14

Медведев вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал ATP 500 в Пекине.

Россиянин обыграл во втором круге 20-ю ракетку мира Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 6:3, 6:3.

Медведев одержал две победы подряд впервые с июля и прервал пятиматчевую серию поражений от испанцев. Для него это также третья победа в сезоне над соперником из топ-20.

Вообще для россиянина это десятый четвертьфинал в сезоне (баланс – 3:6), больше – только у Карлоса Алькараса (13). Он также сыграет на этой стадии на втором турнире подряд – на прошлой неделе Медведев дошел до четвертьфинала в Ханчжоу (уступил Ибину У).

В Пекине он третий раз сыграет в четвертьфинале – россиянин был финалистом в 2023-м и полуфиналистом в 2024-м.

Дальше Медведев встретится с Александром Зверевым или Корентеном Муте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoChina Open
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Циньвэнь Чжэн о перерыве из-за операции на локте: «Я учила испанский, читала книги, брала уроки. Это была очень хорошая жизнь»
4 минуты назад
Пекин (WTA). Бадоса играет с Муховой, Бенчич – с Хон, Паолини, Гауфф вышли в 4-й круг, В. Кудерметова, Рыбакина выбыли, Крейчикова снялась
2631 минуту назадLive
Пекин (ATP). Зверев встретится с Муте, Медведев, Музетти, Тьен, Синнер, де Минаур вышли в 1/4 финала
3452 минуты назад
Токио (ATP). Алькарас играет с Накашимой, Рууд, Бруксби, Фриц вышли в 1/2 финала
18сегодня, 08:08Live
Мугуруса ждет ребенка
2сегодня, 08:01Фото
Лис о том, что в матче с Рыбакиной впервые обыграла соперницу из топ-10: «Я пыталась заработать победу над топ-10 весь год»
1сегодня, 07:24
Фриц отпраздновал выход в 1/2 финала в Токио жестом из аниме «Магическая битва»
1сегодня, 06:57Фото
Ежи Янович: «Мне очень не хватает соперничества между Джоковичем, Надалем и Федерером. Сейчас все играют примерно одинаково»
7вчера, 20:24
Чжэн о восстановлении после операции: «Мне очень хотелось сыграть на US Open, но в тот момент я не могла двигать рукой»
1вчера, 19:39
Фриц о том, что обыграл Алькараса и Зверева на Кубке Лэйвера: «Это сильно укрепило веру в то, что я смогу победить их и на крупном турнире»
3вчера, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото