Сыграют ли Крушельницкий и Брызгалова вместе после допинг-бана? Он вернулся с новой партнершей, а она уже тренер

Супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий – пожалуй, самые узнаваемые лица нашего керлинга.

Вы точно помните их драму на Играх-2018 в Пхенчхане: сначала счастливая бронза – первая олимпийская медаль в истории российского керлинга и превращение в символ сборной. А спустя несколько дней печальная новость о положительной допинг-пробе партнера, безжалостный 4-летний бан и забвение.

Вы могли не заметить, но дисквалификация Крушельницкого закончилась почти год назад – 12 февраля, прямо во время Игр-2022 в Пекине. Сейчас он снова играет в керлинг – правда, уже без жены и с другой партнершей.

Но сначала несколько подробностей, как Александр и Анастасия прожили вне спорта вечность длиной в 4 года – это был сложный опыт.

• Крушельницкий так и не смог внятно объяснить, как в его организм попал запрещенный мельдоний – именно по этой причине ему назначили максимальные для таких ситуаций 4 года. Расследование дела в какой-то момент поднялось на уровень генерального прокурора России Чайки, но никакой конкретики в паблик не вышло, даже несмотря на открытое письмо Александра генпрокурору .

«Мы докажем невиновность Крушельницкого – это однозначно, нам деваться некуда. У нас на карту поставлена не только честь спортсмена, но и нашей федерации.

Негодяи подбросили, это попало в организм. Рано или поздно найдем человека или группу людей, может, организацию, которая имела к этому отношение», – обещание президента федерации керлинга России Дмитрия Свищева так и осталось невыполненным.

• Брызгалову бан мужа напрямую не затронул – она могла продолжать выступления, но так и не нашла себя на льду в новых обстоятельствах. Подобрать замену для дабл-микста не получилось, а попытки встроиться в классический керлинг ограничились поездкой на Евро-2018 и ЧМ-2019 в команде Алины Ковалевой, но оба эксперимента закончились вне подиумов.

Рождение дочери весной 2021-го стало главным аргументом, почему Брызгалова не захотела продолжать карьеру.

«Я не готова видеть ребенка 7 дней в месяц. Роли мамы и профессионального спортсмена для меня несовместимы . Возвращение в сборную предполагает выезды на сборы, которые длятся примерно 3 недели в месяц. Каждый месяц!

Именно поэтому в России многие спортсменки после рождения ребенка заканчивают спортивную карьеру, хотя 30 лет для керлинга – это мало», – объясняла Брызгалова, соглашаясь на должность второго тренера сборной в дабл-миксте.

• 4 года вне льда дались Александру безумно тяжело – в какой-то момент он почти забросил керлинг.

«Во время дисквалификации практически не тренировался. Только первые полгода, пока шли суды и была надежда, что все закончится, как страшный сон, и я проснусь. Но этого не случилось. После этого пытался абстрагироваться от керлинга, вообще перестал за ним следить, смотрел только финалы чемпионатов мира», – делился переживаниями Крушельницкий.

Связь с керлингом он поддерживал через собственную секцию, которую открыл для любителей весной 2019-го. В одном из торговых центров Санкт-Петербурга можно было покидать камни с инструкторами Крушельницким или Брызгаловой за 6-8 тысяч рублей в час, но большого спроса услуга не получила, хотя никак не противоречила антидопинговому кодексу – отстраненный спортсмен не имел права только на деятельность под эгидой спортивных федераций.

• Возвращение Крушельницкого на лед после допинговой ссылки осталось почти незамеченным – его первым турниром был апрельский чемпионат России-2022 по классическому керлингу.

Александра приютили в первой команде Санкт-Петербурга во главе со скипом Алексеем Тимофеевым – действующим чемпионом страны. Но усиленный Крушельницким состав взял лишь бронзу. Впрочем, этот результат позволил Александру вернуться на ставку в ЦСП и в список сборной на сезон-2022/23 – с лета он числится в резерве команды по классическому керлингу.

«Я безумно люблю играть, это дело всей моей жизни. Начал с классики, потому что моя дисквалификация закончилась уже после чемпионата России по дабл-миксту, на него я не попадал. Хочу одновременно попробовать свои силы во всех дисциплинах, запал за 4 года накопился порядочный», – рассказывал Крушельницкий «Спорт-Экспрессу».

С Тимофеевым он в конце 2022-го съездил еще и на Кубок России в Самару, но снова не принес удачи – только 4-е место с командой, которая три года подряд становилась безоговорочно лучшей на чемпионатах России. Усиление не сработало.

• Про родной дабл-микст Крушельницкий, конечно, не забывал – первой задачей стал поиск новой партнерши. Выбор пал на 24-летнюю Веру Тюлякову – спортсменке из резервного состава сборной по классическому керлингу, выигрывавшей юниорский чемпионат мира-2019, захотелось новых ощущений в дабл-миксте.

Их первый же совместный турнир – майский чемпионат Санкт-Петербурга – вышел победным.

Следующим большим стартом Крушельницкого и Тюляковой стал предновогодний турнир International Mixed Doubles Sirius-2022 в Сочи с участием пар из России, Беларуси и Казахстана. Здесь результат получился совсем скромным – два поражения в группе из шести команд не пустили Александра и Веру в плей-офф.

Наконец, самый свежий опыт новая пара получила на чемпионате России, который завершился на днях в олимпийском «Айсберге». Крушельницкому и Тюляковой – такие правила – пришлось начинать со второго дивизиона и статуса пятой команды Санкт-Петербурга, но феерии не вышло даже среди пар из низшего эшелона.

За вторым местом в группе, последовали победы в четвертьфинале и матче за 3-е место, которые разделило поражение в полуфинале от будущих победителей из Краснодарского края Виктории Енбаевой и Дмитрия Миронова. Итог – бронза в группе Б, 17-я строчка в финальном протоколе чемпионата и путевка в элитный дивизион следующего ЧР.

• А что же Брызгалова?

Нет, с Крушельницким они расстались только на льду – Анастасия остается супругой и числится личным тренером Александра (и только его) в официальном списке сборной России. А на чемпионате страны она сопровождала две питерские пары: серебряных призеров Алину Ковалеву с Александром Тимофеевым и, с особым вниманием, мужа с Тюляковой.

Возвращаться в большой керлинг Брызгалова, похоже, не собирается.

«Уговаривал Настю вернуться, но никак пока что. Ей комфортно тренером, нет тех переживаний, когда ты игрок, тех эмоций. Она сильно устала от этого.

А для меня керлинг помимо хобби всегда был еще и работой. Это все, чем я зарабатывал. Сейчас у меня есть семья, дочка. Поэтому хочу зарабатывать, занимаясь любимым делом. Это то, что я лучше всего могу», – похоже, в словах Крушельницкого ответ, увидим ли мы когда-то их вместе на льду.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Песня; instagram.com/a_nastasia92 ; curling.ru; vk.com/veratyulyakova