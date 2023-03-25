10 комментариев

Про КХЛ
Блог

«Локомотив» мучительно возвращает серию в Ярославль. ЦСКА подвели удаления

Максим Березкин Максим Березкин
Даррен Дитц Даррен Дитц
Локомотив Локомотив
Ярослав Дыбленко Ярослав Дыбленко
Антон Слепышев Антон Слепышев
КХЛ КХЛ
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
ЦСКА ЦСКА
Хоккей Хоккей

Медаль за терпение – всем, кто смотрел.

ЦСКА и «Локомотив» решили вернуть величие Кубку Гагарина-2023, немного утерянное со стартом второго раунда, – и перевели свое противостояние в шестой матч. Получается, два полуфинала конференций по 4-0 и два – уже с 3-2. А может, кто-то и до седьмого матча доиграется.

И вроде все не так уж плохо: в половине серий – интрига, а значит и зрелище. Но беда в том, что последнее попадается далеко не всегда. Сегодня, например, не было.

ЦСКА и «Локомотив» вышли не играть, а ждать и терпеть

Шестой матч серии – представление для редких хоккейных эстетов. Таких как минимум два – Игорь Никитин и Сергей Федоров (хотя тренера армейцев вряд ли порадовало то, что он увидел с 50-й минуты), и, вероятно, это и есть окончательная цифра в переписи. 

В субботу в «ЦСКА Арене» был не хоккей, а игра на терпение. На терпение зрителей – сколько продержатся, не переключая канал, или сколько высидят на трибуне, не уставившись в экран телефона; и на терпение игроков – кто из команд первый ошибется. В целом, здесь нет ничего удивительного или осудительного – как говорит Виктор Козлов, это плей-офф. В решающие моменты такое случается, просто ЦСКА и «Локомотив» сошлись уже во втором раунде; если б в серии только одна команда предпочитала работать, а не играть, матчи смотрелись бы не так тоскливо. Но тут их две таких.

У «Локомотива» сегодня мог начаться отпуск – но в его действиях ничего не выдавало этого. Возможно, это накачка Никитина: настраивались на обычный матч, чтобы игроки – особенно молодые – не перегорели и не напожарили. Вот только при этом гости не особо стремились к голу: не вынуждали соперника ошибаться, не придумывали какие-то неожиданные ходы, а довольно буднично и без фантазии атаковали – иногда казалось, просто потому, что им надо было атаковать. Статус, мол, обязывал.

Да, ярославцы создавали давление и владели игровым преимуществом – особенно в первом периоде. Но по всем атакам было заметно, что они больше надеялись на удачу, на какой-нибудь рикошет, на ошибку соперника. И долгое время это выглядело абсолютно утопичным расчетом – игроки ЦСКА просто не ошибались на своей половине площадки. Хотя в итоге выяснилось, что тактика Никитина все же была верна.

Но это только ближе к концу матча. А первые 2,5 периода было ощущение, что победителя в игре нужно выбирать не по заброшенным шайбам – потому что никто особо и не стремился забивать, а, например, решением жюри или sms-голосованием. Команды выглядели как скучные роботы, главная задача которых – удержать 0 в пропущенных голах, а в остальном – как получится.

Выдали ли они идеальную игру в обороне? Безусловно. Но только в том смысле, что даже при игре 4-на-4, когда пространства стало больше, команды отошли четверками к своим воротам и не стремились идти в атаку – лишь бы не пропустить.

По идее, матч должен был перейти в мучительный бесконечный овертайм, ради остановки которого КХЛ в понедельник пришлось бы созывать срочное совещание и решать, что делать. Но произошло чудо...

Игру решил один гол – забил очередной молодой форвард «Локомотива»

В Ярославле всегда было полно талантливой молодежи – и своей, и привозной, но суть не в этом. С приходом Игоря Никитина эта молодежь не просто стала получать игровое время, но и выходить на ведущие роли в команде. Именно один из таких игроков решил исход пятого матча с ЦСКА – речь о Максиме Березкине.

Сам гол получился вполне симпатичным. Большую часть работы проделал еще один хоккеист, здорово добавивший при Никитине – Артур Каюмов, который заслуживает куда большей реализации своих отличных передач. Он бросил по воротам после того, как Шалунов затащил шайбу в зону, был первым на подборе и выдал красивый пас за спину – дальше все сделал Березкин.

Березкин – один из самых прогрессирующих игроков «Локомотива» в этом сезоне. Нет, конечно, нельзя не отметить Степана Никулина, который наверняка будет претендовать на приз лучшему новичку лиги, но Березкин сейчас точно в числе лучших в Ярославле.

Интересно, что до этого чемпионата у него было 62 матча в КХЛ, в которых он набрал всего 4 (1+3) очка, играя в среднем по 6-8 минут. Более того, сезон-2022/23 он начинал в ВХЛ, но месяц игры за пермский «Молот» пошел ему на пользу. В начале октября Березкина вернули в КХЛ, и он здорово влился в состав: за 52 матча регулярки набрал 26 (7+19) очков при среднем игровом времени 14 минут.

Самое главное, что его айстайм рос по сезону, и в плей-офф он играет еще больше – уже по 17 с половиной минут. В серии с ЦСКА у него два гола, а всего в Кубке Гагарина – 2+3. Больше только у защитника Рафикова (3+4), форвардов Шалунова (1+6) и Никулина (2+4).

ЦСКА подвели совершенно ненужные удаления

Но никакого гола Березкина не было бы без странных индивидуальных ошибок армейцев, которые удалялись в ситуациях, где в этом не было необходимости.

Да, эта шайба заброшена в большинстве после удаления Ярослава Дыбленко. Защитник получил его после редкой опасной атаки «Локомотива», но в момент, когда эпизод уже закончился – просто ткнул в спину Красковского у ворот ЦСКА. Сложно найти причину, можно только предположить: у Слепышева, который первым пытался толкнуть клюшкой Красковского, не получилось – значит, надо помочь.

По сути, этот тычок Дыбленко и помешал сегодня ЦСКА выйти в финал конференции.

При этом есть вопросы и к Слепышеву: он-то зачем собирался толкать соперника, когда шайба уже у вратаря? Кроме того, а вот этот эпизод на несколько минут раньше, когда Антон влетел руками во вратаря «Локомотива» – это вообще что?

В этом эпизоде Слепышеву повезло, что дали обоюдное за грубость, хотя он явно наработал на 2 минуты сверху за атаку вратаря.

ЦСКА в этом матчей удалялся довольно много (10 минут штрафа) и максимально неудачно. Первое же удаление – Николая Макарова на 2-й минуте за подножку – помогло «Локомотиву» прибрать себе инициативу в матче. Четвертое – стало голом Березкина, а пятое – лишило армейцев шансов на финальный штурм: Даррен Дитц подбил конек соперника за 2:26 до сирены. Интрига ушла именно в этот момент.

Кубок Гагарина

Второй раунд

ЦСКА – Локомотив 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Дата проведения
25 марта, 17.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 51 Березкин (Каюмов, Шалунов)
Вратари: Рейдеборн 24/25 – Исаев 21/21.

Счет в серии – 3-2

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть

«Адмирал» уже налетал под 150 тысяч километров. Команда просто живет в воздухе!

Спасибо, «Торпедо», за классный сезон!

Фото: vk.com/hccska; РИА Новости/Владимир Федоренко

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Ответ *BG*
Жалко, что обеим этим командам приходится друг с другим играть, а не со СКА. Для Роман Борисыча - это был бы самый кошмарный кошмар.
Надо было реже автобусы ставить в регулярке. Глядишь и составили бы конкуренцию клубу из Петербурга. Какое там у Локо место по забитым.. шестнадцатое?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ Shamarin
Жалко, что обе эти команды не могут вылететь одновременно. Ребята перепутали вид спорта им надо было идти в футбол..
Жалко, что обеим этим командам приходится друг с другим играть, а не со СКА. Для Роман Борисыча - это был бы самый кошмарный кошмар.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Жалко, что обе эти команды не могут вылететь одновременно. Ребята перепутали вид спорта им надо было идти в футбол..
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tarry Stellartown
Автор решил этой статьей незатейливо и позевывая вернуть интригу хоккейной журналистике. И вроде кажется, все не так уж плохо: старательно, хронографически перечисляются основные моменты матча. Но беда в том, что талант искусного спортивного бытописательный у автора раскрывается далеко не всегда. В этой статье, например, не получилось.
Получилось заурядно , интересно только для редких хоккейных эстетов. Сколько их - покажет число комментариев к авторскому опусу.
В целом, здесь нет ничего удивительного или осудительного – это дежурная, проходная работа.У Антона Руднева
сегодня мог начаться отпуск – до момента пока он не приступит к унылому описанию финалов конференций. Вот так буднично и без фантазии была сварганена эта субботняя работа – иногда кажется, просто потому, что что-то ведь надо написать.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolkov
за..ли эти журнаш.юхи уже. нормальная была игра, с моментами, спасениями вратарей. но эти клоунов все медали за терпение просматривающим вешают
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burlakovarka
А чего интервью у Дыбленко не взяли? А то в себя поверил шабашник после первого матча, соперников уже не воспринимал всерьез.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yakub25
Что за мнение дилетантское? А при счете 3-1 автор рассчитывает, что команды побегут играть в открытый хоккей? Не знаю, но у меня ни разу не возникло желание сегодня переключить канал. Да, играли осторожно, но это нормально при данном статусе матча.
Локомотив поздравляю с тяжелой победой и дай Бог победить в Ярославле!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Latenight Radio
Берёзкин очень хорош, можно в Эдмонтон поднимать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AntonIQ
Посмотрите, пожалуйста, значение слова "величие". И примеры его употребления
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Treeperslol
Слово мучительно тут ни к чему. Локо достойно смотрелся. Отличные моменты. Хорошие скорости и контры.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий