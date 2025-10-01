Наварро повесила баранку Швентек и впервые в сезоне вышла в четвертьфинал тысячника
Эмма Наварро стала четвертьфиналисткой турнира в Пекине.
В четвертом круге она обыграла №2 Игу Швентек – 6:4, 4:6, 6:0.
Американка впервые в сезоне вышла в 1/4 финала тысячника.
Наварро одержала четвертую победу над игроком топ-5 и первую в сезоне. Кроме того, 17-я ракетка мира выиграла сет 6:0 15-й раз в карьере, у соперницы с таким высоким рейтингом – впервые.
Также она сравнялась со Швентек в личке – 1:1. Их первая встреча состоялась в четвертьфинале Australian Open в этом году.
Дальше Наварро встретится победительницей матча Джессика Пегула – Марта Костюк.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости