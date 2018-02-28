Лацио – Милан: прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии

Лацио – Милан. В первой игре команды не смогли порадовать зрителей забитыми голами (0:0), отложив всю интригу на ответную встречу. Предсказать победителя в этой паре по-прежнему сложно, потому что под руководством Гаттузо «дьяволы» выглядят настоящими бойцами, под стать тренеру. Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу, мы с ними готовы поспорить.

Лацио

Симоне Индзаги считается одним из самых прогрессирующих тренеров Италии. Специалист прекрасно работает с «орлятами» и очень хочет как можно лучше выступить во всех трёх турнирах. В Лиге Европы команда дошла до 1/8 финала и продолжает борьбу, в кубке страны готова замахнуться на трофей, а в Серии А римлянам светит третье место.

Недавно у «Лацио» был небольшой спад, но кризис преодолён. Во многом этому способствовало возвращение в состав Чиро Иммобиле. Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата и участвует почти во всех голах своей команды.

Понятно, что никаких жертв «орлы» приносить не будут, выставив максимально боевой состав. Желание добраться до решающего матча огромное, потому стоит ждать от хозяев атакующего футбола.

Милан

Гаттузо пока удаётся сделать то, что давно никому не удавалось – объединиться вокруг себя футболистов. Встреча с «Ромой», в которой «Милан» победил со счётом 2:0, была в этом плане показательной. Вся скамейка обнявшись досматривала матч стоя.

Наставник «красно-чёрных», будучи игроком, славился своим боевым характером, именно в этом фишка сегодняшнего «Милана». Нельзя сказать, что команда выглядит идеально по игре, но желание биться на каждом сантиметре поля даёт результат. В кубковых баталиях характер порой выходит на первый план.

Лацио – Милан: интересные факты и история встреч

«Лацио» по ходу турнира прошёл «Читтаделлу» и «Фиорентину»

«Милан» в предыдущих раундах обыграл «Верону» и «Интер»

Мнение автора

Лацио – Милан: римляне прекрасно проводят домашние матчи, но сейчас они вынуждены действовать с акцентом на оборону. Видно, что футболисты начинают уставать из-за плотного графика, поэтому с каждой игрой всё сложнее добиваться результата. Миланцы продлили свою беспроигрышную серию и теперь хотят выйти в финал. Есть ощущение, что им это под силу.

Ставка: победа Милана с форой (+1)

Регистрируйтесь по нашей ссылке в БК «1xBet» и получите бонус 1500 рублей.

Со всеми прогнозами можно ознакомиться на нашем Telegram канале AdeptBet