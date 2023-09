74 комментария

У Евгения Плющенко новый запрос к Президентскому фонду культурных инициатив: 25 млн рублей на ледовое шоу своего имени в комплекте с мастер-классом и креативным разговором.

Все это Плющенко планирует презентовать на Всемирном фестивале молодежи, который по указу президента Путина в марте 2024-го примет Сочи.

«Популяризация и продвижение культуры, спорта и музыкальной классики в среде представителей молодежи со всего мира, трансляция традиционных российских духовно-нравственных ценностей, знакомство мировой молодежи с лучшими музыкальными и театральными произведениями России, популяризация эстетики и патриотики фигурного катания для всех возрастов, создание наставнической коммуникации чемпионов с подрастающим поколением», – так Плющенко описывает цели и задачи проекта.

Еще несколько мощных тезисов из обоснования заявки, поданной в фонд 31 августа индивидуальным предпринимателем Плющенко.

Только цитаты:

• Творческая концепция в полной мере соответствует тематическим направлениям, поскольку объединяет спорт высоких достижений, русскую балетную школу, русскую классическую и современную музыку.

• «Политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, в том числе России, лишают своих же граждан будущего», – это мнение, высказанное первым замминистра культуры России Сергеем Обрывалиным, полностью отражает действительность сегодняшнего дня, которую с помощью таких глобальных проектов необходимо разворачивать в сторону России, несмотря на все отчаянные попытки отменить российскую культуру, запретить гастроли Большого театра в Лондоне, закрыть российский павильон на Венецианской биеннале (впервые за 40 лет), отменить концерты маэстро Валерия Гергиева в Японии.

• Иначе как травлей Российской культуры и спорта это не назовешь. С опаской думаем, насколько далеко могут зайти эти попытки. Что дальше? Запрет самой исполняемой в мире музыки Чайковского и Рахманинова? Наша программа включает лучшие достижения культуры и спорта за несколько исторических периодов, исполнениями которых мы хотим поделится с молодежью всего мира.

• Фигурное катание в России традиционно привлекает много внимания, оно стало частью культурной самоидентичности россиян. Фигурное катание наравне с балетом и классической музыкой – незыблемые киты традиционных русских ценностей.

Мы считаем проект актуальным благодаря наполнению культурными смыслами выступлений и номеров спортсменов, трансляции духовно-нравственных ценностей зрителям и любителям спорта. Грандиозность нашего шоу и работы артистов подтверждают многочисленные отзывы зрителей.

• Наше шоу и творческие встречи, опыт участников шоу может стать примером для многих детей и молодежи попробовать свои силы в этом спорте и в целом начать вести более активный и здоровый образ жизни, посещать ледовые дворцы и катки для регулярного катания всей семьей, дадут возможность познакомиться с русской культурой и проникнуться ей.

• Для российских участников фестиваля программа безусловно повысит чувство патриотизма, так как все элементы номеров транслируют традиционные для российского общества духовно-нравственные ценности, в том числе крепкую семью, созидательные труд, приоритет духовного над материальным, взаимопомощь и взаимоуважение.

• В 2022 году поддержанное президентским грантом «Шоу Чемпионов» посетили более 30 тысяч зрителей, а также больше 5 млн человек смотрели трансляцию на телеканале НТВ. Таким образом, общественная значимость проекта высокая.

***

Это не первая заявка Плющенко на гранты. Две из них получились удачными – на 50,5 млн в 2022-м и на 43,3 млн в 2023-м. Правда, был и отказ – самая масштабная заявка Плющенко почти на 80 млн рублей не получила поддержки и, возможно, послужила намеком умерить аппетит.

Но вы наверняка в курсе, что бюджет Плющенко работает не только на вход. Почти одновременно с просьбой о гранте Евгений с барского плеча устроил щедрое одностороннее пари с Марком Кондратюком, выступавшим в его шоу-турне по Китаю. Беспроигрышный челлендж обошелся в 10 тысяч долларов – фигурист выполнил то, что захотелось Плющенко.

«Я тебе предлагаю сделать 10 тройных акселей. Чисто. Если ты их делаешь – от меня получаешь 10 тысяч долларов. Одна попытка, при зрителях, все официально. Ты ничем не рискуешь, ты не должен давать мне денег, их я тебе дам. Посмотрим, а потом что-нибудь еще придумаем», – спустя пару недель Плющенко рассчитался с Кондратюком. Карточный долг – святое.

Вышел почти миллион – по актуальному курсу 975 тысяч рублей. Забавно, что в обосновании предыдущего гранта у Евгения фигурировали ровно три фамилии: Плющенко, Рудковская и… Кондратюк:

«Партнерами и членами команды проекта выступают известные личности, попавшие в настоящее время под санкции в связи с происходящими событиями (Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Марк Кондратюк)».

«Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться. Мы его между собой озвучили, на камеру пока не будем. Но скоро встретимся, а ты готовься. Тебе хорошего сезона, удачи, ты большой молодец», – останавливаться на первом проигрыше Плющенко точно не собирается.

24 – нетрудно посчитать, сколько новых пари можно организовать на будущий грант.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Dmitry Golubovich/Global Look Press, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press