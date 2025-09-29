Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Пекине на отказе Кэша и Глэсспула

Андрей Рублев и Карен Хачанов без борьбы вышли в полуфинал парного ATP 500 в Пекине.

Их соперники, чемпионы парного «Уимблдона»-2025 Джулиан Кэш и Ллойд Глэсспул, снялись до начала матча.

Рублев и Хачанов уже завершили выступления в одиночном разряде.

За выход в финал россияне поборются с Бенжаменом Бонзи и Тэллоном Грикспором .