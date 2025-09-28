Медведев вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал ATP 500 в Пекине.

Россиянин обыграл во втором круге 20-ю ракетку мира Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 6:3, 6:3.

Медведев одержал две победы подряд впервые с июля и прервал пятиматчевую серию поражений от испанцев. Для него это также третья победа в сезоне над соперником из топ-20.

Вообще для россиянина это десятый четвертьфинал в сезоне (баланс – 3:6), больше – только у Карлоса Алькараса (13). Он также сыграет на этой стадии на втором турнире подряд – на прошлой неделе Медведев дошел до четвертьфинала в Ханчжоу (уступил Ибину У).

В Пекине он третий раз сыграет в четвертьфинале – россиянин был финалистом в 2023-м и полуфиналистом в 2024-м.

Дальше Медведев встретится с Александром Зверевым или Корентеном Муте.