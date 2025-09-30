  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Ты никогда в жизни не играл в теннис». Алькарас – судье после того, как получил предупреждение за затяжку времени
11

«Ты никогда в жизни не играл в теннис». Алькарас – судье после того, как получил предупреждение за затяжку времени

Карлос Алькарас поспорил с судьей во время финала в Токио.

В первом сете матча против Тэйлора Фрица первая ракетка мира получил предупреждение за затяжку времени перед подачей.

После этого он обратился к судье:

«Ты считаешь, это нормально? Это нормально или нет? Я спрашиваю: это нормально или нет?

Я закончил розыгрыш у сетки, и я немного устал после этого. Я не могу идти за мячами. Ты думаешь, это нормально или нет?

Ты никогда в жизни не играл в теннис, ну же. Ты никогда в жизни не играл в теннис. Ты никогда в жизни не играл в теннис, раз говоришь, что это нормально».

Алькарас выиграл матч со счетом 6:4, 6:4.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пекин (WTA). Паолини, Анисимова, Лис, Гауфф вышли в 1/4 финала
292 минуты назад
Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае
30сегодня, 13:40
Медведев о том, что получил предупреждение за «недостаточные усилия»: «Я не мог ходить. Я прикладывал свои лучшие усилия»
17сегодня, 12:50
«Я стараюсь изо всех сил, так какого черта я «недостаточно стараюсь»?» Медведев получил предупреждение из-за судорог
20сегодня, 12:18Видео
Медведев проиграл Тьену в 1/2 финала в Пекине, упустив подачу на матч
30сегодня, 11:47
Фриц после поражения от Алькараса в финале в Токио: «Он отличный парень, так что я очень рад всем его успехам»
2сегодня, 11:28
Пекин (ATP). Медведев и Тьен играют решающий сет, Синнер вышел в финал
401сегодня, 11:16Live
Алькарас выиграл третий титул подряд
8сегодня, 10:48
Токио (ATP). Финал. Алькарас обыграл Фрица
59сегодня, 10:47
Синнер после победы над де Минауром в 1/2 финала в Пекине: «Этот матч сильно отличался от тех, которые у нас были до этого – он был очень равным»
4сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото