«Магнитка» – в шаге от финала Востока. Но в их серии с «Авангардом» больше нет праздника

Третья победа уральцев подряд.

У «Авангарда» и «Металлурга» в их полуфинале Востока есть традиция – меньше 6 голов за матч в сумме не забивать. В первых играх настреляли 9 и 12, чуть не побив рекорд результативности Кубка Гагарина. Дальше чуть скромнее, но все равно захватывающе – 7 и 6, пусть уже здесь и давала шоу в основном одна команда.

Пятый матч серии формально выполнил требования – 7 голов – и даже не стал наименее результативным, но у него уже не было того ощущения праздника с атакующим хоккеем. В первом и втором периодах точно – команды, скорее, напоминали клоны «Трактора» и «Салавата», а это сейчас совсем не комплимент.

И «Магнитка», и «Авангард» довольно медленно начали вечер (да и закончили так же). Можно было подумать, что матч ключевой и команды просто осторожничают, но нет – все слишком устали: совершали мелкие невынужденные ошибки, не успевали блокировать броски (за весь матч у Омска – 9 заблокированных; для сравнения – только в третьем периоде первой игры было 10), да и атаки выглядели вяло.

Самым заряженным был Илья Воробьев, когда «Авангарду» не дали удаление в одном из эпизодов – кажется, энергии хватило б на всю его команду, еще и на соперников бы осталось.

В такой ситуации стало понятно, что разницу будут делать только очевидные вещи: игра в большинстве, реализация чужих ошибок и индивидуальное мастерство игроков в отдельных эпизодах. За счет последнего «Магнитка» открыла счет: Андрей Чибисов тоже в тренде плей-офф-2022 – гол из-за ворот с рикошетом от голкипера.

Кому-то может показаться это фартом, но это в первую очередь заслуга нападающего – он туда и метил. Чибисов вообще заметен в этой серии и здорово играет – только за этот вечер он набрал 1+2.

Первый гол «Авангарда» – это как раз выжатый по-максимуму момент из чужой ошибки: «Магнитка» не смогла вывести шайбу из зоны. А вот второй гол уральцев – это уже большинство. Вообще у «Металлурга» с этим компонентом было не очень (даже входили в зону с проблемами), но слушком уж часто удалялись омичи.

Главный момент, который прибил «Авангард» в пятом матче – удаление Никиты Сошникова до конца в третьем периоде. Зачем нужно бить Акользина, почему именно в голову и в чужой зоне – вряд ли ответит сейчас даже сам нападающий.

И ведь «Металлург» отвратительно пользовался этой несгораемой пятиминуткой – больше убивал время, чем пытался увеличить разницу («Авангард» даже попал в штангу во время одной из контратак), но за 14 секунд до равных составов все же забросил шайбу – 3:1.

По такой игре это был приговор «Авангарду»: они побежали отыгрываться, а в этой серии обычно тот, кто бежал – тот и пропускал. Да и сил у омских хоккеистов хватало только на то, чтобы доехать до чужой синей линии, обратно – уже нет.

К слову, именно удаление Сошникова и позволило командам выполнить норму в 6+ шайб – если б не этот эпизод, то все закончилось бы со счетом 2:1, или 3:2 в чью-либо пользу во втором-третьем овертайме.

На послематчевой пресс-конференции Боб Хартли тоже отметил момент с фолом как ключевой, добавив, что это был «настоящий матч плей-офф». Максимально точно подмечено, хотя типичные матчи плей-офф КХЛ все уже видели, а от «Металлурга» и «Авангарда» ждут нового праздника. И как минимум еще один шанс его устроить у них будет.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии – 3-2

Фото: metallurg.ru