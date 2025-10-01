Наварро повесила баранку Швентек и впервые в сезоне вышла в четвертьфинал тысячника

Эмма Наварро стала четвертьфиналисткой турнира в Пекине.

В четвертом круге она обыграла №2 Игу Швентек – 6:4, 4:6, 6:0.

Американка впервые в сезоне вышла в 1/4 финала тысячника.

Наварро одержала четвертую победу над игроком топ-5 и первую в сезоне. Кроме того, 17-я ракетка мира выиграла сет 6:0 15-й раз в карьере, у соперницы с таким высоким рейтингом – впервые.

Также она сравнялась со Швентек в личке – 1:1. Их первая встреча состоялась в четвертьфинале Australian Open в этом году.

Дальше Наварро встретится победительницей матча Джессика Пегула – Марта Костюк .