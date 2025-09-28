Фриц отпраздновал выход в 1/2 финала в Токио жестом из аниме «Магическая битва»
Тэйлор Фриц показал жест из аниме «Магическая битва» после победы в Токио.
Пятая ракетка мира в четвертьфинале обыграл Себастьяна Корду – 6:3, 6:7(5), 6:3. После этого он скрестил пальцы – это знак персонажа Годжо Сатору из аниме «Магическая битва», который называется «расширение территории».
Дальше Фриц сыграет с Дженсоном Бруксби.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: tennisbb.ru
