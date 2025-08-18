Симона Халеп: «Мне очень нравится игра Швентек. Сейчас я подмечаю детали, на которые не обращала внимания во время карьеры»
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп назвала любимую теннисистку в WTA-туре.
«Я не так часто смотрю теннис, но иногда все же включаю матчи. Мне очень нравится универсальная игра Иги Швентек. Я смотрела с трибун финал «Уимблдона» [против Аманды Анисимовой]. Она занимает на корте правильные позиции и отлично двигается.
Сейчас я подмечаю детали, на которые не обращала внимания во время карьеры. Она кажется невероятно мощной теннисисткой. Раньше, если бы меня спросили, я бы даже не заметила таких нюансов», – сказала Халеп.
Румынка завершила карьеру в феврале на турнире в Клуж-Напоке.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Antena Sport
