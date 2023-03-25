10 комментариев

Медаль за терпение – всем, кто смотрел.

ЦСКА и «Локомотив» решили вернуть величие Кубку Гагарина-2023, немного утерянное со стартом второго раунда, – и перевели свое противостояние в шестой матч. Получается, два полуфинала конференций по 4-0 и два – уже с 3-2. А может, кто-то и до седьмого матча доиграется.

И вроде все не так уж плохо: в половине серий – интрига, а значит и зрелище. Но беда в том, что последнее попадается далеко не всегда. Сегодня, например, не было.

ЦСКА и «Локомотив» вышли не играть, а ждать и терпеть

Шестой матч серии – представление для редких хоккейных эстетов. Таких как минимум два – Игорь Никитин и Сергей Федоров (хотя тренера армейцев вряд ли порадовало то, что он увидел с 50-й минуты), и, вероятно, это и есть окончательная цифра в переписи.

В субботу в «ЦСКА Арене» был не хоккей, а игра на терпение. На терпение зрителей – сколько продержатся, не переключая канал, или сколько высидят на трибуне, не уставившись в экран телефона; и на терпение игроков – кто из команд первый ошибется. В целом, здесь нет ничего удивительного или осудительного – как говорит Виктор Козлов, это плей-офф. В решающие моменты такое случается, просто ЦСКА и «Локомотив» сошлись уже во втором раунде; если б в серии только одна команда предпочитала работать, а не играть, матчи смотрелись бы не так тоскливо. Но тут их две таких.

У «Локомотива» сегодня мог начаться отпуск – но в его действиях ничего не выдавало этого. Возможно, это накачка Никитина: настраивались на обычный матч, чтобы игроки – особенно молодые – не перегорели и не напожарили. Вот только при этом гости не особо стремились к голу: не вынуждали соперника ошибаться, не придумывали какие-то неожиданные ходы, а довольно буднично и без фантазии атаковали – иногда казалось, просто потому, что им надо было атаковать. Статус, мол, обязывал.

Да, ярославцы создавали давление и владели игровым преимуществом – особенно в первом периоде. Но по всем атакам было заметно, что они больше надеялись на удачу, на какой-нибудь рикошет, на ошибку соперника. И долгое время это выглядело абсолютно утопичным расчетом – игроки ЦСКА просто не ошибались на своей половине площадки. Хотя в итоге выяснилось, что тактика Никитина все же была верна.

Но это только ближе к концу матча. А первые 2,5 периода было ощущение, что победителя в игре нужно выбирать не по заброшенным шайбам – потому что никто особо и не стремился забивать, а, например, решением жюри или sms-голосованием. Команды выглядели как скучные роботы, главная задача которых – удержать 0 в пропущенных голах, а в остальном – как получится.

Выдали ли они идеальную игру в обороне? Безусловно. Но только в том смысле, что даже при игре 4-на-4, когда пространства стало больше, команды отошли четверками к своим воротам и не стремились идти в атаку – лишь бы не пропустить.

По идее, матч должен был перейти в мучительный бесконечный овертайм, ради остановки которого КХЛ в понедельник пришлось бы созывать срочное совещание и решать, что делать. Но произошло чудо...

Игру решил один гол – забил очередной молодой форвард «Локомотива»

В Ярославле всегда было полно талантливой молодежи – и своей, и привозной, но суть не в этом. С приходом Игоря Никитина эта молодежь не просто стала получать игровое время, но и выходить на ведущие роли в команде. Именно один из таких игроков решил исход пятого матча с ЦСКА – речь о Максиме Березкине.

Сам гол получился вполне симпатичным. Большую часть работы проделал еще один хоккеист, здорово добавивший при Никитине – Артур Каюмов, который заслуживает куда большей реализации своих отличных передач. Он бросил по воротам после того, как Шалунов затащил шайбу в зону, был первым на подборе и выдал красивый пас за спину – дальше все сделал Березкин.

Березкин – один из самых прогрессирующих игроков «Локомотива» в этом сезоне. Нет, конечно, нельзя не отметить Степана Никулина, который наверняка будет претендовать на приз лучшему новичку лиги, но Березкин сейчас точно в числе лучших в Ярославле.

Интересно, что до этого чемпионата у него было 62 матча в КХЛ, в которых он набрал всего 4 (1+3) очка, играя в среднем по 6-8 минут. Более того, сезон-2022/23 он начинал в ВХЛ, но месяц игры за пермский «Молот» пошел ему на пользу. В начале октября Березкина вернули в КХЛ, и он здорово влился в состав: за 52 матча регулярки набрал 26 (7+19) очков при среднем игровом времени 14 минут.

Самое главное, что его айстайм рос по сезону, и в плей-офф он играет еще больше – уже по 17 с половиной минут. В серии с ЦСКА у него два гола, а всего в Кубке Гагарина – 2+3. Больше только у защитника Рафикова (3+4), форвардов Шалунова (1+6) и Никулина (2+4).

ЦСКА подвели совершенно ненужные удаления

Но никакого гола Березкина не было бы без странных индивидуальных ошибок армейцев, которые удалялись в ситуациях, где в этом не было необходимости.

Да, эта шайба заброшена в большинстве после удаления Ярослава Дыбленко. Защитник получил его после редкой опасной атаки «Локомотива», но в момент, когда эпизод уже закончился – просто ткнул в спину Красковского у ворот ЦСКА. Сложно найти причину, можно только предположить: у Слепышева, который первым пытался толкнуть клюшкой Красковского, не получилось – значит, надо помочь.

По сути, этот тычок Дыбленко и помешал сегодня ЦСКА выйти в финал конференции.

При этом есть вопросы и к Слепышеву: он-то зачем собирался толкать соперника, когда шайба уже у вратаря? Кроме того, а вот этот эпизод на несколько минут раньше, когда Антон влетел руками во вратаря «Локомотива» – это вообще что?

В этом эпизоде Слепышеву повезло, что дали обоюдное за грубость, хотя он явно наработал на 2 минуты сверху за атаку вратаря.

ЦСКА в этом матчей удалялся довольно много (10 минут штрафа) и максимально неудачно. Первое же удаление – Николая Макарова на 2-й минуте за подножку – помогло «Локомотиву» прибрать себе инициативу в матче. Четвертое – стало голом Березкина, а пятое – лишило армейцев шансов на финальный штурм: Даррен Дитц подбил конек соперника за 2:26 до сирены. Интрига ушла именно в этот момент.

Второй раунд

Счет в серии – 3-2

Фото: vk.com/hccska; РИА Новости/Владимир Федоренко