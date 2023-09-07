74 комментария

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Хитрая экономика Плющенко: только отдал $10 тысяч за проигранный спор (и планирует новый), а теперь просит грант на 25 млн рублей

Яна Рудковская Яна Рудковская
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Фигурное катание Фигурное катание

У Евгения Плющенко новый запрос к Президентскому фонду культурных инициатив: 25 млн рублей на ледовое шоу своего имени в комплекте с мастер-классом и креативным разговором.

Все это Плющенко планирует презентовать на Всемирном фестивале молодежи, который по указу президента Путина в марте 2024-го примет Сочи.

«Популяризация и продвижение культуры, спорта и музыкальной классики в среде представителей молодежи со всего мира, трансляция традиционных российских духовно-нравственных ценностей, знакомство мировой молодежи с лучшими музыкальными и театральными произведениями России, популяризация эстетики и патриотики фигурного катания для всех возрастов, создание наставнической коммуникации чемпионов с подрастающим поколением», – так Плющенко описывает цели и задачи проекта.

Еще несколько мощных тезисов из обоснования заявки, поданной в фонд 31 августа индивидуальным предпринимателем Плющенко.

Только цитаты:

• Творческая концепция в полной мере соответствует тематическим направлениям, поскольку объединяет спорт высоких достижений, русскую балетную школу, русскую классическую и современную музыку.

• «Политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, в том числе России, лишают своих же граждан будущего», – это мнение, высказанное первым замминистра культуры России Сергеем Обрывалиным, полностью отражает действительность сегодняшнего дня, которую с помощью таких глобальных проектов необходимо разворачивать в сторону России, несмотря на все отчаянные попытки отменить российскую культуру, запретить гастроли Большого театра в Лондоне, закрыть российский павильон на Венецианской биеннале (впервые за 40 лет), отменить концерты маэстро Валерия Гергиева в Японии.

• Иначе как травлей Российской культуры и спорта это не назовешь. С опаской думаем, насколько далеко могут зайти эти попытки. Что дальше? Запрет самой исполняемой в мире музыки Чайковского и Рахманинова? Наша программа включает лучшие достижения культуры и спорта за несколько исторических периодов, исполнениями которых мы хотим поделится с молодежью всего мира.

• Фигурное катание в России традиционно привлекает много внимания, оно стало частью культурной самоидентичности россиян. Фигурное катание наравне с балетом и классической музыкой – незыблемые киты традиционных русских ценностей.

Мы считаем проект актуальным благодаря наполнению культурными смыслами выступлений и номеров спортсменов, трансляции духовно-нравственных ценностей зрителям и любителям спорта. Грандиозность нашего шоу и работы артистов подтверждают многочисленные отзывы зрителей.

• Наше шоу и творческие встречи, опыт участников шоу может стать примером для многих детей и молодежи попробовать свои силы в этом спорте и в целом начать вести более активный и здоровый образ жизни, посещать ледовые дворцы и катки для регулярного катания всей семьей, дадут возможность познакомиться с русской культурой и проникнуться ей.

• Для российских участников фестиваля программа безусловно повысит чувство патриотизма, так как все элементы номеров транслируют традиционные для российского общества духовно-нравственные ценности, в том числе крепкую семью, созидательные труд, приоритет духовного над материальным, взаимопомощь и взаимоуважение.

• В 2022 году поддержанное президентским грантом «Шоу Чемпионов» посетили более 30 тысяч зрителей, а также больше 5 млн человек смотрели трансляцию на телеканале НТВ. Таким образом, общественная значимость проекта высокая.

***

Это не первая заявка Плющенко на гранты. Две из них получились удачными – на 50,5 млн в 2022-м и на 43,3 млн в 2023-м. Правда, был и отказ – самая масштабная заявка Плющенко почти на 80 млн рублей не получила поддержки и, возможно, послужила намеком умерить аппетит.

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Но вы наверняка в курсе, что бюджет Плющенко работает не только на вход. Почти одновременно с просьбой о гранте Евгений с барского плеча устроил щедрое одностороннее пари с Марком Кондратюком, выступавшим в его шоу-турне по Китаю. Беспроигрышный челлендж обошелся в 10 тысяч долларов – фигурист выполнил то, что захотелось Плющенко.

«Я тебе предлагаю сделать 10 тройных акселей. Чисто. Если ты их делаешь – от меня получаешь 10 тысяч долларов. Одна попытка, при зрителях, все официально. Ты ничем не рискуешь, ты не должен давать мне денег, их я тебе дам. Посмотрим, а потом что-нибудь еще придумаем», – спустя пару недель Плющенко рассчитался с Кондратюком. Карточный долг – святое.

Странный спор Плющенко и Кондратюка на $10 тысяч – в Китае, под конферанс Рудковской на английском

Вышел почти миллион – по актуальному курсу 975 тысяч рублей. Забавно, что в обосновании предыдущего гранта у Евгения фигурировали ровно три фамилии: Плющенко, Рудковская и… Кондратюк:

«Партнерами и членами команды проекта выступают известные личности, попавшие в настоящее время под санкции в связи с происходящими событиями (Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Марк Кондратюк)».

«Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться. Мы его между собой озвучили, на камеру пока не будем. Но скоро встретимся, а ты готовься. Тебе хорошего сезона, удачи, ты большой молодец», – останавливаться на первом проигрыше Плющенко точно не собирается.

24 – нетрудно посчитать, сколько новых пари можно организовать на будущий грант.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Dmitry Golubovich/Global Look Press, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

74 комментария

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Николай Криницкий
Эта хитромудрая семейка обнаглела от безнаказанности и вседозволенности. Не стесняясь одной рукой выпрашивают гранты у государства, т.е. у нас с вами, и тут же проигрывают в глупых спорах тысячи долларов и показывает коллекцию Байков, считая всех дураками.
+81
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Плотников Семен
Можно мне тоже грант на 25 млн? Я вот тоже прошу. Я сделаю тоже какое-нибудь шоу. А на оставшиеся деньги дачу может построю
+52
-4
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Владислав Романов
Другими словами, он просит деньги у народа, чтобы потом продавать билеты этому же народу
+36
-1
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Николай Криницкий
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Ищите собеседников, в том учреждении,где вы сейчас находитесь.
+32
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sounds
Ответ Двестик Двестик
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Коммерческий проект должен деньги зарабатывать сам) Раз там дофига призеров ЧМ и ОИ - пусть ставят хорошие ценники на билеты и зарабатывают. Примерно так все и делают)
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фуфырка
’Приоритет духовного над материальным"умилил.Вот пусть бесплатн от и работает.
+22
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Anna
Современный патриотизм - это когда ты удобно пристроился к кормушке. Беспринципность им поможет быстро переобуться, как только деньги закончатся
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Alexzers
не давать этому ****** ничего ! вообще уже в наглую...
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Agura
Надеюсь эта семейка не получит больше ни копейки от Президентского фонда культурных инициатив!
Публичное заключение пари - это организация азартной игры, с риском для здоровья спортсмена. Подобное поведение Плющенко, который является на просто тренером частной школы и индивидуальным предпринимателем, а одним из тренеров сборной страны, ГЛУБОКО АМОРАЛЬНО и не имеет ничего общего с культурной жизнью России.
Плющенко позорит не только российский спорт, но и всю работу по воспитанию молодого поколения в духе традиционных ценностей.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Я думал такие комменты эмоциональные про фигурку- это удел домохозяек, но оказывается не только, Николай)
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александр модов
Все эти ледовые шоу, это бизнес. Тогда почему государство должно выделять на них гранты? Раз бизнес, то на свои, на свои, на кредитные, на деньги привлеченных инвесторов, если такие найдутся. А то удобно так пилить деньги, делать шоу...изображая, что создают нечто великое для страны.
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Лека-Лека
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Так Рудковскому государство ничего не предлагает. Он постоянно клянчит, выпрашивает, побирается.
И назвать то, что делает Рудковский, культурным продуктом, можно только в дурном сне. Халтура сомнительная.
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Санитар-волк
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Олимпийские медали - штука хорошая. Но вот Ханю шоу делает не сидя на бюджете, в отличие от.
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Никита Филимонов
Ответ Михаил Мочалов
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Если "присутствие на тематических мероприятиях вызывает интерес тысяч людей", то зачем же нужен грант - эти ж тысячи людей, наверное, готовы денежки заплатить, не? А если не готовы, то цена такому "интересу" - дырка от бублика, равно как и вашим измышлениям.
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filippa
тодько мне кпжется что рудковский офанарел до придела? или я заблуждаюсь ?
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AlexFed
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Да причем тут Олимпиады, если всеми делами Рудковская заправляет, сам по себе он просто бренд, права на который тоже жене принадлежат кстати.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Плотников Семен
Можно мне тоже грант на 25 млн? Я вот тоже прошу. Я сделаю тоже какое-нибудь шоу. А на оставшиеся деньги дачу может построю
"А на оставшиеся деньги дачу может построю" -
ну или ещё один харлей куплю)))
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Lesana
лояльность всё дорожает...
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brace
Хитрая экономика: нужен грант на получение гранта
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Джефф Лебовски
Дно
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ДИОНИС
Ну, видимо, последние шоу (в том числе и недавно в Китае) оказались убыточными, если Плющенко опять понадобились десятки миллионов!
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Жизненная
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Какой Вы милый, Фими4ев... у Плющенко 2 золота 2 серебра ОИ, 3 золота ЧМ, конечно, он все может себе позволить, женившись на деньгах батурина...Так у Этери как тренера, золотых наград ее учеников побольше будет... и "за деньги" замуж выходить не надо))))
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Сальный конь бомжа
Прикорытники
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Natalia_777
вообще , довольно интересно почитать на сайте этого самого президентского фонда , какие проекты сколько денег получают , и в принципе всё ожидаемо - областные детские художественные или музыкальные конкурсы получают по 400 тысяч , плющенки-авербухи-матвиенки-долины получают десятки миллионов, наша раша , чё...
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Блинчик
Никаких грантов. Пусть идёт в бизнес. Капитализм же.
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