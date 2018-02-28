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    Блог Прогнозы от AdeptBet

    ПСЖ – Марсель: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Франции

    Теги Ставки на футбол ставки на спорт

    ПСЖ – Марсель. В воскресенье команды встречались в рамках чемпионата страны и уверенную победу в той игре одержали столичные футболисты (3:0), теперь они сойдутся в кубке. «Олимпик» решительно настроен взять реванш, тем более в предстоящей встрече хозяева не смогут рассчитывать на свою главную звезду Неймара – бразилец повредил голеностоп. Букмекеры повысили коэффициент на парижан, но всё равно оставляют их в качестве безоговорочного фаворита.

    ПСЖ

    В Лиге 1 подопечные Унаи Эмери уже давно решили все свои задачи. Отрыв от преследователей такой большой, что за судьбу золотых медалей можно не беспокоиться. А вот борьба за другие трофеи продолжается, причём не везде дела складываются гладко. Впереди серьёзное испытание – игра с «Реалом», так что в кубке страны придётся играть в эконом режиме.

    «ПСЖ» дома выиграл все свои матчи в этом сезоне. Ни разу команда не потеряла очки, хотя порой позволяла соперникам забить один, а то и два гола. Специалисты во Франции полагают, что «Марсель» может стать той первой командой, которой удастся огорчить парижских фанатов.

    Марсель

    Если честно, то такого крупного поражения «Олимпик» в воскресном поединке не заслуживал. Понятно, что хозяева играли лучше, понятно, что Неймар в очередной раз был впереди планеты всей, но и гости старались, огрызались, имели моменты, но ими не воспользовались.

    Для «Марселя» кубковая встреча будет в первую очередь важна с точки зрения психологии. Игроки хотят доказать себе, что готовы выходить на новый уровень и в будущем составлять конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за чемпионство. Плюс выход в полуфинал может открыть дорогу к трофею.

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    ПСЖ – Марсель: интересные факты и история встреч

    • В воскресенье команды встречались в чемпионате и «ПСЖ» одержал уверенную победу – 3:0
    • Парижане выиграли все домашние матчи в нынешнем сезоне
    • Неймар пропустит кубковый матч с «Марселем» из-за травмы

    Мнение автора

    ПСЖ – Марсель: в выходные мы играли фору «Олимпика» и были близки к успеху, но в концовке гости не забили несколько шикарных моментов. Сейчас тоже будем делать ставку на них, потому что команда у Гарсии хорошая и второго кряду разгрома она точно не заслуживает.

    Ставка: победа Марселя с форой (+2)

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    Автор
    • Adept Bet

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