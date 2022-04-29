Взлет Агаларова – фантастика. Разбираем формулу его эффективности

И сравниваем с конкурентами.

Гонка бомбардиров в РПЛ почти завершена, Гамид Агаларов – лидер с 17 мячами, ближайший преследователь – Дмитрий Полоз (13 голов). Невиданный взлет результативности форварда «Уфы» – одной из главных событий сезона. В чем секрет Агаларова? Правда ли, что он эффективнее конкурентов? А каков процент везения? Игровые навыки Агаларова – большая тема, которая заслуживает отдельного текста. Здесь же мы попробуем посмотреть на самых результативных игроков РПЛ под математическим углом.

Важный момент: 5 из 17 мячей Агаларова забиты с пенальти. Удар с точки – важный компонент в футболе, но все же это скорее самостоятельная дисциплина со своими суперзвездами. В этом разборе мы оценим только удары с игры и других стандартов.

Ниже – карта отношения моментов (npxG) к забитым голам. На ней – все игроки РПЛ, которые забили хотя бы один гол, но чтобы не засорять картинку, оставим только фамилии самых заметных персон.

• Гамид Агаларов идет в своем режиме – оверперформ на 4 гола (качество моментов на 8 мячей, в реальности забито 12). Стандартные причины: умение выжимать из моментов 200%, везение, а также большая вовлеченность в игру (грубо говоря, много маленьких шансов). Чуть ниже попробуем понять, что относится к Агаларову.

• Эффективностью Дзюбы тоже выше среднего. Показатели xG такие же, как у форварда «Уфы», но на два гола меньше.

• Форвард «Сочи» Матео Кассьерра лидирует в РПЛ по качеству шансов, его xG строго соответствует забитым голам.

И две аномалии.

• Хедлайнер атаки «Спартака» Александр Соболев забивает гораздо меньше, чем мог бы. В этом сезоне, если не считать пенальти, у него было 5 шансов с вероятностью гола более 40%. Реализовал только один.

• Покинувший «Рубин» полузащитник Андерс Дрейер – другая история. 7 мячей, 4 из которых выжаты из шансов с вероятностью забить менее 15%.

Суммарный xG – важный, но «шумный» показатель. И, конечно, лучше детально разобрать, из чего он сложился. Фокус – на тройку лучших бомбардиров лиги.

У Агаларова больше мусорных моментов, чем у конкурентов, а вот ценных шансов меньше. К ним он относится очень бережно

xG – лучшая метрика для оценки шансов и реализации, но ее нужно использовать осторожно. Во-первых, в некоторых случаях она может быть не совсем корректна и ошибочна, так как все еще зависит от человеческого фактора. Во-вторых, когда мы оцениваем суммарные показатели xG за определенный отрезок, нужно учитывать контекст. Например, xG 5 можно набрать после 50 таких ударов (вероятность гола – около 10%). Удар под плотной опекой и спиной к воротам, к тому же под острым углом.

Скриншот и графика – InstatScout

А можно с 6-7 вот таких. Вероятность гола – около 80%.

Поэтому ниже разберем суммарный xG топ-3 форвардов лиги на составляющие.

Нижняя ось – качество моментов, высота столбиков равна количеству моментов у игроков в определенном сегменте xG.

Для начала очевидный тренд – топ-3 бомбардира получают много мусорных шансов и мало хороших. Чем качественнее момент, тем он реже, шанс замкнуть в пустые выдается крайне редко. Это и подтверждает картинка выше.

Теперь по частностям.

Агаларов лидирует по количеству моментов с околонулевой перспективой (вероятность забить 0-5%) – 34 удара, из которых он выжал один гол в ворота «Сочи». Кстати, вот как выглядит такой момент. За спиной Агаларова был защитник, расстояние для удара головой с места не самое комфортное, но «Сочи» все равно пропустил. Но 33 удара не привели к взятию ворот.

В промежутке 0-5% у Агаларова не наблюдается никакой сверхрезультативности. Количество точных ударов соответствует их количеству – наиграл на полтора гола, забил один.

Моментов с 5-10-процентной вероятностью у Агаларова уже меньше – 13 (1 гол). В этом сегменте он падает на третье место, а вот Кассьерра – напротив, взлетает. Это может объясняться как позицией игрока, так и стилем клуба – «Сочи» делает упор на прессинг, сложные комбинации и терпеливее «Уфы» разыгрывает мяч. У форварда «Сочи» набралось 17 5-10-процентных моментов, но в количество голов это не конвертировалось – всего один мяч. Похожая результативность и у Дзюбы – один гол из 15 моментов.

Следующий сегмент – 10-15-процентные моменты. У Кассьерры их 11 (2 гола), у Агаларова – 8 (но те же 2 гола!), у Дзюбы 6 (1 гол). И здесь уже Агаларов резко прибавляет в результативности – использует моменты активнее, чем конкуренты.

Дальше рассмотрим более широкие отрезки.

Крепких моментов (вероятность гола от 30 до 50%) у Агаларова заметно меньше, чем у Дзюбы и Кассьерры – 6 , у форвардов «Сочи» и «Зенита» – по 10. Но! Из этих 6 моментов Агаларов извлек 4 гола! У Дзюбы тоже топовый процент реализации – 4 гола, у Кассьерры самый низкий из тройки – 3 гола.

Дальше рассмотрим премиум-сегмент – шансы с вероятностью забить от 50 до 75%. Агаларов и здесь царь по реализации, 3 момента = 3 гола. Речь об эпизодах вроде гола «Краснодару».

Еще одно наблюдение – таких эпизодов (в вероятностью гола 50-75%) у Агаларова больше, чем у Дзюбы и Кассерры. Это, возможно, объясняется временем на поле: форвард «Уфы» сыграл на 300 минут больше, чем Кассьерра, и на 400 больше, чем Дзюба.

Золотой шанс (вероятность забить от 75 до 100%) у Агаларова был всего один (разумеется, реализован). Вот как это выглядело.

У Дзюбы – два (оба в цель), у Кассьерры – три, один не реализован. Вероятность гола в этом моменте, по модели Understat, 77%. Но все равно момент непростой – Гильерме после отскока сократил дистанцию, Баринов тоже мешал наносить удар.

Итог: за сезон Агаларову выпало 10 шансов с вероятностью гола выше 30%, он реализовал – 8. Средний xG момента, который приводил к голу, – 0,4. Никто в РПЛ так бережно не относится к моментам. Для сравнения: у Кассьерры 6 реализованных шансов выше 30% из 13, у Дзюбы – 7 из 11 (максимально близок к Агаларову).

А теперь посчитаем ценность голов.

Кассьерра принес «Сочи» больше 13 очков, Дзюба меньше 7 (Ерохин больше)

Берем топ-12 бомбардиров РПЛ и конвертируем их голы в очки. Алгоритм простой: от количества заработанных в матче очков отнимаем очки, которые заработала бы команда без учета голов игрока Х. Но с одним нюансом: в случае победы с разницей в два гола и более делим заработанные очки на всех авторов голов. Условно: если игрок Х забил, а его команда победила 3:1, то игрок Х получает – 1 очко. Как и прежде, игнорируем голы с пенальти.

Итак, считаем!

Кассьерра не так бережно использует шансы, но при этом все равно остается мегаполезным для «Сочи». Важность Агаларова для «Уфы» – сопоставимая.

Рифат Жемалетдинов забил за «Локо» всего 8 мячей, но принес 12 очков. Федор Смолов – где-то рядом.

Интересно, что второй бомбардир лиги Артем Дзюба по вкладу заметно уступает и Агаларову, и Кассьерре. Но это объясняется эффектом большой команды. «Зенит» гораздо чаще побеждает с разницей в два гола и выше. Вклад в победы приходится делить на всех звезд. Если бы Дзюба играл за середняка, то и очков приносил бы больше.

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Данные выше еще раз доказывают уникальность сезона Агаларова. Даже если не считать пенальти, он поражает бережной реализацией и вкладом в успехи «Уфы». Следующий сезон – новая большая проверка.

Фото: premierliga.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»