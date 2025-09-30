«Ты никогда в жизни не играл в теннис». Алькарас – судье после того, как получил предупреждение за затяжку времени
Карлос Алькарас поспорил с судьей во время финала в Токио.
В первом сете матча против Тэйлора Фрица первая ракетка мира получил предупреждение за затяжку времени перед подачей.
После этого он обратился к судье:
«Ты считаешь, это нормально? Это нормально или нет? Я спрашиваю: это нормально или нет?
Я закончил розыгрыш у сетки, и я немного устал после этого. Я не могу идти за мячами. Ты думаешь, это нормально или нет?
Ты никогда в жизни не играл в теннис, ну же. Ты никогда в жизни не играл в теннис. Ты никогда в жизни не играл в теннис, раз говоришь, что это нормально».
Алькарас выиграл матч со счетом 6:4, 6:4.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
