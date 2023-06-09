24 комментария

Колонка Павла Тихонова.

Эпоха Пепа и «Сити» началась в 2016-м: жмем << и мотаем на 7 лет назад.

Лето, трансферное окно, топ-клубы закупаются, шейхи выполняют запросы Гвардиолы, публика ждет сенсаций. Вот трансферы больших команд дороже 30 млн евро.

«Арсенал»: Гранит Джака (45 млн), Шкодран Мустафи (41 млн) «Тоттенхэм»: Мусса Сиссоко (35 млн) «Ман Юнайтед»: Поль Погба (105 млн), Генрих Мхитарян (42 млн), Эрик Байли (38 млн) «Ливерпуль»: Садьо Мане (41 млн) «Челси»: Миши Батшуайи (39 млн), Нголо Канте (36 млн), Давид Луиз (35 млн)

И чтобы дополнить картину, топ-клубы из соседних лиг:

«Бавария»: Ренату Саншеш (35 млн), Матс Хуммельс (35 млн). «Ювентус»: Гонсало Игуаин (90 млн), Миралем Пьянич (32 млн) «Барселона»: Андре Гомеш (37 млн), Пако Алькасер (30 млн) «ПСЖ»: Юлиан Дракслер (36 млн), Гонсалу Гедеш (30 млн).

А теперь «Ман Сити»: Джон Стоунз (55 млн), Лерой Сане (52 млн), Габи Жезус (32 млн). Илкаю Гюндогану не хватило 3 млн, чтобы попасть в список.

55 млн за Стоунза? Хммм… Точно ли нам нужен такой дорогой ЦЗ, если хотим играть в яркий атакующий футбол? Пеп, пойми: нам нужен имиджевый шум, а тебе – звезды в составе. Может быть, Погба за 100? Топ-игрок, который привлечет спонсоров и заворожит Азию. Ведь мы растущий клуб – нужно развивать бренд, выходить на новые рынки. Разве Стоунзом мы кого-то впечатлим на выставочном турнире в Сингапуре? Все же нужен ЦЗ? Ладно, давайте возьмем Шкордана Мустафи. Все то же самое, но на 15 млн дешевле. А еще прицелимся на Гедеша вместо Жезуса? Жорже Мендеш не посоветует плохого. А, может, вообще свернем весь этот список ноуноймов и возьмем одного Погба? +1 млн в инстаграме в один день! Или Игуаина. Кстати, кто у тебя голы-то забивать будет? Не Стоунз же.

По какому-то странному стечению обстоятельств эти предельно логичные вопросы прозвучали не на востоке Манчестера, а в других офисах топ-клубов. Шейхи сверкнули деньгами, но ушли с товаром в не самых ярких упаковках под смех Эда Вудворда и Нассера Аль-Хелайфи за спиной.

Со Стоунзом Пеп ничего не выиграл в первый сезон, а следующим летом потратил еще 160 млн на защитников: Эмерика Лапорта, Бенжамена Менди и Кайла Уокера. Кого еще ему можно впарить? Кутепова за 70? Какие же глупые шейхи…

Казалось ли это диковатым? Безусловно. Пока «ПСЖ» покупал Неймара, а «МЮ» – Лукаку, «Ман Сити» тратился на игроков класса Б (в широком понимании на момент покупки). Ведь нас с детства учили, что для великих команд нужны великие игроки.

В общем, нельзя отрицать, что «Ман Сити» выбрал не очень типичную модель для топ-клуба. С тратами – но сразу не на суперзвезд, а на ролевых игроков (языком НБА) с неочевидными для широкой публики перспективами. Не то что Неймар, Месси, Роналду или хотя бы Погба. Бернарду и Де Брюйне приходили в «Ман Сити» просто очень хорошими футболистами, а звездами стали уже при Пепе. И на настоящую суперзвезду «Ман Сити» отважился только летом 2022-го, но не на типичную суперзвезду десятых, которая требует состав под себя или каждой весной травмируется под день рождения сестры, а на голевую машину, которой нужно только 7 касаний (игровых действий) в среднем за матч.

Внутренняя культура тоже не совсем соответствовала той, что принята в клубах с большими деньгами. Где вообще воля спортивного директора? С каких пор он и тренер работают в связке? А как же система сдержек и противовесов? Получается, Чики Бегиристайн – кукла Пепа? Не то что Леонардо, Хасан Салихамиджич, Эрик Абидаль – гении с железной волей, которых назначило дальновидное руководство.

Безусловно, «Ман Сити» тратил в эти годы очень много, но он не лидер по трансферным расходам. Более того, «Ман Сити» даже не в тройке. Впереди «Челси», «Ювентус» и «Барселона». «Ман Юнайтед» потратил только на 100 млн меньше соседей, но при этом меньше и заработал на трансферах.

Если брать баланс, то показатель «Арсенала» лучше всего на 30 млн.

Руслан Копылов и Дмитрий Письменский недавно выпустили важное исследование: сложили расходы на трансферы и зарплаты и поделили их на очки в АПЛ. Итог: «Ман Сити» в эпоху Пепа «платил» по 4,6 млн за очко, «Челси» – 5,7, «МЮ» – 6,3. «Ливерпуль», кстати, ненамного меньше – 4,3.

Значит ли это, что на «Этихаде» сидят люди в ослепительно белом и синтезируют игроков из воздуха и что им нечего скрывать от УЕФА? Конечно, нет. Но имеет ли это прямое отношение именно к спортивному менеджменту? Видите ли вы белые пятна в их трансферных делах? Например, что за Стоунза заплатили не 55 млн, а 180, проведя скрытый платеж через офшоры. Или что Холанд обошелся с учетом компенсации и агентских не в 100-120 млн, а в 220. Футбол (сама игра плюс комплектация состава) и околофутбольный бизнес (манипуляции с бухгалтерией и спонсорами) смешались, но все же для здравого смысла нужно отличать одно от другого.

Еще раз: «Сити» не самый честный клуб в Европе и, вероятно, даже не в топ-50, но относится ли это к спортивному департаменту? Можно ли сквозь это оценивать работу Пепа? Разве темная бухгалтерия (если она есть) обесценивает гениальные передачи Кевина Де Брюйне и многофункциональность Бернарду Силвы? Так почему она должна обесценивать идеи Пепа и стратегическое планирование Чики Бегиристайна. Особенно когда их коллеги захлебываются в безумных водоворотах, спровоцированных тем, что одна часть их клуба хочет влево, а другая – вправо.

Почему Пеп не запрашивает у друга Чики три состава, а выставляет в старт четырех ЦЗ, из Гюндогана делает ложную девятку, из Бернарду Силвы – левого защитника, из Стоуна – центрального полузащитника? Что мешает потратить еще больше и просто купить готовых на нужные позиции, а излишки отдать в аренду или продать со скидкой? Разве шейхи откажут? Пепу – вряд ли.

Ему и правда повезло на старте карьеры, он и правда работает только в тепличных условиях. А как только чувствует сквозняк, уходит. Но точно ли это плохое качество? Точно ли искать тех, с кем тебе комфортно, хуже, чем гастролировать по топ-клубам, терпеть выходки прим и годами копить обиды? То, что он нашел «Сити», а «Сити» не превратился в «ПСЖ» – удача и для тренера, и для клуба. Но только удачи мало, для нее нужны условия. И люди – уравновешенные и на поле, и в бизнесе.

Еще один вечный вопрос к Пепу: а смог бы он выигрывать с «Уфой» (в оригинале речь шла про «Уфу» и Клоппа, но в комментариях на Sports.ru иногда так же говорят и про Пепа). Тут явное логическое искажение. Зачем Пепу оказываться в «Уфе»? Его сила не в том, чтобы выигрывать со всеми. Его сила в том, чтобы оказываться там, где готовы тебе доверять на 100%.

Именно поэтому Пеп никогда не окажется в нынешней «Уфе».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan; globallookpress.com/IMAGO/Paul Terry