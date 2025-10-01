  • Спортс
Швентек о поражении от Наварро: «Из-за ошибок стала нервной и слишком эмоциональной»

Ига Швентек прокомментировала поражение от Эммы Наварро на тысячнике в Пекине.

Она уступила американке со счетом 4:6, 6:4, 0:6. Полька третий раз в сезоне проиграла партию с баранкой.

– Можете подробнее объяснить, что произошло, особенно в третьем сете? Это была травма, физическая усталость или ментальное состояние?

– Нет, травмы у меня нет. Я просто плохо сыграла сегодня. Во втором сете мне удалось немного наладить игру. Но в третьем, наверное, вернулись ошибки, которые я делала с самого начала матча.

Да, я, наверное, не исправила удары, которые выполняла неправильно. Я понимала, что делаю не так, но застряла в этих ошибках вместо того, чтобы их решить. Конечно, из-за этого я стала более нервной, может быть, слишком эмоциональной. В следующий раз попробую сохранять спокойствие, чтобы в голове оставалось больше места для поиска решений.

Честно говоря, я чувствовала, что ничего не работает. Поэтому становилась все более нервной.

– В плане поиска ритма – какие корректировки все-таки удалось внести по ходу матча?

– Не знаю. Сейчас нужно все пересмотреть, потому что я пыталась подстраиваться, лучше двигаться на протяжении всего матча. Думаю, были пару геймов, где это срабатывало, но потом все снова ломалось. Я снова переставала хорошо двигаться.

Наверное, все упиралось в мелочи – где-то сыграть в корт лишний раз, где-то принять более безопасное решение. В первом сете я этого не делала, и мяч уходил в аут. Сложно выделить что-то одно конкретное, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
