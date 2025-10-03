Пегула второй раз в сезоне вышла в полуфинал тысячника

Джессика Пегула вышла в 1/2 финала тысячника в Пекине.

Она обыграла Эмму Наварро со счетом 6:7(2), 6:2, 6:1.

Пегула вышла в 12-й полуфинал тысячника в карьере и второй в сезоне. В этом году она также дошла до финала WTA 1000 в Майами.

Кроме того, Джессика третий раз победила Наварро. Теперь счет их личных встреч – 3:0.

За выход в финал седьмая ракетка мира сыграет с Линдой Носковой .