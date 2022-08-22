Нейтралитет Швейцарии – что это такое? Его удалось сохранить даже против Гитлера

Идея, объединяющая страну.

Сборная Швейцарии – один из регулярных участников чемпионатов мира и Европы в последние годы: с 2004-го пропущен только Евро-2012, а ведь когда-то швейцарцы больше 30 лет не ездили на крупные турниры.

Пожалуй, у всех три главные ассоциации со Швейцарией: уровень жизни, природные красоты и нейтралитет. И если с первыми двумя все понятно, то что такое нейтралитет? В чем он заключается? Это связано только с войнами? Когда он появился? Давайте разбираться.

Швейцария закрепила нейтралитет в XIX веке. Во Второй мировой она избежала захвата Германией и даже сохранила торговые связи

В мире всего шесть стран, чей нейтралитет закреплен законодательно: Швейцария, Австрия, Ирландия, Туркменистан, Панама и Коста-Рика. Некоторые страны объявляли себя нейтральными, но никак этот статус не закрепляли – например, Швеция, Сербия, Япония и Мексика.

Швейцария объявила такой статус первой в мире.

Вечный и неизменный нейтралитет был закреплен в 1815 году актами Венского конгресса и Сейма Швейцарии. Согласно этим документам, мировые державы обязались уважать нейтральную позицию Швейцарии, и пока Швейцария ее держит, никто не вправе объявить войну. Сама же Швейцария наложила на себя обязательства полной нейтральности, которые предполагали отказ от участия в войнах между другими государствами.

В 1848 году пункт о нейтралитете был прописан в конституции страны. С того момента Швейцария начала вводить добровольные ограничения – и отказалась вступать в военные и экономические альянсы и объединения.

Когда говорят о нейтральности Швейцарии, то в первую очередь вспоминают Вторую мировую войну – якобы швейцарцы, находясь под защитой нейтралитета, сохранили отношения с нацистской Германией и не боялись захвата. Так ли это на самом деле?

С началом Второй мировой войны у Швейцарии как одного из ближайших соседей Германии сразу возникли опасения насчет соблюдения их нейтралитета. Важно подчеркнуть: Швейцария никогда не распускала армию. И проводила мобилизацию в обоих мировых войнах. Причем во время Второй мировой численность армии достигала почти полумиллиона – при населении в то время около 4,3 миллиона (то есть почти 10%).

Более того, еще до Второй мировой у швейцарского правительства сложилось не лучшее отношение к режимам Гитлера и Муссолини. А после того, как капитулировала Франция, Третий рейх всерьез думал захватить и Швейцарию – несмотря на численность армии, боевая мощь вермахта была намного выше. Тем более Швейцария оказалась в окружении союзников по Оси – Австрию к себе присоединила Германия, она же оккупировала Францию, а в Италии был собственный фашистский режим.

Незадолго до капитуляции Франции у Швейцарии и Германии случилось две стычки военно-воздушных сил – немцы дважды направляли ноту протеста, а уже после оккупации Франции разработали план «Танненбаум» по захвату соседней страны. Правда, и в Швейцарии тоже готовились к войне – по плану «Редут». Он предполагал отступить с равнинной территории в горы и перенести линию обороны туда, попутно взорвав всю инфраструктуру. Проще говоря, швейцарские военачальники хотели, чтобы оппоненту было максимально невыгодно захватывать страну.

Швейцария для Германии была более ценной в качестве союзника – три из четырех перевалов через Альпы проходили по ее территории, их разрушение бы сильно навредило немцам. А еще большинство стран мира разорвали с Германией торговые соглашения, и Швейцария была удобным вариантом для покупки нужных ресурсов за рейсхмарки, которые отказывались принимать другие.

Поэтому уже в августе страны подписали соглашение, по которому Швейцария обязалась не мешать немецкому транзиту (в том числе и военному) грузов через свою территорию, а также продавала Германии золото и прочие драгметаллы за рейсхмарки. Позже к такому соглашению присоединилась еще одна страна Оси – Италия. Только в 1944 году Швейцария запретила транзит итальянских и немецких грузов по своей территории.

После войны у швейцарцев возникли проблемы из-за хранения средств, которые туда выводила Германия. Два крупнейших швейцарских банка выплатили больше миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам геноцида и их потомкам.

Из-за особого статуса в Швейцарии располагаются международные штаб-квартиры (ФИФА и УЕФА тоже), а другие страны зовут ее решать конфликты

Швейцария не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО – потому что это политическая и военная организации, а нейтралитет предполагает невступление в подобные союзы и альянсы. Швейцария не входит даже в Европейское экономическое сообщество – жители проголосовали против в 1992 году. Только в 2002-м страна вступила в ООН, став 189-м членом организации. Но надо отметить, что курс на сближение с ЕС все же идет.

Благодаря нейтральности Швейцария стала центром для офисов разных неправительственных организаций. Например, офис ФИФА находится в Цюрихе, штаб-квартира УЕФА – в Ньоне. В Женеве располагается европейское отделение ООН, базируются Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного креста, в Лозанне – Международный олимпийский комитет. Многие миллиардеры предпочитают хранить активы если не в офшорах, то именно в швейцарских банках (два швейцарских банка входят в топ-50 банков мира по активам).

Сама Швейцария регулярно выступает в качестве посредника при разрешении конфликтов стран, которые разрывают дипломатические отношения. Во время Второй мировой войны у Швейцарии было 219 мандатов для представления 35 правительств, включая основные воюющие державы. После войны Швейцария представляла интересы СССР в переговорах с Ираком, Аргентины – в переговорах с Великобританией во время Фолклендской войны.

Сейчас у нее несколько мандатов на такие действия: на представление интересов США на Кубе, США, Канады и Саудовской Аравии в Иране, России в Грузии (и Грузии в России), Ирана в Египте и так далее. Также Швейцария регулярно предоставляет территорию для прямых переговоров между участниками конфликтов, и в последнее время количество таких мандатов растет.

«В мире становится слишком много горячих точек, мест и регионов, где отношения стран ухудшаются и даже переходят в стадию полного взаимного отчуждения», – объясняла такую ситуацию Паскаль Берисвиль, статс-секретарь МИД Швейцарии.

Но после начала февральских событий Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям, после чего ее нейтралитет поставила под вопросы Россия: РФ отказалась от услуг швейцарцев в переговорах с Украиной. «Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства», – говорили в МИД РФ.

Зачем швейцарцам нейтралитет?

Нужно понимать, что вообще из себя представляет Швейцария. Ее форма государственного устройства – конфедерация, в стране четыре официальных языка и крайне высокий уровень федерализации.

Местные исследователи считают, что концепция нейтралитета Швейцарии – это центральный элемент идентификации швейцарцев. По сути, с этнической точки зрения, а не гражданства, не существует единого швейцарского народа. А население страны делится на четыре крупные этноязыковые группы: германошвейцарцы, франкошвейцарцы, италошвейцарцы и ретороманцы. В последние 30 лет к ним добавились мигранты из европейских стран, бежавшие от самых разных войн, в первую очередь от югославских конфликтов.

Для объединения нации нужна идея – и для Швейцарии такой идеей стал нейтралитет.

Фото: Gettyimages.ru/Harold Cunningham / Stringer; globallookpress.com/Li Muzi/Xinhua; en.wikipedia.org