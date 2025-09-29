Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Пекине на отказе Кэша и Глэсспула
Андрей Рублев и Карен Хачанов без борьбы вышли в полуфинал парного ATP 500 в Пекине.
Их соперники, чемпионы парного «Уимблдона»-2025 Джулиан Кэш и Ллойд Глэсспул, снялись до начала матча.
Рублев и Хачанов уже завершили выступления в одиночном разряде.
За выход в финал россияне поборются с Бенжаменом Бонзи и Тэллоном Грикспором.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
