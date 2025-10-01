Носкова обыграла Потапову и второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал тысячника

Линда Носкова обыграла Анастасию Потапову в 1/8 финала тысячника в Пекине.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:4. В конце второго сета Потапова взяла медицинский тайм-аут из-за боли в правом плече.

Чешка второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал тысячника. Ранее она доходила до этой стадии на WTA 1000 в Дубае.

Также 20-летняя Носкова стала самой молодой чешской теннисисткой, вышедшей в 1/4 финала женского одиночного разряда тысячника в Пекине.

Дальше 27-я ракетка мира сыграет с Миррой Андреевой или Сонай Картал .