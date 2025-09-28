Фото
Фриц отпраздновал выход в 1/2 финала в Токио жестом из аниме «Магическая битва»

Тэйлор Фриц показал жест из аниме «Магическая битва» после победы в Токио.

Пятая ракетка мира в четвертьфинале обыграл Себастьяна Корду – 6:3, 6:7(5), 6:3. После этого он скрестил пальцы – это знак персонажа Годжо Сатору из аниме «Магическая битва», который называется «расширение территории».

Дальше Фриц сыграет с Дженсоном Бруксби.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: tennisbb.ru
Kinoshita Group Japan Open
