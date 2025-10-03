Носкова вышла в десятый полуфинал на уровне WTA и дебютирует в топ-20
Линда Носкова обыграла Сонай Картал в 1/4 финала тысячника в Пекине.
Матч закончился со счетом 6:3, 6:4.
20-летняя чешка сыграет в 1/2 финала на уровне тура десятый раз. Она стала третьей теннисисткой после Коко Гауфф и Дианы Шнайдер, родившейся в 2004 году или позже, которой удалось выйти минимум в десять полуфиналов.
Кроме того, 27-я ракетка мира впервые вышла в полуфинал тысячника.
По итогам турнира Носкова дебютирует в топ-20. В живом рейтинге она поднялась на 19-ю строчку.
Дальше она встретится с Джессикой Пегулой или Эммой Наварро.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
