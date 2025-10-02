Новак Джокович: «Больше 15 лет назад я говорил о том, что нужно объединиться и пересмотреть календарь»

Новак Джокович высказался о жалобах игроков на календарь.

– Согласны ли вы с критикой календаря, которую на этой неделе высказали Карлос Алькарас, Ига Швентек и Коко Гауфф? Можете точно сказать, с чем именно они были недовольны?

– Лично я был против удлинения «Мастерсов». С самого начала считал это неправильным. Даже когда я был в Совете игроков, этого не поддерживал. С одной стороны, в моем возрасте дополнительное время между турнирами – хорошо. Но для большинства игроков это просто уменьшает дни отдыха в календаре.

Я понимаю, что у турниров есть свои доводы, но как игрок я никогда этого не одобрял. Поэтому могу понять и поддержать игроков, которые против этого, потому что сейчас они понимают, что это действительно неудобно.

Но в то же время это индивидуальный спорт – всегда есть выбор. В конце концов, вы сами решаете, хотите ли играть меньше. К тому же есть выставочные турниры, в которых игроки тоже участвуют – тут есть противоречие.

Я говорю об этом уже много лет. Те, кто следят за мной, знают: больше 15 лет назад я говорил о том, что нужно объединиться и пересмотреть календарь. Игроки недостаточно объединены. Они недостаточно участвуют в процессах, когда нужно. Потом делают заявления, жалуются и уходят. Если что-то не так, через время возвращаются снова. Но нужно самому вкладывать время и силы – не агенту, не команде, не родителям. Нужно самому понять, как работает система, что можно изменить и улучшить в интересах игроков.

Для этого особенно нужны топ-игроки, чтобы сесть, засучить рукава и реально разобраться во всех ключевых вопросах. Потому что выходить в медиа и говорить о проблемах – это, возможно, привлекает внимание, но в итоге ничего не меняется. Я знаю это по личному опыту. Так что тема действительно сложная, – сказал Джокович на пресс-конференции.

