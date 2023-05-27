20 комментариев

Футбольная мечта идиота
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Еще 10 драм на финише сезонов. Кто страдал так же, как сейчас «Боруссия»?

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Грустим вместе с Дортмундом.

«Бавария» в драматичнейшей гонке выгрызла у дортмундской «Боруссии» чемпионство. Это была о-о-очень непредсказуемая концовка – давайте освежим в памяти, когда в истории европейского футбола происходило нечто подобное.

Бундеслига-2001/02. «Боруссия» Д – 🥇

65, 66, 67 – столько очков было у «Баварии», «Байера» и дортмундской «Боруссии» перед последним туром Бундеслиги-2001/02.

Тоже все зависело от дортмундцев, они тоже пропустили первыми (от «Вердера»), но в той истории к 75-й минуте все перевернули, вышли вперед и выиграли – титул вместе с матчем. Взяли тогда первое золото за шесть лет.

«Байер» обыграл «Герту», «Бавария» в зрелищном триллере вырвала победу у «Ганзы» – однако это уже ни на что не повлияло.

Серия А-2001/02. «Ювентус» – 🥇

В том же сезоне в итальянской элите на финише сложилось аналогично. Перед последним туром лидировал «Интер» (69 очков), а следом шли «Ювентус» (68 очков) и «Рома» (67 очков). Миланский клуб провалил решающий экзамен – проиграл 2:4 мощному «Лацио» на переполненном «Стадио Олимпико».

А подсуетился и стал чемпионом «Юве»: с помощью голов Трезеге и Дель Пьеро убрал «Удинезе» и выскочил вперед.

«Рома» минимально победила «Торино» и запрыгнула на второе место в Серии А. «Интер» скатился на третье.

АПЛ-2013/14. «Сити» – 🥇

Ну вы помните: 36-й тур АПЛ, «Ливерпуль» еще лидировал, обгонял на два очка «Челси» и на три – «Ман Сити». И в очном матче с лондонцами – то самое падение Джеррарда, которое надломило мерсисайдцев.

В 37-м туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», но все еще имел шансы на чемпионство – хотя от команды Брендана Роджерса ничего уже не зависело.

В итоге «Ман Сити» выиграл свой последний матч у «Вест Хэма» – и стал чемпионом.

АПЛ-2018/19. «Сити» – 🥇

В сезоне-2018/19 титул в Англии взял «Ман Сити» с 98 очками. Всю дорогу в спину дышал не менее мощный «Ливерпуль» Юргена Клоппа, отставший на один балл. В последнем-то туре обе команды выиграли, но вот в предпоследнем все могло перевернуться.

«Ливерпуль» с помощью позднего гола Дивока Ориги победил в гостях «Ньюкасл» и ждал результата «Сити» – «Лестер». Там команда Пепа непривычно долго не могла забить: «Лестер» успешно отбивал все подходы «Сити». Команду спас капитан Венсан Компани: на 70-й минуте бельгиец жахнул из-за штрафной и попал прямо в девятку.

Агуэро позже признавался, что кричал Венсану: «Не бей! Нет, Винни, нет!» Но Компани не послушал (или не услышал) – и правильно сделал.

Ла Лига-2006/07. «Реал» – 🥇

К последнему туру Ла Лиги-2006/07 «Реал» и «Барселона» набрали по 73 очка, но у мадридцев было преимущество по личным встречам.

«Барса» разгромно обыграла «Химнастик», но подарка не дождалась – «Реал» хоть и пропустил первым от «Мальорки», но довольно оперативно накидал три в ответ.

Бундеслига-2000/01. «Бавария» – 🥇

«Бавария» – 62 очка, «Шальке» – 59: с такими раскладами к последнему туру Бундеслиги подходили два претендента на чемпионство. Мюнхенцам для титула было достаточно ничьей, «Шальке» же нуждался в победе и чуде.

Гельзенкирхенцы сделали все, что от них зависело – в зрелищной перестрелке обыграли аутсайдера «Унтерхахинг» (5:3). «Бавария» же до 90-й минуты держала ничью с «Гамбургом», но неожиданно пропустила – чемпионство уплывало. Мюнхенцев спас шведский защитник Патрик Андерссон – на 94-й минуте он со штрафного прошил и стенку, и вратаря «Гамбурга».

АПЛ-2011/12. «Сити» – 🥇

27 побед, 5 ничьих, 5 поражений, 86 очков – такие показатели перед последним туром АПЛ имели «Ман Сити» и «МЮ». Перед последним матчем из-за лучшей разницы мячей лидером был «Сити».

«МЮ» за счет единственного гола Руни в гостевом матче обыграл «Сандерленд», а вот в параллельном матче наклевывались интересные события. На 66-й минуте «КПР» неожиданно вышел вперед – на гол Сабалеты лондонцы ответили забитыми мячами Сиссе и Маки. 

В компенсированное время «Сити» все еще проигрывал, и «МЮ» уже праздновал чемпионство. Но на 92-й минуте сравнял Джеко, на 94-й победный воткнул Агуэро. Первое чемпионство «Сити» в эпоху шейхов – знали бы они, сколько титулов будет после.

Шотландская Премьер-лига-2004/05, «Рейнджерс» – 🥇

Да, вы все правильно поняли: титул в Шотландии в сезоне-2004/05 разыгрывали «Селтик» и «Рейнджерс». 

Перед последним туром «Селтик» опережал «Рейнджерс» на два очка и в решающем матче встречался с «Мазеруэллом», который уж никак не считался грозным соперником. «Рейнджерс» же предстоял матч с «Хибернианом», который финишировал третьим. 

«Селтик» открыл счет в своем матче. Организаторы Премьер-лиги были настолько уверены в их победе, что заранее притащили кубок на «Фер Парк» – домашний стадион «Мазеруэлла». Но «кельты» умудрились пропустить два гола и проиграть.

Организаторам пришлось на вертолете доставлять кубок в Эдинбург на «Истер Роуд» – там «Рейнджерс» минимально обыграли «Хиберниан» и вырвал титул.

Эредивизи-2006/07. ПСВ – 🥇

ПСВ уверенно шел к третьему подряд чемпионству, но в конце сезона потерял очки в матчах с «Бредой», «Неймегеном» и «Утрехтом», позволив «Аяксу» к последнему туру сравняться по очкам. Амстердамцы были выше за счет лучшей разницы мячей, но преимущество было очень хлипким. ПСВ в решающем матче разгромил «Витесс» (5:1), а «Аякс» обыграл «Виллем II»  всего 2:0. Команда из Эйндховена обошла амстердамцев всего на один гол!

РПЛ-2013/14. ЦСКА – 🥇

Перед последним туром РПЛ-2013/14 расклады были такие: «ЦСКА» – 61 очко. «Зенит» – 60, «Локомотив» – 59. В последнем туре армейцы играли в очном мятче с «Локомотивом», а «Зенит» встречался с «Кубанью» в Краснодаре. Петербуржцы довольно быстро закинули южанам три гола и в итоге выиграли 4:1.  В Москве же получился равный матч, в котором благодаря голу Тошича победу забрал ЦСКА. И стал чемпионом.

Какие концовки запомнились вам? Что добавили бы в список?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Christopher Lee, Christopher Furlong, Shaun Botterill, Andreas Rentz/Bongarts, Denis Doyle, Michael Regan, Alex Livesey, Jamie McDonald, Alexander Hassenstein/Bongarts, Grazia Neri; AP Photo/Marcel van Hoorn

20 комментариев

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SuperStarrrr
ЦСКА 2013/14 попал в подборку, а Зенит 2007 нет, вы серьезно? Если бы не Домингес, Питер еще бы подождал, Спартак тогда Динамо выиграл в последнем туре..
+15
-1
+14
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jepp ebriloff
Патрик Андерссон прошил стенку не со штрафного, а со свободного из пределов штрафной
+12
0
+12
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Орёл-Решка
Бундеслига 99/00, где Байер опережал Баварию на 3 очка, проиграл в последнем туре Унтерхахингу и слил чемпионство по разнице мячей.
+11
0
+11
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ArtemEgs
Прошлогодняя АПЛ тоже сюда подходит, когда Сити проигрывал 0:2 Вилле, но потом забил 3 гола за 7 минут
+6
0
+6
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Direct free kick
Позор уровня Депор 1994 и Неразури 2002
+5
0
+5
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Теннисный абсолют
Байер дважды за 3 года отдавал титул по сути на самой ленточке, бедные.
Еще вспоминается как Шальке упустил чемпионство, проиграв в дерби Боруссии. Чемпом тогда нищенский Штутгарт стал.
+4
0
+4
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Брэд Либил
мне обидней всего до сих пор за Сосьедад-2003
+4
0
+4
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xoms
Странно что нету сезона 06-07 РПЛ тоже решалось в последнем туре всё.
+2
0
+2
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kirillgenius
Странно, что автор не вспомнил про испанские драмы 1992 и 1993 годов. Вот там реально был треш...
+2
0
+2
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Теннисный абсолют
Титул блэкберна получился в 95-м интересным
Они имел +8 за туров 7 до конца, но разбазарили почти все преимущество по сути к финишу.
В итоге в последнем матче они с главным тренером Далглишем уступили Портовику, а маню не обыграл вестхэм и все же взяли титул)
+1
0
+1
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swerh
Ну так навскидку можно смело добавить Реал, пролетавший с чемпионством два(!) сезона подряд на Тенерифе в 92 и 93, Фиорентину 82 года.
+1
0
+1
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Ape1sin
Рука Акинфеева в Казани. и голова Домингеса в Раменском, которые лишили золота Ростов и Спартак
+1
0
+1
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Bavarec-Art
Бавария 2001. Там не штрафной вроде был а свободный удар
+1
0
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Ivan Vladyko
Саш, извини влепил минус, а тут как под комментариями нельзя изменить. Но ты ведь на самом деле старался и я бы просто за старания не минусил. По факту концовки были намного интересней. И тут уже гляжу Тенерифе вспомнили. Там реально второй заход в 93-ом в плане развязки - это, вообще, чума. От удивления на жопу все на своих диванах садились.
Чтобы не гуглить - вкратце, два сезона подряд Реал перед последним туром опережал Барсу на очко перед последним туром и у них был гостевой матч с Тенерифе. И два эти года Реал сливал Тенерифе, а Барса забирала титул. Это реальный жестяк.
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Roman Dementiev
А каким боком здесь два чемпионства Сити, когда речь шла о победах на ленточке, в последнем матче? Совсем уже Сити головного мозга на спортсе последние недели.
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priova 2
Как страдает БВБ не страдает никто!!!
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brian_eno
серия А 99-00. тогда Ювентус проиграл Перудже и отстал на 1 очко от Лацио
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#SharkTeam
Сити короли драматичных развязок
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Прогресс Восточной конференции
Монпелье в последнем туре в 2012 проигрывал 0-1 вылетающему Осеру, но вырвали волевую и отобрали титул у свежего ПСЖ Анчелотти
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