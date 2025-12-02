  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Энди Маррей: «Часто говорили, что бэкхенд Федерера слабый. Но он все равно был одним из лучших в мире – просто на фоне форхенда было очевидно, куда лучше давить»
9

Энди Маррей: «Часто говорили, что бэкхенд Федерера слабый. Но он все равно был одним из лучших в мире – просто на фоне форхенда было очевидно, куда лучше давить»

Энди Маррей: я обожал смотреть, как играет Федерер.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей высказался о соперничестве с Роджером Федерером. Они провели 25 матчей друг против друга – британец выиграл 11 встреч.

«Я обожал смотреть, как он играет. И у меня всегда было понимание, как тактически нужно против него действовать. Исполнять все идеально, конечно, удавалось далеко не всегда – он был слишком хорош. Но я четко представлял, во что хочу играть. Это сильно помогло мне в первое время в туре.

Наше противостояние в целом было не в мою пользу – я проиграл ему больше, чем выиграл, но все же это было хорошее соперничество. У меня были шансы в матчах с ним. На турнирах «Большого шлема» я, конечно, выступал хуже, и дело было не только в его уровне, но и в психологии: он начинал матчи как многократный чемпион «Шлемов», а я – как теннисист, который их еще не выигрывал.

То напряжение и давление, которое я чувствовал перед такими матчами… само собой, он тоже чувствовал что-то похожее – я не настаиваю, что это не так. Но если бы наша первая встреча на «Шлеме» пришлась на момент, когда у нас обоих не было титулов, думаю, я бы ощущал себя на корте совсем по-другому.

У него была эта особая аура – его называли лучшим игроком всех времен. Преодолеть такое в ключевые моменты крайне сложно. Но в плане игровой структуры я считал, что наши стили сочетаются неплохо».

Также британец рассказал, какие у него сейчас отношения с Федерером.

«Сейчас мы прекрасно ладим. И победы над ним всегда много для меня значили – все-таки я рос, наблюдая за его игрой. Мне очень нравился его стиль.

Часто говорили, что его бэкхенд слабый. Но относительно чего? Его бэкхенд все равно был одним из лучших в мире – просто на фоне форхенда было очевидно, куда лучше давить. А у меня кросс с бэкхенда – один из фирменных ударов.

Мне очень нравилось играть высокий форхенд по линии – не самый быстрый, но с высоким отскоком и довольно короткий, он приземлялся ближе к хавкорту. Для одноручников это неудобно, нужно моментально принимать решение: выходить вперед и играть по восходящему мячу или отступать за заднюю линию и терять позицию. Роджеру это всегда доставляло неудобства.

Мне казалось, что именно этот удар доставлял ему определенные трудности, особенно в начале нашего соперничества. Конечно, со временем он приспособился, но все равно были козыри, которые помогали зацепиться.

Ну и плюс – я пересмотрел много-много часов его матчей. Поэтому читать его игру в наши первые встречи было проще: значительная часть работы была проделана еще до выхода на корт», – сказал Маррей в The Tennis Podcast.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: The Tennis Podcast
logoРоджер Федерер
logoЭнди Маррей
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Маррей о пробежке с Джоковичем: «У меня свело ногу через пять минут. Было очень стыдно»
1 декабря, 20:18
Энди Маррей: «Я ужасно готовлю еду, так что этим больше не занимаюсь – как и теннисом»
1 декабря, 13:28
Маррей о сотрудничестве с Джоковичем: «Новак, как и я, довольно сложный человек в работе. Но я получил ценный опыт»
1 декабря, 12:26
Главные новости
Винус о возможном возвращении Серены: «Это маловероятно. Я не могу заставить ее выйти на корт»
40 минут назад
Алькарас, Синнер и Зверев сыграют в благотворительных матчах на неделе перед Australian Open, Кириос – на 1 Point Slam
сегодня, 07:04
Рублев и Рууд вместе потренировались в Лондоне
сегодня, 06:32Видео
Фабио Фоньини: «Если сложить все вместе, за карьеру я выплатил примерно полмиллиона евро штрафов»
вчера, 20:01
Дмитрий Губерниев: «Абсолютно насрать на тех, кто назовет Потапову предательницей. Такие заявления – несусветная глупость»
вчера, 19:13
Греция передала олимпийский огонь оргкомитету Игр-2026, Паолини поучаствовала в церемонии
вчера, 18:33Видео
Тарпищев о смене гражданства Потаповой: «Она жаловалась все время, что проблема с визами»
вчера, 17:57
«Хочу, чтобы вернули Санкт-Петербург». Бублик – о городе, где он хотел бы сыграть на уровне ATP
вчера, 17:16
Юлия Сальникова: «На победу на «Больших шлемах» сейчас могут претендовать только два человека»
вчера, 16:24
Фетисов о смене гражданства Потаповой: «Она что-то из себя представляет? Просто захотела более легкой жизни»
вчера, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото