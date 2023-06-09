24 комментария

Все еще считаете, что Пеп «покупает» титулы? Давайте поговорим об этом
Колонка Павла Тихонова.
Эпоха Пепа и «Сити» началась в 2016-м: жмем << и мотаем на 7 лет назад.
Лето, трансферное окно, топ-клубы закупаются, шейхи выполняют запросы Гвардиолы, публика ждет сенсаций. Вот трансферы больших команд дороже 30 млн евро.
«Арсенал»: Гранит Джака (45 млн), Шкодран Мустафи (41 млн) «Тоттенхэм»: Мусса Сиссоко (35 млн) «Ман Юнайтед»: Поль Погба (105 млн), Генрих Мхитарян (42 млн), Эрик Байли (38 млн) «Ливерпуль»: Садьо Мане (41 млн) «Челси»: Миши Батшуайи (39 млн), Нголо Канте (36 млн), Давид Луиз (35 млн)
И чтобы дополнить картину, топ-клубы из соседних лиг:
«Бавария»: Ренату Саншеш (35 млн), Матс Хуммельс (35 млн). «Ювентус»: Гонсало Игуаин (90 млн), Миралем Пьянич (32 млн) «Барселона»: Андре Гомеш (37 млн), Пако Алькасер (30 млн) «ПСЖ»: Юлиан Дракслер (36 млн), Гонсалу Гедеш (30 млн).
А теперь «Ман Сити»: Джон Стоунз (55 млн), Лерой Сане (52 млн), Габи Жезус (32 млн). Илкаю Гюндогану не хватило 3 млн, чтобы попасть в список.
55 млн за Стоунза? Хммм… Точно ли нам нужен такой дорогой ЦЗ, если хотим играть в яркий атакующий футбол? Пеп, пойми: нам нужен имиджевый шум, а тебе – звезды в составе. Может быть, Погба за 100? Топ-игрок, который привлечет спонсоров и заворожит Азию. Ведь мы растущий клуб – нужно развивать бренд, выходить на новые рынки. Разве Стоунзом мы кого-то впечатлим на выставочном турнире в Сингапуре? Все же нужен ЦЗ? Ладно, давайте возьмем Шкордана Мустафи. Все то же самое, но на 15 млн дешевле. А еще прицелимся на Гедеша вместо Жезуса? Жорже Мендеш не посоветует плохого. А, может, вообще свернем весь этот список ноуноймов и возьмем одного Погба? +1 млн в инстаграме в один день! Или Игуаина. Кстати, кто у тебя голы-то забивать будет? Не Стоунз же.
По какому-то странному стечению обстоятельств эти предельно логичные вопросы прозвучали не на востоке Манчестера, а в других офисах топ-клубов. Шейхи сверкнули деньгами, но ушли с товаром в не самых ярких упаковках под смех Эда Вудворда и Нассера Аль-Хелайфи за спиной.
Со Стоунзом Пеп ничего не выиграл в первый сезон, а следующим летом потратил еще 160 млн на защитников: Эмерика Лапорта, Бенжамена Менди и Кайла Уокера. Кого еще ему можно впарить? Кутепова за 70? Какие же глупые шейхи…
Казалось ли это диковатым? Безусловно. Пока «ПСЖ» покупал Неймара, а «МЮ» – Лукаку, «Ман Сити» тратился на игроков класса Б (в широком понимании на момент покупки). Ведь нас с детства учили, что для великих команд нужны великие игроки.
В общем, нельзя отрицать, что «Ман Сити» выбрал не очень типичную модель для топ-клуба. С тратами – но сразу не на суперзвезд, а на ролевых игроков (языком НБА) с неочевидными для широкой публики перспективами. Не то что Неймар, Месси, Роналду или хотя бы Погба. Бернарду и Де Брюйне приходили в «Ман Сити» просто очень хорошими футболистами, а звездами стали уже при Пепе. И на настоящую суперзвезду «Ман Сити» отважился только летом 2022-го, но не на типичную суперзвезду десятых, которая требует состав под себя или каждой весной травмируется под день рождения сестры, а на голевую машину, которой нужно только 7 касаний (игровых действий) в среднем за матч.
Внутренняя культура тоже не совсем соответствовала той, что принята в клубах с большими деньгами. Где вообще воля спортивного директора? С каких пор он и тренер работают в связке? А как же система сдержек и противовесов? Получается, Чики Бегиристайн – кукла Пепа? Не то что Леонардо, Хасан Салихамиджич, Эрик Абидаль – гении с железной волей, которых назначило дальновидное руководство.
Безусловно, «Ман Сити» тратил в эти годы очень много, но он не лидер по трансферным расходам. Более того, «Ман Сити» даже не в тройке. Впереди «Челси», «Ювентус» и «Барселона». «Ман Юнайтед» потратил только на 100 млн меньше соседей, но при этом меньше и заработал на трансферах.
Если брать баланс, то показатель «Арсенала» лучше всего на 30 млн.
Руслан Копылов и Дмитрий Письменский недавно выпустили важное исследование: сложили расходы на трансферы и зарплаты и поделили их на очки в АПЛ. Итог: «Ман Сити» в эпоху Пепа «платил» по 4,6 млн за очко, «Челси» – 5,7, «МЮ» – 6,3. «Ливерпуль», кстати, ненамного меньше – 4,3.
Значит ли это, что на «Этихаде» сидят люди в ослепительно белом и синтезируют игроков из воздуха и что им нечего скрывать от УЕФА? Конечно, нет. Но имеет ли это прямое отношение именно к спортивному менеджменту? Видите ли вы белые пятна в их трансферных делах? Например, что за Стоунза заплатили не 55 млн, а 180, проведя скрытый платеж через офшоры. Или что Холанд обошелся с учетом компенсации и агентских не в 100-120 млн, а в 220. Футбол (сама игра плюс комплектация состава) и околофутбольный бизнес (манипуляции с бухгалтерией и спонсорами) смешались, но все же для здравого смысла нужно отличать одно от другого.
Еще раз: «Сити» не самый честный клуб в Европе и, вероятно, даже не в топ-50, но относится ли это к спортивному департаменту? Можно ли сквозь это оценивать работу Пепа? Разве темная бухгалтерия (если она есть) обесценивает гениальные передачи Кевина Де Брюйне и многофункциональность Бернарду Силвы? Так почему она должна обесценивать идеи Пепа и стратегическое планирование Чики Бегиристайна. Особенно когда их коллеги захлебываются в безумных водоворотах, спровоцированных тем, что одна часть их клуба хочет влево, а другая – вправо.
Почему Пеп не запрашивает у друга Чики три состава, а выставляет в старт четырех ЦЗ, из Гюндогана делает ложную девятку, из Бернарду Силвы – левого защитника, из Стоуна – центрального полузащитника? Что мешает потратить еще больше и просто купить готовых на нужные позиции, а излишки отдать в аренду или продать со скидкой? Разве шейхи откажут? Пепу – вряд ли.
Ему и правда повезло на старте карьеры, он и правда работает только в тепличных условиях. А как только чувствует сквозняк, уходит. Но точно ли это плохое качество? Точно ли искать тех, с кем тебе комфортно, хуже, чем гастролировать по топ-клубам, терпеть выходки прим и годами копить обиды? То, что он нашел «Сити», а «Сити» не превратился в «ПСЖ» – удача и для тренера, и для клуба. Но только удачи мало, для нее нужны условия. И люди – уравновешенные и на поле, и в бизнесе.
Еще один вечный вопрос к Пепу: а смог бы он выигрывать с «Уфой» (в оригинале речь шла про «Уфу» и Клоппа, но в комментариях на Sports.ru иногда так же говорят и про Пепа). Тут явное логическое искажение. Зачем Пепу оказываться в «Уфе»? Его сила не в том, чтобы выигрывать со всеми. Его сила в том, чтобы оказываться там, где готовы тебе доверять на 100%.
Именно поэтому Пеп никогда не окажется в нынешней «Уфе».
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan; globallookpress.com/IMAGO/Paul Terry
— Есть.
— Какая?
— Хочу выиграть с Сити ЛЧ.
— Так выиграй.
— Да? А как потом жить без мечты?)
Чикаго с Джорданом, Род и Пипкой, Лейкерс с Шаком и Кобяном, Лейкерс с Кобяном и Газолем. Другое дело что у Пепыча мало кубковых успехов - всего 2 ЛЧ.
его требл с барсой в приличном обществе всегда будет вспоминаться с судейским шлейфом, от разговоров о развале машины хайнкесса тоже никуда не уйти, ведь чемпионат бавария выигрывала и до, и после. в сити же, кроме того же браво, жезус после стольких лет оказался не нужен, т.к. не стал полноценной заменой агуеро, трансфер волкера - который разрывал фланги в шпорах вместе с роузом - автор окрестил "трансфером категории б", стоунз, которому пророчили место джона терри в челси, но за которого выиграли гонку деньгами - просто несколько лет сидел на банке, типа "адаптировался к футболу пепа", хотя на его место сразу же пришла очередная 50-миллионная замена. или менди, который с монако уже выкидывал тот же сити из лч. и укор пепу не в том, что он покупает себе этих игроков, или позволяет себе менять их если не подошли - это делают в любых топ клубах, но забавно то, что при этом люди, которые его боготворят, пытаются убедить всех что его брали ради побед в апл, а не в лч)
За это подпивасы его и ненавидят. Беготню они у себя во дворе или на каких-нибудь сельских соревнованиях осилить еще могут. Шахматы - нет
Но сейчас он покупает каких-то Аке и Аканджи и эти нехайповые ребята в финале ЛЧ.