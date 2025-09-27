Фриц о том, что обыграл Алькараса и Зверева на Кубке Лэйвера: «Это сильно укрепило веру в то, что я смогу победить их и на крупном турнире»

Тэйлор Фриц рассказал, что обрел уверенность в себе.

На Кубке Лэйвера пятая ракетка мира обыграл Карлоса Алькараса (6:3, 6:2) и Александра Зверева – 6:3, 7:6.

«На прошлой неделе, обыграв Карлоса и Сашу, я понял, что это сильно укрепило мою веру в то, что я смогу победить их и на крупном турнире.

Я всегда говорил себе: если однажды удается чего-то достичь, потом психологиески гораздо легче повторить это снова.

Да, это не финал «Мастерса» или «Шлема», но, тем не менее, я нервничал и чувствовал давление на протяжении всего матча. И я думаю, что теперь я обрел уверенность. В следующий раз я смогу сделать это снова».