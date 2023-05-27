20 комментариев

Грустим вместе с Дортмундом.

«Бавария» в драматичнейшей гонке выгрызла у дортмундской «Боруссии» чемпионство. Это была о-о-очень непредсказуемая концовка – давайте освежим в памяти, когда в истории европейского футбола происходило нечто подобное.

Бундеслига-2001/02. «Боруссия» Д – 🥇

65, 66, 67 – столько очков было у «Баварии», «Байера» и дортмундской «Боруссии» перед последним туром Бундеслиги-2001/02.

Тоже все зависело от дортмундцев, они тоже пропустили первыми (от «Вердера»), но в той истории к 75-й минуте все перевернули, вышли вперед и выиграли – титул вместе с матчем. Взяли тогда первое золото за шесть лет.

«Байер» обыграл «Герту», «Бавария» в зрелищном триллере вырвала победу у «Ганзы» – однако это уже ни на что не повлияло.

Серия А-2001/02. «Ювентус» – 🥇

В том же сезоне в итальянской элите на финише сложилось аналогично. Перед последним туром лидировал «Интер» (69 очков), а следом шли «Ювентус» (68 очков) и «Рома» (67 очков). Миланский клуб провалил решающий экзамен – проиграл 2:4 мощному «Лацио» на переполненном «Стадио Олимпико».

А подсуетился и стал чемпионом «Юве»: с помощью голов Трезеге и Дель Пьеро убрал «Удинезе» и выскочил вперед.

«Рома» минимально победила «Торино» и запрыгнула на второе место в Серии А. «Интер» скатился на третье.

АПЛ-2013/14. «Сити» – 🥇

Ну вы помните: 36-й тур АПЛ, «Ливерпуль» еще лидировал, обгонял на два очка «Челси» и на три – «Ман Сити». И в очном матче с лондонцами – то самое падение Джеррарда, которое надломило мерсисайдцев.

В 37-м туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», но все еще имел шансы на чемпионство – хотя от команды Брендана Роджерса ничего уже не зависело.

В итоге «Ман Сити» выиграл свой последний матч у «Вест Хэма» – и стал чемпионом.

АПЛ-2018/19. «Сити» – 🥇

В сезоне-2018/19 титул в Англии взял «Ман Сити» с 98 очками. Всю дорогу в спину дышал не менее мощный «Ливерпуль» Юргена Клоппа, отставший на один балл. В последнем-то туре обе команды выиграли, но вот в предпоследнем все могло перевернуться.

«Ливерпуль» с помощью позднего гола Дивока Ориги победил в гостях «Ньюкасл» и ждал результата «Сити» – «Лестер». Там команда Пепа непривычно долго не могла забить: «Лестер» успешно отбивал все подходы «Сити». Команду спас капитан Венсан Компани: на 70-й минуте бельгиец жахнул из-за штрафной и попал прямо в девятку.

Агуэро позже признавался, что кричал Венсану: «Не бей! Нет, Винни, нет!» Но Компани не послушал (или не услышал) – и правильно сделал.

Ла Лига-2006/07. «Реал» – 🥇

К последнему туру Ла Лиги-2006/07 «Реал» и «Барселона» набрали по 73 очка, но у мадридцев было преимущество по личным встречам.

«Барса» разгромно обыграла «Химнастик», но подарка не дождалась – «Реал» хоть и пропустил первым от «Мальорки», но довольно оперативно накидал три в ответ.

Бундеслига-2000/01. «Бавария» – 🥇

«Бавария» – 62 очка, «Шальке» – 59: с такими раскладами к последнему туру Бундеслиги подходили два претендента на чемпионство. Мюнхенцам для титула было достаточно ничьей, «Шальке» же нуждался в победе и чуде.

Гельзенкирхенцы сделали все, что от них зависело – в зрелищной перестрелке обыграли аутсайдера «Унтерхахинг» (5:3). «Бавария» же до 90-й минуты держала ничью с «Гамбургом», но неожиданно пропустила – чемпионство уплывало. Мюнхенцев спас шведский защитник Патрик Андерссон – на 94-й минуте он со штрафного прошил и стенку, и вратаря «Гамбурга».

АПЛ-2011/12. «Сити» – 🥇

27 побед, 5 ничьих, 5 поражений, 86 очков – такие показатели перед последним туром АПЛ имели «Ман Сити» и «МЮ». Перед последним матчем из-за лучшей разницы мячей лидером был «Сити».

«МЮ» за счет единственного гола Руни в гостевом матче обыграл «Сандерленд», а вот в параллельном матче наклевывались интересные события. На 66-й минуте «КПР» неожиданно вышел вперед – на гол Сабалеты лондонцы ответили забитыми мячами Сиссе и Маки.

В компенсированное время «Сити» все еще проигрывал, и «МЮ» уже праздновал чемпионство. Но на 92-й минуте сравнял Джеко, на 94-й победный воткнул Агуэро. Первое чемпионство «Сити» в эпоху шейхов – знали бы они, сколько титулов будет после.

Шотландская Премьер-лига-2004/05, «Рейнджерс» – 🥇

Да, вы все правильно поняли: титул в Шотландии в сезоне-2004/05 разыгрывали «Селтик» и «Рейнджерс».

Перед последним туром «Селтик» опережал «Рейнджерс» на два очка и в решающем матче встречался с «Мазеруэллом», который уж никак не считался грозным соперником. «Рейнджерс» же предстоял матч с «Хибернианом», который финишировал третьим.

«Селтик» открыл счет в своем матче. Организаторы Премьер-лиги были настолько уверены в их победе, что заранее притащили кубок на «Фер Парк» – домашний стадион «Мазеруэлла». Но «кельты» умудрились пропустить два гола и проиграть.

Организаторам пришлось на вертолете доставлять кубок в Эдинбург на «Истер Роуд» – там «Рейнджерс» минимально обыграли «Хиберниан» и вырвал титул.

Эредивизи-2006/07. ПСВ – 🥇

ПСВ уверенно шел к третьему подряд чемпионству, но в конце сезона потерял очки в матчах с «Бредой», «Неймегеном» и «Утрехтом», позволив «Аяксу» к последнему туру сравняться по очкам. Амстердамцы были выше за счет лучшей разницы мячей, но преимущество было очень хлипким. ПСВ в решающем матче разгромил «Витесс» (5:1), а «Аякс» обыграл «Виллем II» всего 2:0. Команда из Эйндховена обошла амстердамцев всего на один гол!

РПЛ-2013/14. ЦСКА – 🥇

Перед последним туром РПЛ-2013/14 расклады были такие: «ЦСКА» – 61 очко. «Зенит» – 60, «Локомотив» – 59. В последнем туре армейцы играли в очном мятче с «Локомотивом», а «Зенит» встречался с «Кубанью» в Краснодаре. Петербуржцы довольно быстро закинули южанам три гола и в итоге выиграли 4:1. В Москве же получился равный матч, в котором благодаря голу Тошича победу забрал ЦСКА. И стал чемпионом.

Какие концовки запомнились вам? Что добавили бы в список?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Christopher Lee, Christopher Furlong, Shaun Botterill, Andreas Rentz/Bongarts, Denis Doyle, Michael Regan, Alex Livesey, Jamie McDonald, Alexander Hassenstein/Bongarts, Grazia Neri; AP Photo/Marcel van Hoorn