8 комментариев

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Мощнейшее шоу в финале Кубка Гагарина: «Ак Барс» давил, но подвел вратарь. ЦСКА забил все, что хотел

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Армейцы повели в серии – 2-1.

Финальная серия переехала в Москву – и команды устроили зрелище, достойное пятничного вечера в столице. Максимально завораживающий и напряженный хоккей с интригой до последних секунд. «Ак Барс» показал всю свою мощь, ЦСКА доказал, что не обязательно владеть инициативой все 60 минут, чтобы побеждать.

Эта серия просто обязана быть долгой – будет отличное завершение сезона КХЛ.

Финал-2023 – действительно серия лучших команд лиги

Это может показаться несколько очевидным, но в момент, когда КХЛ готовится к первому перекрестному плей-офф, чтобы в финал проходили действительно сильнейшие команды, такое стоит проговорить. ЦСКА и «Ак Барс» – абсолютные топ-2 в нынешнем сезоне! И рядом даже никто не стоит.

Вряд ли кто-то считает, что Казань случайно прошла «Авангард» (который в нескольких матчах и правда прибил сам себя), но даже если представить: такие армейцы просто вынесли бы нынешний Омск; все могло закончиться печальнее, чем в 2019-м. ЦСКА тоже не встречал соперника в этом плей-офф, который бы так на него давил. Да, были две серии по 7 матчей в первых раундах, но все видели, что когда команде Федорова было надо – она прибавляла и забирала свое. СКА по игре тоже не выглядел ровней этому «Ак Барсу».

И как же хорошо, что реформу в сетке плей-офф не успели ввести до этого сезона – вероятно, лучшую серию Кубка Гагарина мы бы тогда увидели в полуфинале.

Третья игра финала – чистый восторг, от первого до последнего мгновения. Уже со стартового вбрасывания обе команды понеслись как угорелые – к началу второй минуты у каждой было по голевому моменту. 40 бросков за период (пусть и только 12 из них в створ), куча силовых приемов, игра на высоких скоростях. А после перерыва – совершенно другой хоккей, не менее классный.

Если в первом периоде инициатива переходила от «Ак Барса» к ЦСКА и обратно в течение пары смен, то второй был полностью под контролем Казани. В плане игры. Потому что в плане счета матч полностью принадлежал москвичам с их сумасшедшей реализацией.

В последние же 20 минут неугомонный Радулов взял игру на себя – и в итоге подарил нерв до самой последней секунды. Такой яркий хоккей было сложно ожидать в решающей серии, но обманываться иногда приятно.

ЦСКА пользуется каждым моментом – особенно в большинстве

Армейцы не так уж просты, как могло показаться по первому матчу финала. Безусловно, Федоров и его штаб здорово изменили игру команды, но самое главное, что появилось у ЦСКА – это реализация моментов. Причем это такая вещь, которую не особо натренируешь – тем более за короткий промежуток времени. Это какое-то сочетание мастерства, опыта и, пожалуй, везения – ведь первые два фактора и у «Ак Барса» есть (может, и в меньшем количестве), но идеальная реализация там была только на старте серии.

При равном счете игра смотрелась бодро: моменты были с обеих сторон, в первом периоде вообще был почти 9-минутный отрезок без пауз. Но и после своего гола, и даже при счете 1:1, который продержался около 10 минут, армейцы как будто бы намеренно отдавали инициативу гостям. ЦСКА достаточно много оборонялся, позволяя «Ак Барсу» часто бросать по ворота Рейдеборна. Вот только из 34 бросков в створ далеко не все были из идеальных позиций, да и блокировали полевые игроки прилично (19 блокшотов).

Одним из ключевых фактором стала игра спецбригад. ЦСКА всего два раза за матч играл в большинстве, но этого оказалось достаточно: на гол Григоренко после удаления Сафонова ушло 1:22, Слепышеву на реализацию понадобилось 1:34. В итоге во втором периоде армейцы шокировали Казань: три гола с пяти бросков по воротам.

У казанцев тоже было два большинства и почти 3 минуты игры в формате 6-на-5 в концовке, но никакой пользы они из этого не извлекли. ЦСКА образцово отыграл в обороне и даже при редких отскоках хоккеисты «Ак Барса» не всегда оказывались первыми на шайбе.

Билялов провел не лучший матч и не доиграл его до конца

Одна из причин поражения «Ак Барса» конкретно в этом матче – неидеальная игра Тимура Билялова. Полностью вешать всю вину на него не стоит, но сыграй он более уверенно – этого бы пункта не было, а матч, может быть, вообще продолжался до сих пор. Конкретно в пятницу он не выглядел каким-то непробиваемым вратарем и явно провел не лучший вечер.

Такие игры бывают абсолютно у каждого кипера, и проблема лишь в том, что у Тимура она пришлась на финальную серию. Тем более, Билялов в этом финале уже показывал себя надежным вратарем, и все знают, что его уровень куда выше чем то, что было в пятницу.

Вопросов к Тимуру не может быть разве что по третьему голу: там было идеальное попадание Слепышева, который из-под защитника бросил так, что шайба прошла мимо коньков Лямкина точно над плечом Билялова.

Однако в первых двух шайбах он мог выручать. Да, Григоренко забивал в большинстве, после перевода шайбы с фланга на фланг. Но вы присмотритесь к позиции Билялова в момент передачи: он долго выглядывал, что будет делать соперник, далековато выкатился и вообще потерял ворота в момент паса Нестерова. У Григоренко было время принять шайбу, подстроиться под бросок и мягенько отправить ее в сетку.

В голе Соркина вратарь казанцев тоже сыграл не лучшим образом. Понятно, что там и рикошеты лишние были от коньков партнеров, но ключевое – сам Тимур должен был сыграть надежнее, а он занервничал.

Показательно, что в одной из предыдущих смен перед этим голом здорово спас Рейдеборн: забей «Ак Барс» после броска Лукоянова или Галимова – игра могла развернуться совсем по-другому.

На третий период «Ак Барс» вышел с Амиром Мифтаховым в воротах: работы у него было маловато – он отразил все четыре броска, но Казани нужно было забивать больше, чем один гол Радулова – каким бы шикарным он ни был.

Что на выходе: Казань действовала неплохо и провела достаточно сильный матч, если брать равные составы, но реализация моментов, спецбригады и не самая надежная игра вратаря поставили «Ак Барс» в не самое удобное положение. Теперь им просто необходимо брать четвертый матч.

Полтапов – главное открытие финала Кубка Гагарина

Прохор Полтапов начинал плей-офф-2023 на скамейке – не выходя на лед или получая скромные 1-2 минуты за матч. После третьей игры финала его обсуждают не меньше, чем Радулова и Григоренко и уж точно больше всех остальных взрослых звезд в этой серии.

Но здесь та ситуация, когда помог несчастный случай.

Еще по ходу плей-офф 20-летний Прохор доказал, что готов к большему – и увеличил свое время с 0 до 10-12 минут за вечер. Правда потом немного приболел, пропустив половину серии со СКА. Но все же Сергей Федоров поставил его на первый матч против «Ак Барса» – и Полтапов запомнился своими однотипными, но наглыми и вдохновенными проходами с шайбой. Ко второй игре во втором звене ЦСКА открылась вакансия из-за травмы Максима Мамина – и тренеры решили попробовать там Полтапова. Выбор оказался удачным: активный, быстрый, полезный, да и еще и с результативной передачей на важнейший гол.

К третьему матчу Прохор вообще освоился в компании Соркина и Григоренко, привык к статусу игрока топ-6 и не стеснялся брать на себя игру. С его индивидуальных действий и начался второй гол ЦСКА. 

«Какую роль в звене себе отвожу? Я думаю, функции как у Макса Мамина, чтобы звено играло, чтобы были моменты, чтобы оно не выпадало. Хоть я и молодой игрок, надеюсь, что помогаю как-то партнерам по звену, – скромничал Прохор в микст-зоне еще в первом перерыве матча, не зная, что будет дальше. – В первую игру было еще немного непонятно для меня, а сейчас уже взаимопонимание более-менее. Есть какие-то взаимодействия, передачи».

Дальше Полтапов поможет забросить две шайбы: гол Соркина вы уже видели, а вот момент, как он помогает с победной шайбой.

Вячеслав Войнов в этом эпизоде до конца не решил, запрыгивает он на смену или нет – и на всякий случай срубил убегающего в контратаку Полтапова. Это удаление вскоре реализует Антон Слепышев.

Прохора в тот момент не будет на льду, но за вечер он и так успел сделать предостаточно, кроме голевой передачи и важнейшего фола на себе. Наравне с Владиславом Каменевым он лучший в матче по выигранным единоборствам в обеих командах – 10 из 14, а по xG вошел в топ-5 (0,16).

«Полтапов? Парень здорово играет давно за ним наблюдаю. Показывает человек свой уровень», – сказал про молодого игрока ЦСКА тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. А Сергей Федоров позже на своей части пресс-конференции добавил: «Рад за Прохора. Он дает атаке определенный скоростной режим Максиму и Мише. Могу сказать, что он здорово прибавил в тактической борьбе, когда мы без шайбы. Прохор растет, развивается. Для меня не случайна его зрелая игра».

Если такие люди настолько хорошо отзываются об игроке – значит, игрок идет в верном направлении. Главное не останавливаться. Особенно во время финала Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

Финал

ЦСКА – Ак Барс 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Дата проведения
21 апреля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Григоренко (Нестеров, Окулов)
1:1 – 22 Воронков (Журавлев)
2:1 – 32 Соркин (Полтапов)
3:1 – 35 Слепышев (Нестеров, Окулов)
3:2 – 45 Радулов (Адамчук, Юдин)
Вратари: Рейдеборн 32/34 – Мифтахов 8/11, Билялов 4/4.

Счет в серии – 2-1

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Фото: cska-hockey.ru

8 комментариев

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Russel130013
Ответ hh88_88
Финал кхл - 3.5 коммента. 1/1024 кубка не пойми чего по футболу - сотни комментов. Очень интересна КХЛ всем.
ну да, ну да. а врать нехорошо! вот я за конкретный город скажу-играет рубин (футбол) стадион практически пустой Постоянно!(даже два стадиона🙈😝) играет Ак Барс стадион Полный! на выезде на видео кубе народу полно! даже в массмаркетах трансляции устраивают массовые! так что не горячись со своим хромым футбиком
+6
0
+6
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Grey_Wolf
Возможно, не самая популярная точка зрения, но на мой взгляд Билялова вряд ли стоит винить. И для меня было очень удивительно, когда его заменили. Тут было сказано, что претензий нет только к 3й шайбе, но я бы и первую сюда включил. Да, он не успел переместиться, но это вопрос к защитникам, которые ему заслоняют обзор, ну и к нападающим армейцев, которые как раз и должны мешать )) Но если бы казанцы сами не мешали, то и ЦСКА не сыграл так удачно. Он просто не увидел шайбы. И совсем не потому, что он слепой или малоопытный.
Я бы просто сказал, что "он мог бы сыграть лучше". Да, мог, но к защитникам вопросов не меньше, если не больше
+3
0
+3
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Nicola Pier Lacazette
Мифтахов 8/11, Билялов 4/4
а?
0
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0
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zakirshah
Нельзя так писать пока идут игры...журналист болеет за ЦСКА...это ,если хотите ,маленькая часть большой игры.
0
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