, конечно, не жалею об этом шаге и не воспринимаю его как вступление в нечто худшем.

Франтишек Кубик

− У меня никогда не было проблем с путешествиями, — наоборот, меня всегда привлекали более отдаленные места назначения. За тот год я полностью изменил свое мнение о Казахстане. Узнал здесь много людей, местные традиции, образ жизни. И это меня устраивало. Если бы я мог, то, определенно, остался бы».

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После 2019 года ни один из словацких игроков не выступал в чемпионате Казахстана: последней встречей двух стран стал матч «Тобола» с «Жилиной», где наши чемпионы были разгромлены со счетом 6:0.

Эта гостевая встреча со словаками станет первой в истории казахстанского футбола.

Фото: «Кайрат», «Атырау», «Акжайык», «Астана», «Шахтер», Tengrinews, Globalllook/Michael Runkel/imageBROKER.com.