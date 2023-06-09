24 комментария

Ночное Бескудниково
Блог

Все еще считаете, что Пеп «покупает» титулы? Давайте поговорим об этом

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Сити Манчестер Сити
Чики Бегиристайн
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Колонка Павла Тихонова.

Эпоха Пепа и «Сити» началась в 2016-м: жмем << и мотаем на 7 лет назад.

Лето, трансферное окно, топ-клубы закупаются, шейхи выполняют запросы Гвардиолы, публика ждет сенсаций. Вот трансферы больших команд дороже 30 млн евро.

«Арсенал»: Гранит Джака (45 млн), Шкодран Мустафи (41 млн) «Тоттенхэм»: Мусса Сиссоко (35 млн) «Ман Юнайтед»: Поль Погба (105 млн), Генрих Мхитарян (42 млн), Эрик Байли (38 млн) «Ливерпуль»: Садьо Мане (41 млн) «Челси»: Миши Батшуайи (39 млн), Нголо Канте (36 млн), Давид Луиз (35 млн)

И чтобы дополнить картину, топ-клубы из соседних лиг: 

«Бавария»: Ренату Саншеш (35 млн), Матс Хуммельс (35 млн).  «Ювентус»: Гонсало Игуаин (90 млн), Миралем Пьянич (32 млн) «Барселона»: Андре Гомеш (37 млн), Пако Алькасер (30 млн) «ПСЖ»: Юлиан Дракслер (36 млн), Гонсалу Гедеш (30 млн).  

А теперь «Ман Сити»: Джон Стоунз (55 млн), Лерой Сане (52 млн), Габи Жезус (32 млн). Илкаю Гюндогану не хватило 3 млн, чтобы попасть в список. 

55 млн за Стоунза? Хммм… Точно ли нам нужен такой дорогой ЦЗ, если хотим играть в яркий атакующий футбол? Пеп, пойми: нам нужен имиджевый шум, а тебе – звезды в составе. Может быть, Погба за 100? Топ-игрок, который привлечет спонсоров и заворожит Азию. Ведь мы растущий клуб – нужно развивать бренд, выходить на новые рынки. Разве Стоунзом мы кого-то впечатлим на выставочном турнире в Сингапуре? Все же нужен ЦЗ? Ладно, давайте возьмем Шкордана Мустафи. Все то же самое, но на 15 млн дешевле. А еще прицелимся на Гедеша вместо Жезуса? Жорже Мендеш не посоветует плохого. А, может, вообще свернем весь этот список ноуноймов и возьмем одного Погба? +1 млн в инстаграме в один день! Или Игуаина. Кстати, кто у тебя голы-то забивать будет? Не Стоунз же. 

По какому-то странному стечению обстоятельств эти предельно логичные вопросы прозвучали не на востоке Манчестера, а в других офисах топ-клубов. Шейхи сверкнули деньгами, но ушли с товаром в не самых ярких упаковках под смех Эда Вудворда и Нассера Аль-Хелайфи за спиной. 

Со Стоунзом Пеп ничего не выиграл в первый сезон, а следующим летом потратил еще 160 млн на защитников: Эмерика Лапорта, Бенжамена Менди и Кайла Уокера. Кого еще ему можно впарить? Кутепова за 70? Какие же глупые шейхи…

Казалось ли это диковатым? Безусловно. Пока «ПСЖ» покупал Неймара, а «МЮ» – Лукаку, «Ман Сити» тратился на игроков класса Б (в широком понимании на момент покупки). Ведь нас с детства учили, что для великих команд нужны великие игроки.

В общем, нельзя отрицать, что «Ман Сити» выбрал не очень типичную модель для топ-клуба. С тратами – но сразу не на суперзвезд, а на ролевых игроков (языком НБА) с неочевидными для широкой публики перспективами. Не то что Неймар, Месси, Роналду или хотя бы Погба. Бернарду и Де Брюйне приходили в «Ман Сити» просто очень хорошими футболистами, а звездами стали уже при Пепе. И на настоящую суперзвезду «Ман Сити» отважился только летом 2022-го, но не на типичную суперзвезду десятых, которая требует состав под себя или каждой весной травмируется под день рождения сестры, а на голевую машину, которой нужно только 7 касаний (игровых действий) в среднем за матч. 

Внутренняя культура тоже не совсем соответствовала той, что принята в клубах с большими деньгами. Где вообще воля спортивного директора? С каких пор он и тренер работают в связке? А как же система сдержек и противовесов? Получается, Чики Бегиристайн – кукла Пепа? Не то что Леонардо, Хасан Салихамиджич, Эрик Абидаль – гении с железной волей, которых назначило дальновидное руководство. 

Безусловно, «Ман Сити» тратил в эти годы очень много, но он не лидер по трансферным расходам. Более того, «Ман Сити» даже не в тройке. Впереди «Челси», «Ювентус» и «Барселона». «Ман Юнайтед» потратил только на 100 млн меньше соседей, но при этом меньше и заработал на трансферах. 

Если брать баланс, то показатель «Арсенала» лучше всего на 30 млн. 

Руслан Копылов и Дмитрий Письменский недавно выпустили важное исследование: сложили расходы на трансферы и зарплаты и поделили их на очки в АПЛ. Итог: «Ман Сити» в эпоху Пепа «платил» по 4,6 млн за очко, «Челси» – 5,7, «МЮ» – 6,3. «Ливерпуль», кстати, ненамного меньше – 4,3. 

Значит ли это, что на «Этихаде» сидят люди в ослепительно белом и синтезируют игроков из воздуха и что им нечего скрывать от УЕФА? Конечно, нет. Но имеет ли это прямое отношение именно к спортивному менеджменту? Видите ли вы белые пятна в их трансферных делах? Например, что за Стоунза заплатили не 55 млн, а 180, проведя скрытый платеж через офшоры. Или что Холанд обошелся с учетом компенсации и агентских не в 100-120 млн, а в 220. Футбол (сама игра плюс комплектация состава) и околофутбольный бизнес (манипуляции с бухгалтерией и спонсорами) смешались, но все же для здравого смысла нужно отличать одно от другого. 

Еще раз: «Сити» не самый честный клуб в Европе и, вероятно, даже не в топ-50, но относится ли это к спортивному департаменту? Можно ли сквозь это оценивать работу Пепа? Разве темная бухгалтерия (если она есть) обесценивает гениальные передачи Кевина Де Брюйне и многофункциональность Бернарду Силвы? Так почему она должна обесценивать идеи Пепа и стратегическое планирование Чики Бегиристайна. Особенно когда их коллеги захлебываются в безумных водоворотах, спровоцированных тем, что одна часть их клуба хочет влево, а другая – вправо.

Почему Пеп не запрашивает у друга Чики три состава, а выставляет в старт четырех ЦЗ, из Гюндогана делает ложную девятку, из Бернарду Силвы – левого защитника, из Стоуна – центрального полузащитника? Что мешает потратить еще больше и просто купить готовых на нужные позиции, а излишки отдать в аренду или продать со скидкой? Разве шейхи откажут? Пепу – вряд ли. 

Ему и правда повезло на старте карьеры, он и правда работает только в тепличных условиях. А как только чувствует сквозняк, уходит. Но точно ли это плохое качество? Точно ли искать тех, с кем тебе комфортно, хуже, чем гастролировать по топ-клубам, терпеть выходки прим и годами копить обиды? То, что он нашел «Сити», а «Сити» не превратился в «ПСЖ» – удача и для тренера, и для клуба. Но только удачи мало, для нее нужны условия. И люди – уравновешенные и на поле, и в бизнесе. 

Еще один вечный вопрос к Пепу: а смог бы он выигрывать с «Уфой» (в оригинале речь шла про «Уфу» и Клоппа, но в комментариях на Sports.ru иногда так же говорят и про Пепа). Тут явное логическое искажение. Зачем Пепу оказываться в «Уфе»? Его сила не в том, чтобы выигрывать со всеми. Его сила в том, чтобы оказываться там, где готовы тебе доверять на 100%. 

Именно поэтому Пеп никогда не окажется в нынешней «Уфе».

Телеграм-канал автора

Как «Интер» может остановить «Сити»? Объясняет Евгений Калешин

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan; globallookpress.com/IMAGO/Paul Terry

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
— Пеп, у тебя есть мечта?
— Есть.
— Какая?
— Хочу выиграть с Сити ЛЧ.
— Так выиграй.
— Да? А как потом жить без мечты?)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Пеп как футбольный Фил Джексон - тот никогда с г..вном не работал, но везде давал результат
Чикаго с Джорданом, Род и Пипкой, Лейкерс с Шаком и Кобяном, Лейкерс с Кобяном и Газолем. Другое дело что у Пепыча мало кубковых успехов - всего 2 ЛЧ.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy Writer
Да покупает. Ему дают деньги, сколько надо и на кого надо. Он собирает состав, который ему нужен, из тех кого он хочет. Тот же Арсенал например - владелец не выделяет столько денег(единичные случаи, когда покупал). Сити - центр своей бизнес-империи, как и Челси и МЮ. Те же Арсенал и Ливерпуль - лишь части империй своих владельцев, соответственно расходы на содержание и отношение другое. Вообще, можно сказать, что титулы "покупают" все, просто кто-то может сразу вложить много и "купить" его быстрее(например Челси да и Сити тоже), а кто-то не может сразу вложить столько же, и поэтому не может "купить"(т.к ресурсов не хватает) и собирает в долгую(Ливер, Арс).
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурлан Агзамов
Автор писал эту статью выпившим или же агрессивным после того как в автобусе на него наступили.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d3fstqd
Автору минус после пары первых абзацев. Вокрег Стоунза шума было больше чем вокруг Баркли. Его хотели все английские топ клубы. Называть Менди, Лапорта и тем более Уокера игроками класса Б - та еще дичь. И это я сейчас про "широкое понимание".
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Fedorov
Ответ Crazy Writer
Да покупает. Ему дают деньги, сколько надо и на кого надо. Он собирает состав, который ему нужен, из тех кого он хочет. Тот же Арсенал например - владелец не выделяет столько денег(единичные случаи, когда покупал). Сити - центр своей бизнес-империи, как и Челси и МЮ. Те же Арсенал и Ливерпуль - лишь части империй своих владельцев, соответственно расходы на содержание и отношение другое. Вообще, можно сказать, что титулы "покупают" все, просто кто-то может сразу вложить много и "купить" его быстрее(например Челси да и Сити тоже), а кто-то не может сразу вложить столько же, и поэтому не может "купить"(т.к ресурсов не хватает) и собирает в долгую(Ливер, Арс).
Судя по статье, у бедного Арсенала, собирающего вдолгую и шейхов из Сити трансферный баланс отличается всего на 30 млн.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ukrainec228
Проблема в том, что эти турниры покупает не Пеп, а покупают вместе с ним, так сказать комплектом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy Writer
Ответ DolJun
Еще один вечный вопрос к Пепу: а смог бы он выигрывать с «Уфой» (в оригинале речь шла про «Уфу» и Клоппа, но в комментариях на Sports.ru иногда так же говорят и про Пепа). Тут явное логическое искажение. Зачем Пепу оказываться в «Уфе»? Его сила не в том, чтобы выигрывать со всеми. Его сила в том, чтобы оказываться там, где готовы тебе доверять на 100%. ------ если где и есть логическое искажение - так это в данных рассуждениях автора, который сперва говорит что пеп уходит сразу как "чувствует сквозняк", а потом в качестве супер силы называет умение "оставаться там, где готовы доверять на 100%". какая это супер сила, если с двух мест работы он сваливал, почуяв сквозняки? это ведь банальный перебор, который рано или поздно закончился бы попаданием в цель. один пример: достоверно известно, что в баварию пеп хотел неймара, но вместо этого получил гетце, который дешевле и мягко говоря не совсем того типа игрок что нужен был пепу. ему не доверие нужно - в баварии оно у него было, ему нужны были деньги на трансферы, при чем даже когда он ошибался в тех, кого выбирал лично сам (браво передает привет). и это не в укор пепу, просто автор будто не понимает в чем состоит суть претензии про уфу или, скажем, порту, хе-хе.
Думаю в "Уфе" ему бы доверяли 100%, но вот ресурсов на все хотелки просто физически не нашли бы. Как вы и про Баварию правильно подметили - там столько тратить не хотели(тот же Лева бесплатно пришел, да и Гетце недорого обошелся). 400лямов на защитников это ведь не рофл на самом деле, это та самая работа на долгую перспективу(тот же ливер за 5-6лет столько на защиту не потратил, как и арс). И на каждую линию там потрачено лямов по 500(в общем) так за 3-4 года. И разница с тем же МЮ и Челси, что Пеп пока 95% трансферов сделал верных(только к браво и были претензии наверн, может еще кто есть), в то время как эти хотя-бы на Лукаку по 100+ в убыток потратились(а были и есть до сих пор еще сколько). Принижать заслугу и скилл Пепа точно не стоит, он крайне эффективно распоряжается ресурсами. Единственный пунктик - в клубах без таких ресурсов(сравнивают с Клоппом - говорил у Ливера и БВБ в разы меньше фин-мощность, чем у сити) он не работал и не поднимался с низов, но стабильно держится в топе всю карьеру.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Тихонов
Автор
Ответ Нурлан Агзамов
Автор писал эту статью выпившим или же агрессивным после того как в автобусе на него наступили.
Не угадали!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy Writer
Ответ Pavel Fedorov
Судя по статье, у бедного Арсенала, собирающего вдолгую и шейхов из Сити трансферный баланс отличается всего на 30 млн.
Это конкретно такой год был, для того же Арсенала. У нас за 60-80 лямов не так много трансферов есть в истории. А 100+ вообще ни одного(вот Райс мб 1м станет). Потому что на все что выше 80 - владелец жмет бабло. И ошибки тоже дорогие были(пепе за 80 например), в то время как у Пепа только 1 - Браво за 20.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Crazy Writer
Думаю в "Уфе" ему бы доверяли 100%, но вот ресурсов на все хотелки просто физически не нашли бы. Как вы и про Баварию правильно подметили - там столько тратить не хотели(тот же Лева бесплатно пришел, да и Гетце недорого обошелся). 400лямов на защитников это ведь не рофл на самом деле, это та самая работа на долгую перспективу(тот же ливер за 5-6лет столько на защиту не потратил, как и арс). И на каждую линию там потрачено лямов по 500(в общем) так за 3-4 года. И разница с тем же МЮ и Челси, что Пеп пока 95% трансферов сделал верных(только к браво и были претензии наверн, может еще кто есть), в то время как эти хотя-бы на Лукаку по 100+ в убыток потратились(а были и есть до сих пор еще сколько). Принижать заслугу и скилл Пепа точно не стоит, он крайне эффективно распоряжается ресурсами. Единственный пунктик - в клубах без таких ресурсов(сравнивают с Клоппом - говорил у Ливера и БВБ в разы меньше фин-мощность, чем у сити) он не работал и не поднимался с низов, но стабильно держится в топе всю карьеру.
именно так. увы, из гвардиолы строят "мессию" и "изобретателя футбола", но ему просто повезло оказаться в нужное время и нужном месте. в противном случае его удел - это быть персоной для интереса футбольных гиков, в компании сарри, биелсы и хазенхуттля - эдакий чудаковатый персонаж, которому никто в своем уме не доверит нормальную команду.
его требл с барсой в приличном обществе всегда будет вспоминаться с судейским шлейфом, от разговоров о развале машины хайнкесса тоже никуда не уйти, ведь чемпионат бавария выигрывала и до, и после. в сити же, кроме того же браво, жезус после стольких лет оказался не нужен, т.к. не стал полноценной заменой агуеро, трансфер волкера - который разрывал фланги в шпорах вместе с роузом - автор окрестил "трансфером категории б", стоунз, которому пророчили место джона терри в челси, но за которого выиграли гонку деньгами - просто несколько лет сидел на банке, типа "адаптировался к футболу пепа", хотя на его место сразу же пришла очередная 50-миллионная замена. или менди, который с монако уже выкидывал тот же сити из лч. и укор пепу не в том, что он покупает себе этих игроков, или позволяет себе менять их если не подошли - это делают в любых топ клубах, но забавно то, что при этом люди, которые его боготворят, пытаются убедить всех что его брали ради побед в апл, а не в лч)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Hafiz
Статью не читал еще, но недавно посмотрел в трансфермаркте сколько потратил МС, чтобы Пеп завтра смог выиграть ЛЧ - 1,5 млрд евро. Все еще считаете, что Пеп «покупает» титулы? Хороший вопрос. + Статье. Спасибо.
для этого нужно сравнивать с другими клубами конкурентами. там траты примерно такие же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Мирзоанис Якубов
Автор, похоже, не понимает, почему у такого клуба, как манчестер сити (пишу с маленькой, так как для меня как был мелким клубом, так и остался) никогда не будет настоящих фанатов. Дело не в том, сколько они закупили за последнее время, а в том, что именно сити запустил адовый конвеер по эксплуатации футбольных клубов арабским нефтяным баблом. И только за счёт этого этот середняк поднялся до топа. Да даже тратил сити прилично, просто в отличие от тех же Ювентуса, Ман Юнайтед, Барселоны у них не было сумасбродной движухи в руководстве. А вот когда в сити придут наркоманы по типу глейзеров в МЮ, тогда всё развалится к чертям собачьим. Это МЮ ещё красавчики, что что-то умудряются выигрывать с настолько плохими владельцами, что бартомеу - пушистик по сравнению с ними
короче ты просто завидуешь. маленький Сити без фанатов скоро мю обойдет. по всем статьям. повторит требл. набирает фан базу. а вам только и остаётся брызгать желчью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Todo
Ответ АРХАТ
Пеп как футбольный Фил Джексон - тот никогда с г..вном не работал, но везде давал результат Чикаго с Джорданом, Род и Пипкой, Лейкерс с Шаком и Кобяном, Лейкерс с Кобяном и Газолем. Другое дело что у Пепыча мало кубковых успехов - всего 2 ЛЧ.
насчет никогда ты ошибся, Фил не смог удержаться и зашел к Никс)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ АРХАТ
Пеп как футбольный Фил Джексон - тот никогда с г..вном не работал, но везде давал результат Чикаго с Джорданом, Род и Пипкой, Лейкерс с Шаком и Кобяном, Лейкерс с Кобяном и Газолем. Другое дело что у Пепыча мало кубковых успехов - всего 2 ЛЧ.
а у кого больше кубков лч? только к считанного количества людей. и Пеп скоро 3 получит. я думаю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Fedorov
Такую репутацию Пеп заработал в первые сезоны с Сити, тогда они тратили действительно существенно больше остальных. Справедливости ради, нужно, заметить что и приходил он в возрастную команду: Фернандиньо, Силва, Туре, Компани, Клиши, Санья, Сабалета, Навас - большей части основной обоймы было за тридцатку, c Гвардиолой или без, команде в любом случае требовалось серьезное омоложение. В последние сезоны Сити не выделяется по тратам относительно остальных топ клубов, но в силу инерции репутация осталась с тех времен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Гвардиола - это человек, который приходит в команду и через 2 сезона доводит все атакующие взаимодействия (пас, прессинг, открывания, заполнение зон) до совершенного автоматизма. Из беготни он превратил футбол в шахматы.

За это подпивасы его и ненавидят. Беготню они у себя во дворе или на каких-нибудь сельских соревнованиях осилить еще могут. Шахматы - нет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rehcuhcs
Как бы я ни недолюбливал шарлатана, приходится признать, что в Сити у него появилось вот это качество работы и прокачивания не понять кого. Раньше это была ключевая разница между ним и Моуром. Пока Гвардиола брал ЛЧ и требл с Месси-Хави-Иньестой, Моур делал то же самое с Милито, Пандевым и Тьяго Моттой.

Но сейчас он покупает каких-то Аке и Аканджи и эти нехайповые ребята в финале ЛЧ.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий