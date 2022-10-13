Невероятной серии СКА – конец. Только в 18-м (!) матче сезона Ротенберг проиграл в основное время

«Локомотив» – 👍

«Лучше все лицо в крови, чем в соплях. У нас пока все в соплях получается, – в сентябре Игорь Никитин выдал самую жаркую послематчевую речь сезона. Его «Локомотив» отдал победу СКА, хотя вроде бы уверенно вел 2:1. – Надеюсь, что у нас все-таки мужики в команде, а не какие-то прыщавые юноши, и что это нас только не то что раззадорит… а что немножко повзрослеем».

Тогда тренер был зол, но явно не подозревал, что его команда проиграла настоящему монстру – к новой встрече, через месяц, у армейцев оказалось 16 побед в 17 матчах (!!!), а единственное поражение – по буллитам. Ярославль, к слову, после той речи заметно взбодрился – только один раз уступил в основное время и два по буллитам при семи победах.

В четверг «Локомотив» бросал не так часто, как в сентябрьской игре, зато выглядел гораздо увереннее: сдержал СКА в первом периоде и по игре забрал второй. Сначала быстрая контратака от Степана Никулина и Георгия Иванова:

А затем просто шедевр от Сергея Андронова, выписавшего голевой пас из борьбы за воротами. Для Егора Коршкова это был долгожданный момент – первый гол в сезоне. В 17-м матче. А ведь не так давно за «Торонто» забивал.

Кстати, месяц назад Коршков стал одним из тех, кто помог СКА вернуться в игру – он тогда схватил 5+20 за удар клюшкой. Можно считать, что реабилитировался – его гол сегодня остался победным.

«Локомотив» хоть и позволил отыграть одну шайбу, но ошибок из прошлого матча уже не повторял – во всяком случае, соперник не оставался один на пятачке. Иванов в итоге сделал дубль, убежав на пустые ворота – 3:1. И исторический момент – первое поражение СКА в сезоне в основное время!

«Очень боевая игра – мы к этому готовились – сильный соперник, очень хорошо играет в обороне, – Роман Ротенберг, конечно, загрустил. – Хороший первый период, равная игра. Во втором допустили ошибки, сами себе привезли два гола. Потом перестроились, в третьем добавили, создали много моментов. Пацаны молодцы, хотели выиграть – где-то подвела реализация. Понимали, что Игорь Никитин и его тренерский штаб – очень серьезные специалисты, мы с ними много играем. И когда Никитин был еще в ЦСКА, одна и та же система. Сегодня не смогли преодолеть эти капканы, колючие проволоки. Это поражение делает нас сильнее однозначно».

Сложно понять, куда еще сильнее: СКА – лучшая команда лиги по заброшенным, по пропущенным (наравне с «Динамо»), везет остальным клубам уже +5 очков, хотя всего полтора месяца со старта сезона прошло. Видимо, Роман Ротенберг вообще не планировал проигрывать.

Но в этот вечер его больше разозлило не поражение, а травма игрока – в конце второго периода Захар Бардаков влетел в в борт из-за открытой дверцы скамейки «Локомотива» и больше на льду не появлялся. Почему ярославская скамейка вообще была открыта – вопрос.

«Такие вещи недопустимы. Наверное, будем обращаться в КХЛ – должны быть какие-то корректировки правил. Если это умышленно – не говорю, что умышленно, но было много времени закрыть этот бортик. И было видно, что игрок «Локомотива» толкал Бардакова в борт. Это очень серьезная травма, и такое в хоккее нам точно не нужно. У нас и так мало сильных игроков сейчас, которые показывают яркий хоккей. Технические специалисты должны быстрее закрывать бортик, потому что это жизненно важно – можно такую травму получить, что мама не горюй.

Мы все хотим выиграть и сделать все ради победы. Но мы никогда не видели, чтобы наш технический специалист специально не закрывал бортик и ждал, пока туда въедет соперник. Это опасно для жизни. Слава богу, Захар жив, дальше посмотрим. Он поедет в больницу, сделает КТ, МРТ, и будет диагноз».

У Никитина про этот эпизод не спрашивали – хотя вряд ли тут может быть другое мнение. Зато сразу после сирены напомнили про сентябрьскую речь.

– После предыдущей домашней игры против СКА вы сказали про своих игроков, что видите сопливых юнцов, а не мужчин. Что можете сказать сегодня?

– Юнцы должны вырастать в настоящих мужчин. Сегодня мы сделали этот шаг. Но еще много работы.

Интересно, успеют до плей-офф? Серия СКА – «Локомотив» была бы очень мощной.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: VK/ska, hclokomotiv_official